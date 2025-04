DIRETTA FORMULA 1: GP ARABIA SAUDITA 2025, IL TERZO CONSECUTIVO

Non c’è respiro per la diretta Formula 1, oggi venerdì 18 aprile sarà infatti già il giorno delle prime due sessioni di prove libere per il GP Arabia Saudita 2025 sul circuito di Gedda, che sarà il terzo consecutivo dopo Giappone e Bahrain. Questa volta se non altro il trasferimento è stato decisamente più breve: siamo sempre nella penisola arabica e di nuovo si tratterà di un appuntamento in notturna, per cui il via alla diretta Formula 1 con la prima sessione di prove FP1 sarà alle nostre ore 15.30, seguite alle ore 19.00 dalla FP2.

Fissati gli appuntamenti, dobbiamo dire che il Bahrain ci ha consegnato un dominio McLaren che nelle gare precedenti non era stato così netto per varie circostanze e che invece si è forse svelato in tutta la sua chiarezza proprio a Sakhir, anche se la doppietta è sfumata a causa dell’errore di Lando Norris nelle qualifiche, per cui il britannico è partito un pochino più indietro ed è risalito “solo” fino al terzo posto alle spalle di George Russell, oltre che naturalmente del compagno di squadra e vincitore Oscar Piastri. Un anno fa vinse Max Verstappen, ma adesso la musica è molto diversa per la diretta Formula 1…

GP ARABIA SAUDITA 2025 GEDDA, DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV

Al venerdì come sempre la diretta Formula 1 in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport Formula 1 HD, su abbonamento i servizi Sky Go e Now Tv offriranno la diretta Formula 1 in streaming video.

DIRETTA FORMULA 1: LA MCLAREN E LE RIVALI

La diretta Formula 1 ci consegna per il momento una classifica ancora molto corta fra i Piloti, decisamente più chiara invece fra i Costruttori, anche perché la Red Bull è solo Max Verstappen, la Ferrari sta avendo qualche difficoltà di troppo e la Mercedes sta invece molto ben figurando, ma naturalmente il debuttante Andrea Kimi Antonelli non può essere ancora al livello di Russell. Con tutte le cautele del caso – l’anno scorso di questi tempi tutti avrebbero pensato a un dominio della Red Bull – potremmo allora identificare nel duello interno Norris-Piastri il grande tema della primavera in Formula 1.

Finora entrambi hanno già commesso degli errori, fu grave quello di Piastri in Australia che lo relegò al nono posto nella gara di casa, mentre Norris ha commesso delle sbavature soprattutto nelle qualifiche, che però qualcosa gli sono costate anche in termini di piazzamento finale nei Gran Premi. Insomma, sono due eccellenti piloti ma nessuno dei due ancora ha acquisito un livello da fenomeno, però con la superiorità della McLaren potrebbero giocarsi fra loro anche il titolo piloti e allora sarà importante scoprire chi farà per primo il definitivo salto di qualità. La diretta Formula 1 ci dirà qualcosa in tal senso già a Gedda?