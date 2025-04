DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2025 SAKHIR: FP1, I PIÙ VELOCI GIRANO CON GOMMA MEDIA

E’ iniziata la diretta Formula 1 di oggi, venerdì 11 aprile, per le Fp1 del Gp Bahrain 2025. Albon porta la sua Williams in testa con un tempo di 1:35.180, precedendo Norris di 69 millesimi. Gasly è terzo con l’Alpine in 1:35.624. I primi sei – Norris, Albon, Piastri, Ocon, Gasly e Tsunoda – girano tutti con gomma media. Hamilton, settimo, è il più veloce tra quelli con mescola dura, seguito da Hulkenberg che, con la stessa gomma, si inserisce in quinta posizione. Anche Lawson, su gomma dura, si piazza settimo a un secondo dal leader. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA FORMULA 1

Come sempre la diretta Formula 1 per le prove libere del venerdì sarà un’esclusiva satellitare, saremo allora su Sky Sport F1 (numero 207 del decoder) con gli abbonati che potranno avvalersi anche della diretta streaming video grazie a Sky Go.

FP1, OCON SUBITO IN TESTA

E’ iniziata la diretta Formula 1 di oggi, venerdì 11 aprile, per le Fp1 del Gp Bahrain 2025. Ocon chiude in testa con un tempo di 1:36.579. Intanto, Vesti commette un lungo durante il suo giro con la Mercedes. Problemi invece per Antonelli: gli viene chiesto via radio di rallentare e rientrare ai box. La causa sembra essere una perdita d’acqua dal motore. I meccanici Mercedes intervengono nella parte sinistra della vettura, smontando il fondo per effettuare controlli. L’asfalto, intanto, tocca i 47 gradi. (agg. di Fabio Belli)

FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 13.30!

Pronta a partire la diretta Formula 1 di oggi, venerdì 11 aprile, per le Fp1 del Gp Bahrain 2025. A Sakhir è tutto pronto per l’inizio del quarto weekend del Mondiale di Formula 1, con le prove libere che daranno il via al programma. Occhi puntati su Verstappen, chiamato a superare Norris in classifica, mentre la Ferrari cerca risposte dopo un avvio difficile e introduce aggiornamenti, incluso un nuovo fondo. Attesa anche per Antonelli, chiamato a confermare i progressi mostrati con la Mercedes. Nelle FP1, spazio a sei rookie, impiegati per rispettare gli obblighi regolamentari. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2025 SAKHIR: NEL DESERTO!

Per la diretta Formula 1 saremo oggi, venerdì 11 aprile, alla prima giornata del Gp Bahrain 2025, quella dedicata alle prime due sessioni di prove libere: sul circuito di Sakhir i piloti vanno in pista alle ore 13:30 per la FP1 e alle ore 17:00 per la FP2, gli orari sono quelli di casa nostra e possiamo dire che il Gp Bahrain 2025 rappresenti la ventunesima edizione di un appuntamento ormai classico, con la sua prima gara nel 2004 e l’ultima che ha visto Max Verstappen festeggiare la vittoria. Possiamo definirlo un feudo di Lewis Hamilton, che ha trionfato cinque volte: tuttavia l’inglese ha festeggiato sempre al volante della Mercedes.

La diretta Formula 1 ci dice che a Sakhir la Ferrari ha comunque avuto i suoi grandi momenti: la rossa infatti conta ben sette vittorie totali dalla prima di Michael Schumacher all’ultima di Charles Leclerc, è la scuderia che ha vinto di più il Gp Bahrain e ci riproverà anche oggi sia pure in una situazione non troppo rosea, perché purtroppo va detto che lo scenario con il quale si arriva a questa quarta tappa della stagione parla di una Ferrari in ritardo e che sta performando meno rispetto alle speranze, con una McLaren che invece sta volando e almeno la Mercedes per adesso davanti, ma la diretta Formula 1 per il Gp Bahrain 2025 potrebbe stravolgere tutto.

DIRETTA FORMULA 1: IL GP BAHRAIN 2025 SARÀ UNA CONFERMA?

Si avvicina allora l’appuntamento con la diretta Formula 1 per il Gp Bahrain 2025: il circuito è abbastanza lungo perché sfiora i cinque chilometri e mezzo, siamo ovviamente nel deserto e il tracciato di Sakhir è caratterizzato da almeno quattro rettilinei molto lunghi, dunque sarà molto importante avere un motore funzionale ed è per questo motivo che la McLaren parte in vantaggio. McLaren che tra l’altro ha anche il record della pista sul singolo giro: curiosamente lo ha fatto registrare Pedro De La Rosa nel 2005, in una gara che poi vide lo spagnolo quinto con vittoria andata alla Ferrari di Fernando Alonso, e un pesantissimo ritiro per Michael Schumacher.

Quest’anno come già detto la diretta Formula 1 per il Gp Bahrain 2025 sembra avere le sue certezze: la McLaren sta volando, il solo Max Verstappen per il momento è riuscito a mettersi davanti facendo un capolavoro in Giappone ma la scuderia di Woking rimane ancora la migliore, con distacco sulla concorrenza, anche sulla Mercedes che sta confermando la solidità di George Russell e il talento del nostro Andrea Kimi Antonelli. In questo scenario la Ferrari si presenta come quarta forza del Mondiale costruttori, sapendo di dover rincorrere: vedremo se nella diretta Formula 1 a cominciare dalle prove libere ci sarà un riscatto della rossa.