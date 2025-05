DIRETTA FORMULA 1: GP EMILIA ROMANGNA 2025 FP1, PIASTRI DAVANTI A NORRIS!

È terminata la diretta Formula 1 per la prima sessione di prove libere Fp1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025. La prima sessione di prove libere a Imola si chiude sotto il segno della McLaren, che conferma l’ottimo stato di forma. È Piastri a firmare il miglior tempo in 1:16.545, seguito dal compagno di squadra Norris. Terza posizione per Sainz al volante della Williams, davanti a Russell su Mercedes. La Ferrari più veloce è quella guidata da Hamilton, che chiude con il quinto tempo, mentre Leclerc – reduce da un lieve malessere – si ferma al dodicesimo posto. Antonelli termina tredicesimo con l’altra Mercedes. Da segnalare il passo gara molto competitivo delle McLaren, sebbene resti il dubbio che abbiano girato con poco carico di carburante, ipotesi auspicata dagli inseguitori. La sessione è stata interrotta in anticipo a causa di un’uscita di pista senza conseguenze per Bortoleto su Sauber. Appuntamento alle 17 per la seconda sessione di libere. (agg. di Fabio Belli)

GP EMILIA ROMAGNA 2025 IMOLA, LA DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV

GP EMILIA ROMANGNA 2025 FP1, RISCHIA ALBON!

Si avvia verso la conclusione la diretta Formula 1 per la prima sessione di prove libere Fp1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025. Piastri si porta in testa con un tempo di 1:16.545, seguito da Norris che sale in seconda posizione. Verstappen si inserisce in quarta piazza con la sua Red Bull, mentre Hamilton risale al quarto posto con un crono di 1:16.641. Piastri resta saldamente al comando. Momento di apprensione per Albon: rischia di perdere il controllo della sua Williams, ma riesce a gestire l’auto e a restare in pista. Intanto Sainz si porta in terza posizione con un buon giro. Leclerc comincia la sua simulazione passo gara con un primo giro cronometrato in 1:20.424. (agg. di Fabio Belli)

GP EMILIA ROMANGNA 2025 FP1, SECONDO TEMPO PER SAINZ

Prosegue la diretta Formula 1 per la prima sessione di prove libere Fp1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025. Norris, già protagonista nelle FP1, migliora ulteriormente fermando il cronometro sull’1:17.125. Alle sue spalle si piazzano Bortoleto e Russell. Proprio Russell, poco dopo, porta la sua Mercedes in testa con un ottimo 1:16.599. Albon sorprende e si inserisce in terza posizione con la sua Williams. Gasly risale al secondo posto, seguito da Antonelli che si prende momentaneamente il terzo. Sainz, anche lui su Williams, scala fino alla quarta posizione. Verstappen reagisce e si prende la seconda piazza con 1:16.905, ma viene subito scavalcato da Sainz, che lima ulteriormente il crono fino a 1:16.867. (agg. di Fabio Belli)

GP EMILIA ROMANGNA 2025 FP1, LECLERC AL QUARTO POSTO

È iniziata la diretta Formula 1 per la prima sessione di prove libere Fp1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025. È di Bearman, al volante della Haas, il primo crono significativo del weekend: 1:21.739. Poco dopo Ocon abbassa il riferimento a 1:20.580, seguito da Gasly che si porta al comando con 1:19.346. Antonelli sorprende tutti e scala in testa con un tempo di 1:18.780, seguito da Norris e Verstappen. Hamilton, inizialmente settimo con 1:19.903, risale progressivamente. Tsunoda si piazza al comando con 1:18.538, ma Hamilton risponde subito salendo al secondo posto in 1:18.618. È poi Alonso a mettersi davanti a tutti con 1:18.281. I tempi continuano a migliorare rapidamente: Norris conquista la vetta con 1:17.491. Le Ferrari faticano nelle prime fasi, con Hamilton 10° e Leclerc solo 17°, ma il monegasco risale fino alla quarta posizione, piazzandosi tra le due Aston Martin. (agg. di Fabio Belli)

GP EMILIA ROMANGNA 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 13.30

Pronta a partire la diretta Formula 1 per la prima sessione di prove libere Fp1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025. Prende il via il weekend di Formula 1 a Imola con la prima sessione di prove libere. La McLaren si conferma la squadra da battere, ma la Ferrari è pronta a dare il massimo per ben figurare davanti al pubblico di casa. Charles Leclerc è regolarmente in pista, dopo il lieve malessere accusato nei giorni precedenti. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: UN WEEKEND SPECIALE A IMOLA

Imola accoglie la diretta Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025 e lo fa da oggi, venerdì 16 maggio, naturalmente con le prime due sessioni di prove libere. Sono giorni molto particolari: innanzitutto il futuro di Imola nel Circus è fortemente a rischio, perché sembra difficile che l’Italia possa conservare due GP in calendario. L’auspicio è che tutto vada per il meglio, ma intanto godiamoci l’appuntamento all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, consapevoli che potrebbe diventare una rarità nel futuro della diretta Formula 1.

C’è poi una situazione alla quale non eravamo più abituati da moltissimi anni, cioè le soddisfazioni maggiori per gli appassionati italiani potrebbero arrivare da un pilota piuttosto che dalla Ferrari nella diretta Formula 1. Insomma, la crescita del giovanissimo debuttante Andrea Kimi Antonelli può consolarci per le difficoltà di una Ferrari che sta vivendo un 2025 globalmente deludente e che due settimane fa a Miami ha forse toccato il punto più basso. Non esattamente il modo migliore per arrivare a Imola, ma la speranza è che la gara di casa possa portare il riscatto per la Ferrari…

DIRETTA FORMULA 1: OSCAR PIASTRI IN COPERTINA

Volendo trovare un elemento di orgoglio in più, potremmo citare le origini italiane della famiglia paterna di Oscar Piastri, che sicuramente è l’uomo copertina della diretta Formula 1 nella prima parte della stagione. Già nel corso del 2024 la crescita dell’australiano era stata interessante, ma la stagione in corso sta segnando il definitivo salto di qualità. Quattro vittorie nei primi sei Gran Premi sono un dato impressionante, senza sottovalutare le due pole position, considerando che Piastri era ancora a “zero” in questa voce ad inizio anno, mentre Lando Norris sembra iniziare a soffrire questo confronto.

Imola ci dirà come potrà evolvere il duello interno in casa McLaren, ma naturalmente anche se qualcuno potrà inserirsi, con la speranza che pure la Ferrari possa ritagliarsi uno spazio in primo piano. Resta solo da scoprire quando succederà tutto questo, allora la chiusura è dedicata agli orari della diretta Formula 1, che nel venerdì di Imola ci terrà compagnia con le prime prove libere FP1 alle ore 13.30, per poi tornare in pista con la FP2 alle ore 17.00, in entrambi i casi per 60 minuti d’azione.