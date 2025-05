DIRETTA FORMULA 1: FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 13.30!

Pronta a partire la diretta Formula 1 per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2025. Si apre il weekend di Monte Carlo con la prima sessione di prove libere. Verstappen punta a confermare il momento positivo e a mettere pressione alle McLaren dopo la vittoria a Imola, mentre il team di Woking è chiamato a una reazione decisa. La Ferrari, forte del successo ottenuto un anno fa con Leclerc sul circuito di casa, sogna di ripetersi. Riflettori puntati anche su Kimi Antonelli, che affronta il suo primo Gran Premio di Monaco da pilota titolare in Formula 1. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: IL FASCINO DI MONTECARLO

Sono settimane molto intense per la diretta Formula 1, dopo Imola ecco un appuntamento ancora più classico a Montecarlo, il luogo più iconico per il Mondiale di Formula 1. Comincia quindi oggi, venerdì 23 maggio, il Gran Premio di Monaco 2025, la gara che in un certo senso fa storia a sé rispetto a tutte le altre della stagione, anche in un’epoca nella quale i circuiti cittadini sono sempre più numerosi. Nessuno però ha il fascino di Montecarlo, dove si scenderà in pista alle ore 13.30 per le prime prove libere FP1, poi alle ore 17.00 ecco l’appuntamento con la FP2.

L’anno scorso ci fu il capolavoro casalingo di Charles Leclerc, una gioia enorme per la Ferrari che però sembra difficile da ripetere nella diretta Formula 1. In questa stagione Maranello soffre, soprattutto sul giro secco: alla domenica qualche volta si riesce a mettere una pezza, ma non è facile e soprattutto si annuncia difficile a Montecarlo, dove i sorpassi in gara sono per definizione ai limiti dell’impossibile. Non a caso l’impresa di Leclerc nacque dalla pole position, quindi già da oggi la speranza è che per la Ferrari possano arrivare segnali di crescita circa la competitività sul giro secco.

GP MONACO 2025 MONTECARLO, LA DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV

Al venerdì la diretta Formula 1 in tv è un’esclusiva di Sky Sport Formula 1 HD, tramite abbonamento come per la diretta Formula 1 in streaming video con Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: IL DUELLO AL VERTICE VERSO IL GP MONACO 2025

Abbiamo dato spazio alla Ferrari e all’idolo di casa Charles Leclerc, ma anche a Montecarlo saranno altri i nomi più attesi per la diretta Formula 1. Il Principato dovrebbe essere per eccellenza il luogo in cui il pilota può contare più della macchina e allora il pensiero va a Max Verstappen, che in questo 2025 ha già compiuto alcune imprese eccezionali su altri circuiti che sono nella storia della Formula 1, come Suzuka o naturalmente anche Imola, che domenica scorsa ha visto il successo del campione olandese della Red Bull, che cercherà di ripetersi per mettere in difficoltà la McLaren.

La scuderia britannica è sicuramente il punto di riferimento tecnico nel Circus in questo momento, con il Mondiale Costruttori che sembra in cassaforte a nemmeno un terzo del cammino (che raggiungeremo proprio a Montecarlo), ma anche con qualche perplessità sui piloti. Oscar Piastri e Lando Norris sono bravissimi, ma danno sempre la sensazione di essere un gradino sotto Verstappen e incostanti anche nel loro duello interno, che a Imola è tornato a sorridere al britannico dopo un periodo decisamente più soddisfacente per l’australiano. Montecarlo è un giudice severo, chi sarà promosso stavolta nella diretta Formula 1? Cominciamo a farci un’idea…