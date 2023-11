Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video tv, orario e cronaca (Gp Las Vegas 2023, 17 novembre)

DIRETTA FORMULA 1: LE PROVE LIBERE NEL GP LAS VEGAS 2023

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia venerdì 17 novembre: bisogna dire subito che il Gp Las Vegas 2023 si correrà ad orari non esattamente ideali per il nostro Paese, oggi sono in programma le due sessioni di prove libere e la FP1 scatterà alle ore 5:30, mentre per la FP2 bisognerà aspettare le ore 9:00 che se non altro sono più accessibili. Il Gp Las Vegas 2023 è il penultimo appuntamento stagionale con la diretta Formula 1: Max Verstappen ha vinto da tempo il terzo Mondiale consecutivo e ancor prima la Red Bull ha festeggiato il sesto titolo costruttori, resta però qualche scintilla accesa per gli altri piazzamenti nelle due classifiche.

Riguardo questa location, va detto che a Las Vegas la Formula 1 aveva già fatto tappa negli anni Ottanta: rispettivamente nel 1981 e 1982 con le vittorie di Michele Alboreto (su Tyrrell) e Alan Jones (su Williams) ma eravamo su un altro circuito (il Caesars Palace, mentre questo è un tracciato cittadino) e poi la location era stata abbandonata. Oggi gli Stati Uniti sono protagonisti soprattutto con Austin e Miami, ma il Gp Las Vegas 2023 ci farà compagnia in questa stagione e allora vedremo come inizierà questo fine settimana dedicato alla diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP LAS VEGAS 2023

Va ricordato come sempre che la diretta Formula 1 per il venerdì non è in chiaro: l’unico modo per seguire le prime due sessioni di prove libere sarà dunque quello di sottoscrivere un abbonamento alla televisione satellitare, che copre integralmente il weekend del Gp Las Vegas 2023 con i suoi canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, rispettivamente ai numeri 201 e 207 del decoder. La telecronaca è di Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento; dalla Sky Sport Tech Room arriveranno gli interventi di Matteo Bobbi, in pit lane e ai box ci sarà Mara Sangiorgio per interviste ai protagonisti e contributi.

Il Paddock Live Show con tutti gli approfondimenti sarà condotto da Federica Masolin, in compagnia di Davide Valsecchi e Ivan Capelli e poi i vari ospiti. Bisogna però parlare anche dello streaming video di Formula 1 per quanto riguarda il Gp Las Vegas 2023: gli abbonati Sky potranno usufruire dell’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, e può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa le prove libere di questo fine settimana saranno garantite anche da Now Tv, e ovviamente anche per accedere a questa piattaforma dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA FORMULA 1 GP LAS VEGAS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire allora della diretta Formula 1 per il Gp Las Vegas 2023? Come detto, la situazione parla chiaro con un Max Verstappen assoluto dominatore insieme alla sua Red Bull. Le 17 vittorie stagionali sono già un ampio record nella storia del circus, vincendo domenica l’olandese avrebbe già agganciato Sebastian Vettel a 53 successi in carriera raggiungendo dunque il podio all time, e avendo davanti a sé i soli Michael Schumacher e Lewis Hamilton, che al momento sono irraggiungibili anche perché bisognerà sempre valutare se il prossimo anno, o nelle prossime stagioni, la Red Bull avrà questo dominio e quali saranno le eventuali scelte dello stesso Verstappen.

Ad ogni modo, si lotta per il secondo posto in classifica: tra i piloti Lewis Hamilton in Brasile ha perso una grande occasione per avvicinare Sergio Pérez, tra i costruttori la Ferrari è a soli 20 punti dalla Mercedes e ci può chiaramente provare, anche perché ormai Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno poco da chiedere a titolo individuale dunque possono mettersi totalmente a disposizione l’uno dell’altro, a seconda di come proceda la gara. Noi adesso ci accomodiamo, per scoprire come andranno le due sessioni di prove libere nella diretta Formula 1 per il Gp Las Vegas 2023.











