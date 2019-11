Diretta Formula 1/ Qualifiche Austin live: pole position e tempi (Gp Usa 2019)

La diretta Formula 1 è di nuovo protagonista: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio degli Usa 2019 sul circuito di Austin, sede del diciannovesimo Gp del Mondiale di quest’anno, appuntamento naturalmente importante per il mercato americano, mentre dal punto di vista strettamente sportivo Lewis Hamilton ha ormai ipotecato il titolo iridato che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe anzi conquistare matematicamente già su questo tracciato molto amato dall’inglese, come vedremo meglio fra poco. Intanto, per prima cosa è doveroso dare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi, sabato 2 novembre 2019, sul Circuit of the Americas che sorge nei pressi di Austin. Le sei ore di fuso orario fra l’Italia e la città del Texas logicamente si faranno sentire, anche se spostando tutto verso sera l’impatto non sarà così traumatico per gli appassionati italiani. Attenzione però perché tutto si svolgerà più tardi rispetto a venerdì e domenica. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3: l’appuntamento sarà alle ore 19.00 italiane (le 13.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 22.00, cioè le 16.00 locali di Austin.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE

Che Lewis Hamilton non fosse un tipo particolarmente avvezzo ai calcoli lo sapevamo sin dal 2007, anno del suo sfolgorante debutto in Formula 1 nel quale sfiorò clamorosamente il titolo – andato poi a Kimi Raikkonen – al volante della McLaren. Domenica prossima gli basterà arrivare ottavo per laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera, eppure il britannico non ha alcuna intenzione di accontentarsi di un piazzamento e punta con decisione all’undicesimo successo stagionale. Già nelle prove libere del Gran Premio degli USA ad Austin, Hamilton è stato il più veloce di tutti girando in 1’33″232, ma è sul passo gara che la Mercedes numero 44 ha impressionato, con la gomma bianca la Freccia d’Argento è imbattibile e a distanza di una settimana potrebbe confermarsi un binomio vincente. La Ferrari c’è, sia sul giro secco che nei long run Leclerc e Vettel hanno dimostrato di avere un buonissimo ritmo, magari non sufficiente per impensierire Hamilton ma il podio sembra ampiamente alla portata per la Scuderia di Maranello. Da non trascurare la Red Bull, Verstappen ha chiuso la FP1 davanti a tutti e con la gomma gialla girava sui tempi dei ferraristi, l’olandese sarà sicuramente tra i grandi protagonisti in gara e vorrà riscattarsi dopo il disastroso week-end messicano. Venerdì caratterizzato dalle temperature basse, durante la FP1 faceva quasi freddo e per i piloti non è stato semplice mandare in temperatura gli pneumatici, soprattutto quelli a mescola più dura. Qualche problema anche con il fondo sconnesso dell’asfalto, le fortissime vibrazioni dovute ai dossi hanno provocato l’uscita di pista di Grosjean che è andato a muro danneggiando ala e sospensione anteriore della sua Haas. Speriamo si tratti di un caso isolato dovuto a un momento di distrazione del pilota francese, anche perché riasfaltare completamente un circuito lungo 5513 metri in 48 ore è alquanto non sembra un’opzione percorribile.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP USA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la ricca ma tormentata storia del Circus negli Stati Uniti. Una storia a dir poco complicata, tenetevi forte perché ne sono successe di tutti i colori: nel 1950 nacque il Mondiale e fu inserita in calendario la 500 Miglia di Indianapolis, gara però completamente diversa dagli altri Gran Premi tanto che rimase sostanzialmente un corpo estraneo e fu tolta dal calendario iridato dopo l’edizione del 1960. Nel frattempo, già dal 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 Watkins Glen, che divenne un appuntamento fisso per molti anni. Nel 1976 si decise di raddoppiare le gare negli Usa: Watkins Glen (vicina a New York) ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, che si disputò fino al 1983. Nel frattempo a Watkins Glen si corse fino al 1980, poi la gara saltò per un anno a causa di problemi economici e tornò nel 1982 a Detroit, dove si corse fino al 1988, dal 1984 con la denominazione di Gran Premio di Detroit, perché non c’era più la gara a Long Beach. Nel 1981 e nel 1982 ci fu addirittura un altro appuntamento in terra americana, il Gran Premio di Las Vegas nell’immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace. Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas, ma che rimase un atto unico.

HAMILTON LEADER NELL’ALBO D’ORO AD AUSTIN

Dal 1989 al 1991 Phoenix sostituì Detroit, sull’ennesimo tracciato cittadino ed estemporaneo. Ma continuava a mancare il seguito di pubblico, così la Formula 1 abbandonò gli States dal 1992 al 1999. Il Gran Premio degli Usa rientrò in calendario nel 2000 con il ritorno ad Indianapolis su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale: luogo mitico, ma ancora una volta una soluzione “ibrida”, che durò per otto edizioni fino al 2007, poi una nuova pausa fino al 2012, quando finalmente è arrivato un circuito permanente come Austin che infatti sta finalmente avendo continuità, come in passato era riuscito solo a Watkins Glen. Nelle sette edizioni disputate in Texas abbiamo avuto ben cinque vittorie di Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016 e 2017), che dunque ha un feeling straordinario con il Circuit of the Americas, senza dimenticare che il pilota Mercedes aveva già vinto l’ultima edizione disputata ad Indianapolis, una striscia clamorosa ad Austin per l’inglese, interrotta solamente dal successo di Sebastian Vettel nel 2013 con la Red Bull e naturalmente dal successo di Kimi Raikkonen dell’anno scorso alla guida della sua Ferrari. Il Cavallino Rampante così ha spezzato il tabù Austin, dove in precedenza vantava solo il terzo posto di Fernando Alonso nel 2012, quello di Vettel nel 2015 e poi il secondo posto di Seb e il terzo di Kimi Raikkonen nel 2017, segnale di miglioramento concretizzato l’anno scorso da Kimi con la prima vittoria in Texas. La Ferrari invece a Indianapolis aveva dominato con ben sei successi in otto anni, di cui cinque con Michael Schumacher. Tornando a dedicarci all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del Circuit of the Americas. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio degli Usa 2019 ad Austin sta per cominciare…



