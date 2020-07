Diretta Formula 1/ Qualifiche e FP3: cronaca e tempi (Gp Austria 2020 Zeltweg)

La diretta Formula 1 ci farà compagnia con le qualifiche in vista del Gp Austria 2020 sul circuito del Red Bull Ring, sulle colline fra le località di Zeltweg e Spielberg. Per prima cosa annotiamo gli orari, naturalmente senza alcun problema di fuso orario tra l’Italia e l’Austria: la diretta Formula 1 per il sabato a Zeltweg comincerà alle ore 12.00 con la sessione di prove libere FP3, mentre alle ore 15.00 del pomeriggio inizieranno le attesissime qualifiche che determineranno per la prima volta nella nuova stagione la composizione della griglia di partenza e l’autore della pole position. In una situazione normale, tutti gli appassionati aspetterebbero con ansia le prove ufficiali del primo GP stagionale, perché da questo momento in poi non ci si può più nascondere e almeno sul giro secco avremo le prime risposte sul reale livello di competitività delle varie scuderie. Tutto questo naturalmente resta valido, ma in epoca di Coronavirus quasi tutto il resto è cambiato: basterebbe appunto pensare al fatto che siamo già a luglio e viviamo ora il primo Gran Premio della stagione, senza pubblico e con un rigido protocollo sanitario. Speriamo però che le emozioni in pista mandino in secondo piano tutto il resto almeno per qualche ora.

FORMULA 1, LA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

Nella prima sessione delle prove libere del Gp d’Austria sono state le Mercedes le vere dominatrici della pista di Zeltweg, dove pure non sono occorse scintille, come è solito nella Fp1 do ogni Gran Premio. Complice un asfalto non proprio asciuttissimo e poche gocce piovute nella mattina, è stato poi solo nella seconda metà della sessione che la pista di Spielberg si è animata, dopo solo i primi giri di ricognizione al via. A trainare ancora le due frecce d’argento (anche se sarebbe più corretto chiamare “frecce nere” vista la nuova livrea), che hanno fin da subito cominciato a mettere a segno tempi interessanti. Alla bandiera a scacchi la classifica dei tempi vedeva proprio le due Mercedes in vetta: primo il campione in carica della Formula 1 Lewis Hamilton, con il crono di 1.04.816, con a tre decimi di distacco il compagno di squadra Bottas. Hanno poi completato la top ten della Fp1 del Gp d’Austria 2020 di fila Max Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Albon, Ricciardo, Magnussen e Charles Leclerc. Il monegasco, solo decimo è stata la prima Ferrari in graduatoria, con Vettel che ha segnato solo il 12^ tempo, a + 1.261 da Hamilton. La Ferrari dunque nella mattina di venerdi ha giocato a carte coperte, pur avendo fatto vedere qualche segnale più incoraggiante nella piccola sessione di simulazione gara offerta.

FORMULA 1, LA SECONDA SESSIONE DI LIBERE

Anche nel pomeriggio del primo giorno dedicato alle prove libere della stagione 2020 della Formula 1, a Zeltweg è stato completo dominio Mercedes. Le Frecce nere si sono dimostrate anche nella Fp2 del pomeriggio le vetture da battere: sia Bottas che Hamilton, sia pure con set up appena differenti, si sono rivelati i migliori sulla pista austriaca, nel giro veloce come pure nella simulazione della gara, a cui è stata dedicata gran parte della sessione di ieri. Nel passo gara infatti Hamilton non ha esitato a confermarsi sul l’1.08, mentre in classifica dei tempi, spicca al primo gradino il crono di 1.04.304 segnato dallo stesso campione del mondo in carica della Formula 1 con gomme morbide: e il compagno di squadra Bottas non è stato da meno. Dunque Mercedes strepitosa ieri, come era da pronostico nella prima vera giornata della Formula 1 2020: pure però nella Fp2 di ieri pomeriggio sono state due le sorprese a cui abbiamo assistito. La prima è della Racing Point, che, come già anticipato nei test di Barcellona, è scuderia che quest’anno può gettare lo scompiglio tra le big: la casa di Perez e Stroll ha fatto vedere tempi eccellenti sia nel giro più veloce (il messicano era terzo in classifica tempi) che nel passo gara. La seconda, in negativo è della Ferrari: nonostante un buon tempo di Vettel nel passo gara (con gomme hard), la Rossa ha mostrato notevoli limiti durante la seconda sessione di prove libere per il Gp d’Austria e sono stati registrati distacchi pesanti dai rivali, in una pista di per sè abbastanza corta. Pare che ai tifosi della casa di Maranello attenderà un weekend di sofferenza. (agg Michela Colombo)

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA IN AUSTRIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però adesso a ripercorrere in breve l’affascinante ma complicata storia dell’Austria nel Circus iridato. Una storia che ebbe inizio nel 1964, quando si disputò il primo Gran Premio d’Austria valido per il Mondiale (dopo un’edizione già disputata l’anno precedente ma non inserito nel calendario iridato) su un circuito ricavato all’interno dell’aerodromo di Zeltweg: la gara fu vinta da Lorenzo Bandini con la Ferrari, ma rimase l’unica disputata su quella pista troppo sconnessa ed abrasiva per le vetture di Formula 1. Si dovette così aspettare il 1970 per tornare in Austria sul nuovo Osterreichring, un circuito permanente a breve distanza dall’aerodromo, tanto che si continuò a parlare di circuito di Zeltweg anche per questo nuovo autodromo, che però ad essere pignoli sorge più vicino all’adiacente comune di Spielberg. Sul nuovo circuito si corse per 18 anni consecutivi, fino cioè al 1987 compreso: da ricordare la vittoria di Vittorio Brambilla nel 1975, l’unica per il pilota italiano in Formula 1, quella conquistata nel 1982 da Elio De Angelis e quella di Niki Lauda nel 1984, a dire il vero l’unica per l’idolo locale (scomparso l’anno scorso) nel Gran Premio di casa, che invece fu vinto per ben tre volte dal francese Alain Prost (1983, 1985 e 1986).

DIRETTA FORMULA 1: I NUMERI DEI BIG RECENTI

Dopo una lunga sosta e necessari lavori di ammodernamento del circuito, il Gran Premio d’Austria tornò in calendario nel 1997 con la vittoria di Jacques Villeneuve, seguita dai successi di Mika Hakkinen nel 1998 e 2000, di Eddie Irvine nel 1999, di David Coulthard nel 2001 e infine dalla doppietta di Michael Schumacher nel 2002 e 2003, la prima delle quali celebre però per il sorpasso ai danni dell’altra Ferrari di Rubens Barrichello proprio sul rettilineo finale in ossequio ad un ordine di scuderia. Zeltweg tuttavia uscì ancora una volta dal calendario iridato per rientrarci soltanto nel 2014 grazie all’impegno economico di Dietrich Mateschitz, il patron della Red Bull che molto ha investito per una nuova ristrutturazione dell’autodromo, ora dunque ribattezzato Red Bull Ring. Nei primi anni tuttavia ha dominato la Mercedes, vincitrice due volte con Nico Rosberg nel 2014 e nel 2015 e poi con Lewis Hamilton nel 2016 e con Valtteri Bottas nel 2017. Due anni fa invece, dopo una prima fila tutta Mercedes, ma un clamoroso doppio ritiro portò al successo di Max Verstappen davanti alle due Ferrari, con Sebastian Vettel terzo che sprecò una grande occasione a causa della penalizzazione in griglia. Infine l’anno scorso ecco il secondo successo consecutivo per Verstappen e la Red Bull, dopo una durissima battaglia con Charles Leclerc che ebbe strascichi anche dopo il traguardo. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Austria 2020 a Zeltweg sta per cominciare…



