Diretta Formula 1/ Qualifiche e FP3 live: pole position e tempi (Gp Belgio 2020)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 29 agosto, ci propone il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2020 sul circuito di Spa Francorchamps, sede del settimo Gp dell’anomalo Mondiale di quest’anno. Un appuntamento attesissimo per molti motivi, ma principalmente perché questa è una gara leggendaria e tecnicamente difficilissima, uno degli eventi più attesi sia dai piloti sia dai tifosi. Oggi naturalmente l’appuntamento più atteso con la diretta Formula 1 sarà appunto quello con le qualifiche, uno spettacolo nello spettacolo su una pista così affascinante, dove bisognerà dare il massimo per battere sulla velocità pura tutti i rivali. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi sul leggendario circuito che sorge sulle colline delle Ardenne. Nessun problema di fuso orario fra il Belgio e l’Italia: dunque nulla cambierà nelle abitudini degli spettatori. Come di consueto il sabato della Formula 1 comincerà anche a Spa con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP BELGIO

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve la storia del Gran Premio del Belgio. La prima volta a Spa Francorchamps, su un circuito ancora più lungo dell’attuale, fu nel lontano 1925 e fu un trionfo italiano, dal momento che vinse Antonio Ascari su Alfa Romeo; nei primi anni si alternarono alcune altre edizioni ad anni di interruzioni, ma comunque in breve tempo Spa divenne una classica, tanto che nel 1950 il Gp Belgio fu inserito nel calendario del primo Mondiale della storia. Negli anni Cinquanta i piloti più vincenti nelle Ardenne furono Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, sulle orme del padre, mentre il dominatore degli anni Sessanta fu Jim Clark con quattro vittorie consecutive dal 1962 al 1965. La pista nella sua configurazione dell’epoca era però diventata troppo pericolosa, tanto che negli anni Settanta il Gp del Belgio passò per due edizioni a Nivelles e poi in modo più stabile a Zolder, dove si corsero ben dieci edizioni fra il 1973 e il 1984, compresa purtroppo la tragica edizione del 1982 che vide l’incidente mortale di Gilles Villeneuve.

DIRETTA FORMULA 1, MICHAEL SCHUMACHER DA LEGGENDA A SPA

Nel 1983 però aveva fatto il suo ritorno la rinnovata (e sempre bellissima) pista di Spa-Francorchamps, dal 1985 di nuovo sede unica e indiscutibile della corsa belga, dove da allora spiccano i cinque successi di Ayrton Senna e i sei ottenuti da Michael Schumacher, due campionissimi che hanno scritto pagine da leggenda sulle colline delle Ardenne: per Schumi la vittoria del 1992 fu la prima in carriera, in totale ne ha ottenute due con la Benetton e quattro con la Ferrari. Tra i piloti in attività spiccano invece i ben quattro successi di Kimi Raikkonen, che in Belgio spesso ha dimostrato tutte le sue qualità. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton sono appaiati a quota tre successi, con il tedesco della Ferrari che ha calato il tris nel 2018 con una bellissima vittoria che faceva pensare a un finale di stagione migliore di quanto poi fu effettivamente per Maranello. La Ferrari comunque ha davvero tanti splendidi ricordi a Spa, compresa la vittoria di Charles Leclerc nella scorsa edizione, la prima in carriera per il giovane monegasco. Una vittoria a testa per gli altri protagonisti della Formula 1 degli ultimi anni: Felipe Massa, Jenson Button, Daniel Ricciardo e Nico Rosberg, mentre clamorosamente Fernando Alonso non ha mai vinto da queste parti e chissà se potrà in futuro colmare la lacuna. Tornando però adesso all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questo circuito sempre appassionante, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio nelle tante curve velocissime di Spa, dove bisognerà schiacciare al massimo il pedale dell’acceleratore per conquistare la pole position. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e delle prove libere FP3 del Gran Premio del Belgio 2020 a Spa Francorchamps sta per cominciare…



