Diretta Formula 1/ Qualifiche e Fp3 live: pole position e tempi (Gp d’Ungheria 2019)

La Formula 1 è in diretta oggi sabato 3 agosto dalla pista dell’Hungaroring, dove oggi avranno luogo l’ultima sessione di prove libere della Fp3 e soprattutto le qualifiche ufficiali che comporranno la griglia di partenza per domani e assegneranno anche la pole position. Sarà quindi una giornata clou a Budapest per la Formula 1, specie dopo i segnali contrastanti che sono emersi nella giornata di venerdi nelle prime due sessioni di prove libere, dove la forte pioggia ha scombinato non poco le carte. Con il primo tempo di Hamilton in Fp1, ma soprattutto con l’exploit della Redbull e di Pierre Gasly nella Fp2 del pomeriggio, capiamo bene che siamo davvero impazienti di scoprire quali colpi di scena ci riserveranno gli appuntamenti odierni della Formula 1, in diretta dall’Hungaroring. Ecco quindi che il primo banco di prova in Ungheria sarà con la terza e ultima sessione di prove libere, la Fp3 che avrà inizio alle ore 12,00 e terminerà un’ora dopo. Appuntamento clou saranno le qualifiche del Gp d’Ungheria 2019, previste dalle ore 15,00 alle 16.00, al termine delle quali verrà stilata la griglia di partenza all’Hungaroring.

DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA 2019: LE LIBERE

Come annunciato prima ieri è stato un venerdì di prove libere condizionato dalla pioggia all’Hungaroring, giornata che ha aperto il weekend del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. All’inizio della Fp1 Max Verstappen ha fatto registrare il giro più veloce, ma Lewis Hamilton con un 1:17:233 ha immediatamente imposto la sua legge, con Verstappen a inseguire con un 1:17:875. Molto interessante anche la prova del francese Gasly sulla Red Bull, che si dimostra da subito particolarmente a suo agio all’Hungaroring, piazzandosi con 1:18.474, a 9 decimi dal tempo di Hamilton. La Ferrari non sembra riuscire ad aggredire l’asfalto e la pioggia non migliora la situazione, con Leclerc che si fermerà ad un 1:18.961. Chi ha i maggiori problemi è comunque Valtteri Bottas che non scenderà neppure in pista a causa di problemi alla power unit della sua Mercedes che lo terranno ai box per tutto il tempo. Inizia a piovere e nonostante il traffico, c’è un acuto di Sebastian Vettel che con 1:17.399 piazza quello che sarà il terzo tempo alla fine della Fp1, sopravanzato da Max Verstappen di un solo millesimo di secondo, mentre Hamilton terrà il miglior tempo fino alla fine. La pioggia fa chiudere i piloti con la simulazione del passo gara mentre Perez esce due volte di pista in staccata.

Non meno complicata però è stata la seconda sessione del pomeriggio. La Fp2 è iniziata subito con un problema per Albon, col pilota della Toro Rosso contro le barriere all’esterno dell’ultima curva del tracciato. Bandiera rossa e si riprende con Valtteri Bottas che scende finalmente in pista con la sua Mercedes, facendo registrare il miglior tempo che viene subito però migliorato dal compagno di scuderia, il leader della classifica mondiale Lewis Hamilton. Verstappen passa al comando ma la rivelazione della giornata, Gasly, si prende il miglior tempo: resterà primo a fine sessione con 1:17:854, 55 millesimi meglio di Verstappen con le due Red Bull che dunque resteranno in testa nella Fp2. Si inizia a girare con le intermedie a causa della pioggia che si rivelerà un problema per tutta le seconda parte del pomeriggio, i tempi non riusciranno più ad essere competitivi tanto che Sebastian Vettel finirà per girare 16 secondi più lento del best lap di Gasly. Le Ferrari di fatto passano la mano pur provando qualche giro sul bagnato: strategia quasi obbligata visto che anche domani e domenica in gara la pioggia potrebbe cadere dall’Hungaroring. I tempi della Fp2 vedono Leclerc settimo e Vettel solo tredicesimo, in una sessione davvero poco indicativa con con Russell e Raikkonen che vanno entrambi lunghi alla chicane in staccata.

DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA 2019: LA STORIA

In attesa quindi di poter dare la parola alla pista dell’Hungaroring per la diretta della Formula 1 per il Gp dell’Ungheria 2019, vale certamente la pena riprendere per sommi capi la storia della prova magiara, tra le più vecchie e tra le più amate anche dal pubblico. Ricordiamo infatti bene che il primo Gp d’Ungheria ebbe luogo nel lontano 1936, nel parco del Nepligetk, dove a trionfare fu l’indimenticato Tazio Nuvolari. Oltre a tale prima apparizione, però la prova magiara entrò stabilmente nel calendario del mondiale della formula 1 solo molto più tardi nel 1986, diventando pure la prima gara del Circus a venire disputata un paese del blocco comunista. Da quell’anno va poi ricordato che il Gp di Ungheria, che prese sede stabilmente all’impianto dell’Hungaroring, posto nei dintorni di Budapest, non mancò mai un appuntamento con la formula 1. Non vi ritroviamo infatti alcun salto storico nel calendario per la prova magiara, neppure dopo il crollo dell’Unione Sovietica, che condizionò ovviamente il destino politico e non solo dello stato magiaro. Ecco quindi che i dati relativi all’albo d’oro del Gp d’Ungheria sono davvero ben ricchi, benché certo riguardino solo gli ultimi 33 anni. Non possiamo dunque non segnalare che il record di successi all’Hungaroring è in mano a Lewis Hamilton con 6 trionfi: il pilota inglese (campione in carica qua) però dovrà faticare domani per raggiungere quota 7 successi, perché la pioggia prevista potrebbe ostacolare non poco le Mercedes. Dietro di lui in lista per i record di vittoria vi è poi Michael Schumacher e con 4 successi e Ayrton Senna, che qui vinse solo tre volte. Aggiungiamo per completezza che il record di vittorie per costruttori è in mano alla Mclaren, con ben 11 trionfi. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Ungheria 2019 all’Hungaroring sta per cominciare…



