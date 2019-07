Diretta Formula 1/ Qualifiche e Fp3 live: pole position e tempi (Gp Germania 2019)

Anche oggi sabato 27 luglio la Formula 1 sarà in diretta con la Fp3 ma soprattutto con le qualifiche del Gran Premio della Germania 2019 sul tracciato dell’Hockenheim ring, che designeranno quindi griglia di partenza e pole position in vista dell’appuntamento di domani. L’attesa è quindi spasmodica sul caldo asfalto tedesco: non scordiamo che ormai siamo all’undicesimo banco di prova del Mondiale della Formula 1 e al giro di boa della stagione. Fare bene oggi nelle qualifiche della Formula 1 (e chiaramente vincere domani) quindi significherebbe per alcuni (come le Ferrari di Vettel e Leclerc) poter riscattare una prima parte di stagione, per altri (come Hamilton e Bottas) cominciare a mettere le mani sul titolo iridato. Nell’attesa non ci resta che dare le prime indicazioni utili a tutti gli appassionati per seguire in diretta la Formula 1 da Hockenheim. Ecco quindi che il programma ufficiale odierno per il Gp della Germania, prevede come al solito due sessioni: si comincerà dunque alle ore 12.00 per un’ora di prove libere con la classica Fp3. Momento clou saranno le qualifiche, previste dalle ore 15.00 alle ore 16.00, quando la bandiera a scacchi determinerà griglia di partenza e pole position.

DIRETTA FORMULA 1 GP GERMANIA 2019: LE LIBERE

Facendo un passo indietro andiamo poi a vedere che cosa era successo solo ieri nella prima sessione di prove libere della Formula 1 al Gp di Germania, dove il vero protagonista è stato il caldo: le alte temperature hanno infatti ben tormentato le Mercedes in questo primi giri ad Hockeheim, ma pure hanno facilitato le Ferrari, che quando il termometro sale ha meno problemi a gestire le gomme. Ecco quindi che se nella Fp1 non abbiamo poi assistito a grandi battaglie per il giro più veloce (tenendo conto che domani e dopodomani si attende un calo delle temperature), comunque le Ferrari si sono prese la scena, mettendo a tabella giri veloci davvero interessanti, specie negli ultimi 20 minuti della sessione. Prima Leclerc e poi Vettel infatti hanno finalmente suonato la campana: il migliore alla bandiera a sacchi è stato infine il tedesco che ha quindi segnato il miglior tempo della Fp1 sul 1.14.013. Timida la risposta delle Mercedes: sul finale l’inglese ha provato ad alzare un po’ il ritmo, non riuscendo però a riconquistare la vetta della classifica dei tempi. Il finale però non è dei migliori per Bottas, che quasi finisce in barriera tra le curve 13-14 per un errore banale.

Stesso copione poi nella Fp2 della formula 1, dove si è assistito al pieno dominio della Ferrari, che pure nel pomeriggio ha occupato i primi due gradini della classifica dei tempi, alla bandiera a scacchi sulla pista di Hockenheim. Ma vi è ancora di più perchè le Ferrari si sono rivelate quando mai competitive anche nelle simulazioni di passo gara, come già era accaduto nel mattino: è stato quindi un venerdi pieno di soddisfazioni per la Rossa che quindi vede con timore un eventuale abbassamento delle temperature previsto oggi, che potrebbe quindi vanificare quanto fatto. Ancora indietro nella seconda sessione di prove libere le Mercedes e soprattutto le Redbull che non sono appare in grandissima forma. Prima Verstappen ha lamentato diversi problemi sulla sua monoposto e poi Gasly, che a circa 10 minuti dalla chiusa della sessione di prove libere della Formula 1 è pure andato a muro, distruggendo la macchina austriaca.

DIRETTA FORMULA 1 GP GERMANIA 2019: LA STORIA

In attesa quindi che la Formula 1 torni in diretta sulla pista di Hockenheim, ci appare certo interessante fare un tuffo nel passato per ripercorrere le tappe di una delle più antiche tappe del mondiale della F1. Di fatto, come pure abbiamo già ricordato, la prima edizione del Gp tedesco risale al 1926, ma è stato solo nel 1951 che la gara venne inserita nel calendario iridato. Di fatto però tale prova non ebbe luogo tutti gli anni: si registra il primo salto dal 1939 al 1951 (1950 per la formula 2) per via della Guerra e il secondo nel 1955 quando Gp di Germania venne sospeso dopo i tragici eventi della 24 Ore di Le Mans. Proseguendo va detto che anche nel 1960, 2007, 2015 e 2017 la prova non venne disputata e nel frattempo vi fu pure l’alternanza tra Hockenheim ring e Nunbirgring per ospitare la gara. Aggiungiamo poi un riferimento inevitabile del Gp di Germania, che ebbe luogo al Nurburgring nel 1976, con l’incidente qui mortale occorso a Niki Lauda, da cui il pilota riuscì a sopravvivere pur le gravissime ustioni e i problemi polmonari conseguenti al rogo della sua Ferrari.

DIRETTA FORMULA 1: L’ALBO D’ORO

Pur con diverse interruzioni, il Gp di Germania è rimasto un appuntamento particolarmente caro agli appassionati della Formula 1, specie per le tanti forti emozioni che si vivono in ogni occasione e che speriamo di vivere anche oggi ad Hockenheim. La storia oltre che i numeri ne sono testimonianza e pure i dati relativi all’albo d’oro ci danno un quadro impressionante del prestigio di questo banco di prova. Ecco quindi che non possiamo dare la parola alla pista senza ricordare alcune statistiche utili: ad esempio vale la pena segnalare che qui la Ferrari detiene il record di vittorie come costruttore e casa motoristica, con ben 21 successi, il cui ultimo però risale al 2012 con Fernando Alonso. Negli ultimi anni infatti, oltre a una parentesi con Vettel su Redbull nel 2013, è stata sempre la casa tedesca della Mercedes a trovare la vittoria e pure anche l’anno scorso con Hamilton, che bissò il trionfo della precedente edizione, al termine però di una gara quanto mai rocambolesca (e pure parecchio sfortunata per lo stesso Vettel su Ferrari). Anche oggi poi naturalmente il pilota inglese della Formula 1 è l’uomo da tenere d‘occhio, oltre a quando fatto ieri nelle prove libere. Non scordiamo infatti che qui Hamilton detiene il record di vittorie, ben 4 a pari merito con il vero padrone di casa, Michael Schumacher. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Germania 2019 a Hockenheim sta per cominciare…



