Diretta Formula 1/ Qualifiche e FP3 live: pole position e tempi (Gp Silverstone 2019)

La Formula 1 sarà in diretta di nuovo oggi, sabato 13 luglio, con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone, naturalmente per determinare la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, decimo appuntamento con il Mondiale 2019. Certamente questo è uno degli appuntamenti più classici della stagione, forse nella casa per eccellenza della Formula 1, sia perché molte scuderie hanno base in Inghilterra sia perché proprio qui si corse la prima gara iridata della storia. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni odierne. Un’ora di fuso orario ci separa dal Regno Unito, ma sarà annullata dal fatto che si scenderà in pista appunto un’ora prima del solito, si comincerà dunque alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) del mattino con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, le 14.00 di Silverstone, quando prenderà il via la sempre fondamentale lotta per le posizioni di vertice.

DIRETTA FORMULA 1 GP GRAN BRETAGNA 2019: LE LIBERE

Il venerdì della Formula 1 a Silverstone è iniziato con la prima sessione di prove libere FP1 in vista del Gran Premio di Gran Bretagna, un turno non facile da decifrare leggendo semplicemente la classifica dei tempi. C’è stata infatti gloria per Pierre Gasly, uno squillo da parte del pilota francese della Red Bull che sta vivendo una stagione non facile ma che negli ultimi minuti della sessione mattutina è sceso fino al tempo di 1’27”173, rifilando quasi cinque decimi a Valtteri Bottas, in seconda posizione con la Mercedes. Le Frecce d’Argento sono state al comando per quasi tutta la FP1, ma nel finale il guizzo della Red Bull ha stravolto la graduatoria: si è infatti inserito ai vertici anche Max Verstappen, terzo dietro Bottas ma davanti a Lewis Hamilton, che si deve accontentare dunque del quarto posto, anche se questo piazzamento di certo non descrive la vera forza della Mercedes. Alla Ferrari resta la terza fila virtuale, con Charles Leclerc quinto a 1”080 da Gasly davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, sesto a mezzo decimo dal monegasco. Va però detto che la differenza tra Ferrari e Red Bull è tutta nel guizzo finale delle lattine, che fino a 10 minuti dal termine erano alle spalle delle Rosse. Bene le due Renault: settimo Nico Hulkenberg e ottavo Daniel Ricciardo, poi nono Alexander Albon con la Toro Rosso e decimo Carlos Sainz su McLaren a completare la top 10. Mattino difficile invece per Kimi Raikkonen, fermato da un guasto meccanico sulla sua Alfa Romeo.

Nella Fp2 del Gp di Gran Bretagna 2019 abbiamo assistito al perfetto dominio delle Mercedes in pista a Silverstone. Sia sul giro veloce (con Bottas davanti a Hamilton) che sul passo gara (con i due invece più vicini) infatti le frecce d’argento si sono mostrate nettamente migliori. Pare quindi condannata a una gara in rimonta la Ferrari in questo weekend del Gp di Gran Bretagna 2019 che pure sul passo gara, specie nei primi due settori del tracciato inglese, aveva dato qualche segnale incoraggiante. Nella seconda sessione di prove libere hanno invece fatto un ulteriore passo indietro le Redbull, terzo attore di questo pomeriggio: sono apparse più interessanti nel confronto le prestazioni delle McLaren, specie di Lando Norris, che nonostante i bei tempi (quinto posto generale), ha comunque avuto parecchi problemi nel gestire le gomme. (Agg. di Michela Colombo)

DIRETTA FORMULA 1 GP GRAN BRETAGNA 2019: LA STORIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve l’affascinante e lunghissima storia dell’automobilismo in Gran Bretagna. Una storia gloriosa, come è normale che sia visto che stiamo parlando del Paese che ha pure dato i natali a tanti piloti che hanno scritto la storia di questo sport, da Stirling Moss a Lewis Hamilton, passando per Mike Hawthorn e Graham Hill, Jim Clark e John Surtees, Jackie Stewart e James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill e Jenson Button – giusto per fare i nomi più celebri. Quanto al Gran Premio, bisogna ricordare innanzitutto il 13 maggio 1950, quando la prima edizione del Mondiale di Formula 1 cominciò proprio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, che in quella edizione fu vinto da Nino Farina su Alfa Romeo. L’anno successivo vinse Froilan Gonzalez e fu il primo successo iridato della Ferrari, con cui nei due anni successivi vinse il nostro Alberto Ascari (purtroppo ancora oggi gli ultimi successi di un pilota italiano in Inghilterra). Insieme al Gran Premio d’Italia, il Gp Gran Bretagna è l’unico presente in tutte le edizioni del Mondiale, però la sede è spesso cambiata, almeno nei primi decenni: cinque edizioni dal 1955 al 1962 furono ospitate dal circuito di Aintree, che si alternava con Silverstone come poi in seguito fece a lungo Brands Hatch, dove si corse per l’ultima volta nel 1986.

DIRETTA FORMULA 1: L’ALBO D’ORO

A partire dall’anno successivo Silverstone è invece la sede fissa della corsa, il cui fascino è ben esemplificato dal trofeo che viene consegnato al vincitore, il Royal Automobile Club Trophy, che risale addirittura al 1871. In anni recenti si era ipotizzato un trasferimento a Donington, ipotesi che però adesso è tramontata. Nell’albo d’oro spiccano i cinque successi a testa di Jim Clark, Alain Prost e Lewis Hamilton, seguiti da Nigel Mansell a quota quattro, mentre Jack Brabham, Niki Lauda e Michael Schumacher si sono imposti tre volte a testa. Hamilton, il grande padrone di casa di questo weekend, è dunque nettamente il più vittorioso a Silverstone fra i piloti di Formula 1 ancora in attività: oltre a lui, solo Sebastian Vettel (2009 e 2018) ha vinto la gara più di una volta in carriera, mentre vanta un successo Kimi Raikkonen (2007); ci sono poi due successi di Mark Webber e Fernando Alonso più uno di Nico Rosberg, però ormai lontani dalla Formula 1. Il dominio di Hamilton e della Mercedes è dunque quasi totale di recente: Lewis ha vinto – oltre che nel 2008 con McLaren – quattro edizioni consecutive fino al 2017, Stoccarda era a quota cinque grazie alla vittoria già citata di Rosberg prima del poker di Hamilton. Tutto questo però prima dell’anno scorso, quando Vettel e la Ferrari riuscirono a spezzare il digiuno che per Seb durava dal 2009 e per la Ferrari dal 2011. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a Silverstone sta per cominciare…



