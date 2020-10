Diretta Formula 1/ Qualifiche e streaming video: pole position (Gp Emilia Romagna)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 31 ottobre, ci propone l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Imola, un evento che catturerà la nostra attenzione per più di un motivo. Innanzitutto, Imola torna in calendario dopo ben 14 anni di assenza, come tredicesimo Gran Premio della stagione “grazie” al Coronavirus, che ha stravolto il calendario imponendo di privilegiare l’Europa, compresa Imola che sarebbe rimasto fuori dal Mondiale 2020 in condizioni normali ed invece sarà addirittura il terzo Gran Premio stagionale in Italia, dopo la classicissima Monza e lo storico debutto del Mugello. Si corre dunque a Imola, località storica per il Mondiale di Formula 1, ma con almeno un paio di novità assolute. La prima è l’inedita denominazione di Gran Premio dell’Emilia Romagna, la seconda invece è molto più significativa sotto il piano pratico e andiamo a presentarla scoprendo tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi. Gli appassionati lo sanno bene: non ci sono state sessioni di prove ieri, si comincia stamattina dunque con l’unico turno di prove libere dalle ore 10.00 fino alle 11.30. Su una pista di fatto nuova per tutti dopo 14 anni di assenza, saranno gli unici 90 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 14.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Imola saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà la tredicesima tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, che però ha portato almeno il ritorno di Imola dopo ben 14 anni di assenza, con l’inedita denominazione di Gp Emilia Romagna. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche in tempo reale, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo gradito ritorno dell’Autodromo di Imola nel Circus della Formula 1. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: GP EMILIA ROMAGNA, UN GRANDE RITORNO A IMOLA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Circus sul circuito di Imola. Naturalmente si corre per la prima volta nella storia il Gp Emilia Romagna, ma c’è moltissimo da dire sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che sta vivendo un 2020 di gloria caratterizzato anche dai Mondiali di ciclismo poco più di un mese fa, con la grande emozione azzurra del trionfo di Filippo Ganna nella cronometro. Tornando alla Formula 1 – e ricordato che Imola ha un posto molto importante anche nella storia del motociclismo – possiamo ricordare che la prima volta di Imola nel calendario iridato fu storica, perché nel 1980 si corse qui l’unica edizione del Gran Premio d’Italia non disputata a Monza da quando è nato il Mondiale di Formula 1: vinse Nelson Piquet al volante della sua Brabham. Dall’anno seguente ecco il Gran Premio di San Marino, che conterà ben 26 edizioni consecutive dal 1981 al 2006.

Nel 1981 fu proprio Piquet ad aprire l’albo d’oro del Gp San Marino, facendo doppietta con la vittoria dell’anno precedente. Seguirono due vittorie consecutive della Ferrari con Didier Pironi nel 1982 al termine di un memorabile duello con Gilles Villeneuve e poi con Patrick Tambay nel 1983. Ci sono state anche due vittorie di piloti italiani, nel 1985 Elio De Angelis e nel 1990 Riccardo Patrese, mentre contiamo tre vittorie a testa per Alain Prost e Ayrton Senna, anche se naturalmente quando si pensa al pilota brasiliano e Imola si torna fatalmente con la memoria al 1° maggio 1994, giorno della morte di Senna e culmine di un weekend sciagurato che spezzò la vita anche dell’austriaco Roland Ratzenberger. Imola rimase nel calendario della Formula 1 solo grazie a drastiche modifiche al circuito e cominciò così l’epoca di Michael Schumacher, che aveva vinto già la nefasta gara del 1994 con la Benetton e poi avrebbe colto ben altri sei successi (1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006) al volante della Ferrari, ergendosi a dominatore assoluto dell’albo d’oro del Gp San Marino, di cui però proprio quella del 2006 rimase l’ultima edizione. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 a Imola sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA