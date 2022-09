Diretta Formula 1/ Qualifiche e streaming video: pole position (GP Olanda 2022)

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 3 settembre, le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2022 sul circuito di Zandvoort, che l’anno scorso aveva costituito un grande ritorno sul tracciato sede del quindicesimo Gp del Mondiale di quest’anno, che mancava infatti dagli anni Ottanta, come vedremo meglio in seguito. Un ritorno nel segno dell’idolo di casa Max Verstappen, che al sabato si prese la pole position e alla domenica la vittoria. L’olandese della Red Bull punta naturalmente a ripetersi, anche se quest’anno la sua posizione in vetta al Mondiale è già molto più solida, soprattutto dopo il capolavoro di domenica scorsa a Spa Francorchamps, che potrebbe avere messo definitivamente fine a ogni speranza per gli inseguitori.

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi a Zandvoort. Nessun problema di fuso orario fra l’Olanda e l’Italia, eppure dobbiamo ricordare che tutto si svolgerà un’ora prima del solito rispetto a quelle che quest’anno sono diventate le abitudini del sabato della Formula 1. Gli appassionati spettatori da casa dovranno stare quindi attenti al programma, la diretta Formula 1 comincerà a Zandvoort con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Olanda c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Zandvoort per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché ci sarà solamente una differita delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale: l’appuntamento sarà alle ore 18.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP OLANDA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve per quanto possibile la storia del Gran Premio d’Olanda, della quale abbiamo già accennato alla lunghissima interruzione dopo l’edizione del 1985, che fu vinta da Niki Lauda al volante della sua McLaren-Porsche. In seguito, Zandvoort è finita fuori dal calendario iridato della Formula 1 e ci è rientrata solamente nel 2021 sicuramente grazie alla spinta di sponsor suscitati dalle imprese di Max Verstappen, che l’anno scorso onorò il suo ruolo di protagonista più atteso mettendo a segno una meravigliosa doppietta pole position-vittoria.

Tornando invece ben più indietro nel tempo, possiamo ricordare che la prima edizione del Gran Premio d’Olanda valida per il Mondiale di Formula 1 fu quella del 1952, vinta da Alberto Ascari con la sua Ferrari, come sarebbe successo poi anche nel 1953. Dopo un anno di assenza nel 1954, ecco nel 1955 il successo di Juan Manuel Fangio con la Mercedes, altre due stagioni di assenza e poi dal 1958 Zandvoort divenne per quasi 30 anni una tappa fissa del Mondiale di Formula 1, dal momento che fino al già citato 1985 il GP Olanda sarebbe saltato solamente nel 1972, per un totale di 27 corse in 28 anni.

DIRETTA FORMULA 1: L’ALBO D’ORO

Parlando della storia che ci accompagna verso la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Olanda, possiamo allora ricordare che il pilota più vincente a Zandvoort è Jim Clark, che si impose per ben quattro volte negli anni 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre al volante di una Lotus. Seguono le tre vittorie a testa per Jackie Stewart e Niki Lauda: il pilota scozzese si impose nel 1968 e 1968 con la Matra e poi nel 1973 al volante di una Tyrrell, mentre per l’austriaco ci furono le due vittorie con la Ferrari nel 1974 e 1977 prima del successo del 1985 che chiuse un’epoca intera per il Gran Premio d’Olanda.

Tra I piloti a quota due successi ci sono il già citato Alberto Ascari, l’australiano Jack Brabham che trionfò nel 1960 e nel 1966, il britannico James Hunt grazie alla doppietta consecutiva nel 1975 e 1976, infine Alain Prost che vinse a Zandvoort nel 1981 e 1984, per aprire e chiudere un poker francese composto anche dai successi di Didier Pironi nel 1982 e René Arnoux nel 1983, questi due entrambi al volante della Ferrari, che in Olanda ha vinto complessivamente otto volte – ci restano ancora da citare i successi di Wolfgang von Trips nel 1961 e Jacky Ickx nel 1971. Adesso però dobbiamo tornare alla stretta attualità: mettiamoci comodi, la diretta Formula 1 delle qualifiche e delle prove libere FP3 del Gran Premio d’Olanda 2022 a Zandvoort sta per cominciare…











