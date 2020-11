Diretta Formula 1/ Qualifiche e streaming video: pole position, tempi (Gp Turchia)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 14 novembre, ci propone l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Turchia 2020 sul circuito di Istanbul, un evento che torna in calendario dopo nove anni di assenza (lo vedremo meglio fra poco), come quattordicesimo Gran Premio della stagione “grazie” al Coronavirus, che ha stravolto il calendario facendo tornare nel Circus iridato anche la Turchia, che sarebbe rimasta fuori dal Mondiale 2020 in condizioni normali. Si corre invece a Istanbul, che per di più salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe incoronare Lewis Hamilton campione del Mondo di Formula 1 per la settima volta, considerando l’enorme vantaggio che l’iridato in carica ha nella classifica Piloti, sulla quale dunque dovrebbe calare il sipario proprio come due settimane fa a Imola sul Mondiale Costruttori, blindato dalla Mercedes dopo l’ennesima vittoria dello stesso Hamilton. Diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno simili ma non identici a quelli soliti europei, a causa di due ore di fuso orario. Il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3: l’appuntamento sarà alle ore 10.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 13.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Turchia 2020 sul circuito di Istanbul saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio di Turchia sarà la quattordicesima tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, che però ha portato almeno il ritorno di Istanbul dopo ben nove anni di assenza. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche ma non in tempo reale a differenza di due settimane fa da Imola, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo gradito ritorno di una pista tecnicamente interessante nel Circus della Formula 1. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: LE PROVE LIBERE

Le prove libere nel Gran Premio di Turchia 2020 di Formula Uno sono iniziate con una mattinata che ha messo in luce le Ferrari e soprattutto le Red Bull come possibili outsider sulla pista di Instanbul, con le Mercedes, e in particolare Hamilton, che sono rimaste sottotraccia. Come detto sono state le Red Bull a far registrare l’exploit col primo ed il secondo tempo di giornata, Max Verstappen si è preso il miglior tempo fermando il cronometro a 1’35″077, ma la grande sorpresa è stata vedere alla fine il compagno di squadra Albon al secondo posto in 1’35″318. Aver fermato il cronometro sull’1’35″507 garantisce comunque a Charles Leclerc il terzo miglior tempo, le Ferrari hanno comunque dato l’impressione di poter essere competitive sulla pista turca, anche se Vettel, che aveva anche preso momentaneamente il comando, alla fine è stato solo quinto in 1’35″620, dietro l’Alpha Tauri di Gaslin. Le Mercedes sono arrivate al nono posto con Valtteri Bottas e al quindicesimo con Lewis Hamilton, che comunque si è concesso solo qualche giro interlocutorio. La pista di Istanbul ha creato qualche problema per quanto riguarda il grip, aderenza non ottimale per tutti i piloti che hanno provato diversi assetti per le gomme.

Per quanto riguarda la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2020 di Formula Uno, il circuito di Istanbul ha confermato la buona forma di Max Verstappen che ha iniziato a girare fortissimo nella fase conclusiva delle prove, 1’28″330 il tempo fatto segnare dall’olandese, davanti a un eccellente Charles Leclerc secondo dopo aver chiuso il suo miglior giro in 1’28″731, col monegasco che ha trovato il passo gara ideale e ha sicuramente rinforzato la sua candidatura per il podio. 1’30″022 il tempo di Sebastian Vettel che comunque nella prima parte delle prove ha dimostrato di saper girare in maniera molto veloce sulla pista di Istanbul. Miglioramenti rispetto alla mattinata però anche per le Mercedes: terzo tempo per Valtteri Bottas in 1’28″905 e soprattutto quarto tempo per Lewis Hamilton che ha aumentato i giri nella parte conclusiva delle prove, 1’29″180 il tempo per il britannico. Hamilton punta al weekend turco per entrare definitivamente nella storia: con quasi 100 punti di vantaggio su Bottas, questa potrebbe essere la gara giusta per laurearsi per la settima volta in carriera campione del mondo, raggiungendo una leggenda della Formula 1 come Michael Schumacher.

DIRETTA FORMULA 1: GP TURCHIA, UN GRANDE RITORNO

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Gran Premio di Turchia che, come abbiamo già accennato, torna nel calendario mondiale della Formula 1 dopo nove anni di assenza. Istanbul fece il proprio debutto nel 2005 e dobbiamo dire che fu una novità apprezzata per l’eccellente livello tecnico della pista costruita nelle immediate vicinanze della metropoli che unisce Europa ed Asia. L’Istanbul Otodrom sorge per la precisione a Tuzla, alla periferia di Istanbul nel settore asiatico e, rispetto a tanti altri circuiti moderni, può essere considerato emozionante e tecnicamente impegnativo, con la curva 8 che in particolare ha subito attirato l’attenzione, diventando nel giro di poche edizioni del Gran Premio della Turchia una delle curve “mitiche” tra tutte quelle del Mondiale. I problemi sono semmai stati economici, che purtroppo hanno portato all’addio alla Turchia dopo l’edizione 2011, un addio definitivo e che tale sarebbe rimasto ancora se non si fosse messo di mezzo il Coronavirus – non a caso nella bozza di calendario 2021 già non troviamo più Istanbul.

Questa edizione del Gp Turchia dovrebbe dunque rimanere isolata, ma ci consente di celebrare le ben tre vittorie consecutive ottenute da Felipe Massa tra il 2006 e il 2008, sempre al volante della Ferrari. Massa aveva un feeling speciale con il tracciato di Istanbul ed è il pilota più vincente nella storia del Gran Premio di Turchia, l’unico capace di vincerlo più di una volta. Nel 2005 era stato Kimi Raikkonen ad inaugurare l’albo d’oro: il finlandese era allora in McLaren e adesso è ancora in pista con l’Alfa Romeo, a differenza di Massa e anche di Jenson Button, vincitore nel 2009 con la Brawn. Nel 2010 ecco invece la seconda vittoria della McLaren a Istanbul, ad opera di un certo Lewis Hamilton che domani potrebbe scrivere la storia se riuscirà ad eguagliare Michael Schumacher a quota sette Mondiali Piloti, infine l’ultima edizione del 2011 fu vinta da Sebastian Vettel, allora naturalmente ancora al volante della Red Bull. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Turchia 2020 a Istanbul sta per cominciare…



