Diretta Formula 1/ Qualifiche, FP1 live e streaming video: la cronaca (Gp Monza 2021)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 10 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e in seguito le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2021 dallo storico circuito di Monza, l’Autodromo Nazionale che ospita uno degli appuntamenti naturalmente più tradizionali dell’intero Mondiale 2021 di Formula 1, ancora condizionato dal Coronavirus ma che almeno vedrà i cancelli aperti al 50% per gli spettatori. Nel 2019 era stata l’apoteosi per Charles Leclerc e la Ferrari, l’anno scorso una gara pazza diede clamorosamente la vittoria a Pierre Gasly e alla sua Alpha Tauri, dunque sono due anni consecutivi che a Monza vincono scuderie italiane, chissà se quest’anno arriverà un incredibile tris, anche se la lotta è naturalmente soprattutto fra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il titolo iridato.

La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati dal fatto che il format sarà lo stesso di Silverstone, dunque domani avremo la Sprint Race: questo significa che stamattina avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 14.30; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 18.00 per le qualifiche, la sessione che in questo caso serve a stabilire la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, che poi a sua volta determinerà la griglia per il Gran Premio di domenica.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE PROVE LIBERE E QUALIFICHE

Ci attende una giornata più che interessante: andiamo allora a vedere come sarà possibile seguire oggi la Formula 1 in tv e streaming video. Segnaliamo subito che tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Pure va precisato che le sessioni odierne saranno visibili solo su Sky, mentre invece gli appuntamenti di sabato e domenica (Fp2, Sprint Race e Gara) per il Gp d’Italia 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro e in tempo reale anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando).

Possiamo ricordare che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana inglese, così ricco di novità. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo appena accennato prima che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le gli appuntamenti del sabato e della domenica per il Gran premio d’Italia 2021, e per fortuna saranno anche in tempo reale. Come al solito le sessioni del venerdi e dunque, per questa volta, Fp1 e qualifiche sprint race, saranno visibili esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP ITALIA MONZA 2021: LA SFIDA IN BRIANZA

In attesa del via alla diretta Formula 1, è bello ricordare che tutti vogliono vincere a Monza: il Gran Premio d’Italia è una delle gare più attese in assoluto, che ha scritto la storia della Formula 1. Monza è sinonimo di storia, tradizione, velocità e anche Ferrari. Il nostro Autodromo Nazionale è “tempio” della velocità, casa della Ferrari, circuito più presente nella storia del Mondiale: basterebbero questi tre elementi a capire perché di Monza non si può fare a meno – e speriamo che in futuro non ci siano più problemi per mantenere in calendario l’appuntamento brianzolo, il tracciato che meno di tutti è cambiato rispetto ai tempi eroici dell’automobilismo in bianco e nero.

Il tema che tiene banco attualmente è quello di un Mondiale alla ricerca del suo padrone, perché la grande notizia della stagione 2021 è che la lotta per il titolo è apertissima, sia per quanto riguarda il Mondiale Costruttori tra Mercedes e Red Bull, sia e ancora di più tra i Piloti, dove Max Verstappen sta mettendo seriamente a rischio il “regno” di Lewis Hamilton e con la vittoria casalinga di domenica scorsa in Olanda è tornato al comando sorpassando il sette volte campione del Mondo. Ogni punto potrebbe fare la differenza, attenzione dunque a quello che succederà a Monza, che metterà in palio punti già dal sabato…

DIRETTA FORMULA 1: MONZA, SPERANZE FERRARI?

Monza negli ultimi anni è spesso stata una pista favorevole alla Mercedes, dal momento che all’Autodromo Nazionale la potenza del motore è fondamentale e questo è stato un punto di forza delle Frecce d’Argento fin da quando sono stati reintrodotti i motori turbo. Nel 2018 la Ferrari aveva rovesciato i rapporti di forza nelle qualifiche, regalandosi una fantastica prima fila tutta Rossa che però aveva reso ancora più doloroso l’epilogo della domenica, con la vittoria di Hamilton che di fatto fu il punto di svolta per un Mondiale fino a quel momento apertissimo; nel 2019 la Ferrari fece ancora meglio, con la doppietta pole position-vittoria per Charles Leclerc, anche se per i sogni iridati era già troppo tardi; nel 2020 però è arrivata una delle gare peggiori del Cavallino Rampante a Monza in tutta la sua storia, dunque adesso l’imperativo è come minimo quello di cancellare l’amarezza di dodici mesi fa con una bella gara.

L’obiettivo è quello di difendere il terzo posto tra i Costruttori nella lotta con la McLaren, magari salendo sul podio per dare una gioia ad un pubblico sempre fantastico, anche se ridotto al 50%. Adesso però l’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2021 a Monza sta per cominciare…



