Diretta Formula 1/ Qualifiche live video streaming GP Austria 2023: Fp1, si comincia! (oggi 30 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: FP1, SI COMINCIA!

Pronta a prendere il via la diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Austria 2023 che si aprirà come sempre con le prove libere FP1. È arrivato il weekend al Red Bull Ring, il secondo appuntamento della stagione che vedrà in programma la Sprint Race il sabato. Si tratta del decimo evento di questa stagione di Formula 1, con la competizione che fa ritorno in Europa dopo la gara di Montreal. Oggi si svolgerà l’unica e cruciale sessione di prove libere, seguita poi dalle qualifiche alle 17:00. Questo fine settimana sarà caratterizzato anche dalla presenza della Sprint Race, che aggiunge ancora più emozione alla sfida in pista. Ora semaforo verde per la prima sessione di prove libere, si comincia! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen vince il Gp del Canada 2023 ed eguaglia Senna! Alonso secondo (18 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: PARLA CARLOS SAINZ

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta Formula 1 per l’intenso Gran Premio d’Austria 2023 che si aprirà come sempre con le prove libere FP1, ma poi avrà già al venerdì le qualifiche, facciamo il punto in casa Ferrari leggendo le dichiarazioni di Carlos Sainz. Dopo il passo avanti mostrato in gara in Canada, il pilota spagnolo si è detto ottimista ma anche prudente: “Sicuramente il Canada è stato una buona spinta per il team, il passo è stato buono anche se nella percezione abbiamo chiuso al quarto e quinto posto. Per la squadra però è stata un’iniezione di fiducia. La macchina gestisce meglio le gomme e questo ci ha consentito strategie più semplici. Noi ci concentriamo sul migliorare sempre di più il passo sperando di vedere sempre più spesso la Ferrari che si è ben comportata a Montreal”.

Diretta Formula 1/ Gp Canada qualifiche live streaming video: pole position per Verstappen! (17 giugno 2023)

Naturalmente però c’è ancora molto da lavorare in casa Ferrari, Carlos Sainz è stato molto chiaro in proposito: “Ci aspettiamo un altro passo avanti nella direzione giusta, a Maranello c’è stato un grande impegno per far arrivare questi aggiornamenti in tempo, le persone in fabbrica hanno fatto gli straordinari e ci congratuliamo con loro per questo sforzo, posso solo promettere che faremo del nostro meglio per farle funzionare al meglio”. Recuperare il gap tecnico nei confronti della Red Bull resta però impresa complicata: “Il gap con loro è grosso, non è realistico pensare di prenderli con un aggiornamento. La Spagna ci ha aperto una finestra di opportunità di sviluppo, sicuramente ci possiamo avvicinare, ma pensare di prenderli è un po’ ottimistico”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Miami! Leclerc e Sainz sul podio!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Austria c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche, la Sprint e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento del Red Bull Ring per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), il Gran Premio d’Austria prevede le qualifiche già al venerdì ma le vedremo in differita solo in piena notte, dalle ore 00.45. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

OGGI CI SONO LE QUALIFICHE!

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 30 giugno, torna protagonista con le prove libere FP1 e soprattutto le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2023 dal circuito del Red Bull Ring, che sorge sulle colline tra le località della Stiria di Zeltweg e Spielberg. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati dal fatto che il format sarà, per la seconda volta nel Mondiale 2023 dopo Baku, quello che prevede domani la Sprint Race, preceduta dalle proprie qualifiche: questo significa che oggi pomeriggio avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 13.30; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per le qualifiche.

Ricordiamo che nel 2023 la Formula 1 ha modificato il format dei Gran Premi che prevedono la Sprint Race, quindi le qualifiche di oggi servono per stabilire la griglia di partenza già per il Gran Premio di domenica, mentre per la Sprint Race avremo la sessione cosiddetta ’Sprint Shootout’ direttamente domani mattina. Nel 2020 e nel 2021 l’Austria ci propose doppiette di gare a causa dei calendari stravolti dalla pandemia, l’anno scorso e di nuovo quest’anno ecco invece Gran Premi singoli ma con la Sprint Race, sempre momenti particolari al Red Bull Ring, dove la diretta Formula 1 l’anno scorso ci regalò una bellissima vittoria di Charles Leclerc letteralmente in casa Red Bull – peccato che sarebbe stato l’ultimo acuto stagionale per il monegasco della Ferrari…

DIRETTA FORMULA 1, GP CANADA 2023: MONDIALE GIÀ FINITO?

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring, circuito fra i più veloci del Circus e in genere garanzia di gare divertenti, ecco che sono davvero in pochi a poter sorridere in questa stagione della Formula 1, cioè in linea di massima la Red Bull (nemmeno tutta…) e Fernando Alonso, quasi sempre “primo degli altri” alle spalle dei dominatori e non a caso terzo nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, che tuttavia sta vivendo una stagione che rischia di essere decisa con enorme anticipo, a maggior ragione se nemmeno Sergio Perez riuscirà a reggere il passo di Max Verstappen, eventualità che sta diventando una certezza.

Fino a tre Gran Premi fa si poteva almeno sperare nel duello interno, pur con l’olandese naturale favorito, poi il messicano ha raccolto un sedicesimo, un quarto e un sesto posto a fronte di tre vittorie di Max (quattro consecutive compresa Miami, quando però Perez arrivò almeno secondo) e adesso realisticamente nessuno più pensa che il Mondiale Piloti possa essere davvero in bilico – quanto al titolo Costruttori, quello è già di fatto assegnato a una Red Bull che ha praticamente doppiato anche i secondi. Non ci resta che sperare almeno nello spettacolo nelle singole gare e di solito, come abbiamo accennato, Zeltweg è una garanzia in tal senso, ne abbiamo bisogno perché la Formula 1 edizione 2023 rischia altrimenti di avere ben poco da dire… L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2023 al Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA