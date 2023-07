DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live video streaming: penalità per Verstappen? GP Belgio 2023 Spa, 28 luglio

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN VERSO UNA PENALIZZAZIONE

Manca ancora l’ufficialità, ma la notizia del giorno per la diretta Formula 1 potrebbe arrivare ancora prima delle prove libere FP1 del Gran Premio del Belgio 2023 a Spa Francorchamps, perché manca solo l’annuncio della FIA per una penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio che sarà quasi certamente comminata a Max Verstappen. Sulla Red Bull RB19 dell’olandese sarebbe il quinto elemento di questa stagione, cioè quello che fa scattare la penalizzazione appunto di cinque posizioni sulla griglia di partenza.

Charles Leclerc: “Ci credo ancora”/ “L’amore per la Ferrari mi rende ottimista” (oggi 28 luglio 2023)

Per non mettere a rischio il weekend olandese del 27 agosto, il primo al rientro dalla sosta estiva e ovviamente particolarmente importante per Max Verstappen, probabilmente la Red Bull sceglierà di andare qui in penalità. D’altronde lo scorso anno proprio a Spa, sempre per una penalità, Verstappen scattò addirittura dal quattordicesimo posto per poi andare comunque a vincere la gara. Essendo un weekend con Sprint Race, ricordiamo che questa penalità andrebbe a incidere sulla griglia di partenza della gara di domenica e non della Sprint Race che si correrà domani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Ferrari KC23 “la Rossa più spettacolare di sempre”/ L'ultima one-off di Maranello

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Belgio c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche, la Sprint e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Spa Francorchamps per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Gran Bretagna! McLaren sul podio con Norris (9 luglio 2023)

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), il Gran Premio del Belgio prevede le qualifiche già al venerdì ma le vedremo in differita solo dalle ore 22.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

SI CORRE IN BELGIO!

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 28 luglio, torna protagonista con le prove libere FP1 e soprattutto le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2023 naturalmente dal circuito di Spa Francorchamps, una località leggendaria per l’automobilismo mondiale. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati dal fatto che il format sarà, per la terza volta nel Mondiale 2023 dopo Baku e l’Austria, quello che prevede domani la Sprint Race, preceduta dalle proprie qualifiche: questo significa che oggi pomeriggio avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 13.30; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per le qualifiche.

Doppia novità quindi per la diretta Formula 1: il Gran Premio del Belgio storicamente era a fine agosto dopo la pausa estiva, invece è stato anticipato di un mese ed è quindi l’ultima fatica prima della classica pausa, inoltre Spa ospita per la prima volta una Sprint Race. A tale proposito, ricordiamo che nel 2023 la Formula 1 ha modificato il format dei Gran Premi che prevedono la Sprint Race, quindi le qualifiche di oggi servono per stabilire la griglia di partenza già per il Gran Premio di domenica, mentre per la Sprint Race avremo la sessione cosiddetta ’Sprint Shootout’ direttamente domani mattina. In ogni caso, le emozioni sono garantite su quello che da molti è considerato il circuito più bello del mondo, dove vincere è un “certificato” di straordinarie capacità di guida.

DIRETTA FORMULA 1, GP BELGIO 2023: MONDIALE GIÀ FINITO?

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio del Belgio a Spa, circuito che naturalmente è garanzia di gare sempre interessanti, ecco che avremo davvero bisogno delle emozioni che il tracciato ci saprà garantire. Infatti la Formula 1 edizione 2023 di per sé avrebbe il fascino (davvero scarso) di un romanzo giallo nel quale dopo 10 pagine si sa già chi è l’assassino – magari mistero risolto da Hercule Poirot, per rendere omaggio al Belgio. Ci possono essere delle variazioni alle spalle di Max Verstappen, ad esempio nelle ultime settimane abbiamo ammirato una crescita a dir poco sorprendente da parte di una McLaren che sta vivendo un meraviglioso mese di luglio, ma il nome del vincitore è praticamente sempre lo stesso.

La classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 non è più ravvivata nemmeno da Sergio Perez, che palesemente non è stato capace reggere il passo di Max Verstappen, nettamente superiore al proprio compagno di squadra. Tramontato anche il duello interno, le emozioni sono ridotte al lumicino, anche perché dobbiamo pure registrare il nuovo calo della Ferrari, che tra Canada e Austria aveva illuso ma poi è tornata a sprofondare a Silverstone e pure a Budapest, quindi adesso si spera almeno in una nuova ripresa di Maranello sulle colline delle Ardenne. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e delle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2023 a Spa Francorchamps sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA