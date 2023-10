DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live e streaming video cronaca GP Qatar 2023: si comincia! (venerdì 6 ottobre)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta Formula 1 d oggi, venerdì 6 ottobre, con le prove libere FP1 del Gran Premio del Qatar 2023 sul circuito di Losail. Il sabato riporta il format della Sprint Race e oggi, dopo le FP1 (prove libere 1), si tornerà in pista alle 19 per le qualifiche. La Sprint Race fa il suo ritorno in Qatar, e il formato di questa stagione è stato rivisto. Dopo il suo debutto a Baku e l’evento in Belgio, sarà di nuovo protagonista nella giornata di sabato a Losail. Questa rappresenta la quarta gara di questa stagione con il formato dei 100 Km. Nel frattempo, Verstappen è a un passo dal titolo, mentre la lotta per il secondo posto nel campionato Costruttori è ancora aperta e la Ferrari è determinata a non lasciarsela sfuggire. Per la prima sessione di prove libere, semaforo verde alle ore 15 italiane: si comincia! (agg. di Fabio Belli)

Sainz "Ferrari mi ha sacrificato per Leclerc"/ Gp Giappone F1, "Peccato per l'ultimo pit stop"

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: GLI ORARI

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 6 ottobre, torna protagonista con le prove libere FP1 e soprattutto le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2023 sul circuito di Losail, una località che è ormai tappa classica del Motomondiale, mentre ospita la Formula 1 solamente per la seconda volta dopo il debutto nel 2021 e l’interruzione dell’anno scorso, quando in Qatar si pensava ai Mondiali di calcio. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati dal fatto che il format sarà, per la quarta volta nel Mondiale 2023 dopo Baku, Zeltweg e Spa, quello che prevede domani la Sprint Race, preceduta dalle proprie qualifiche: questo significa che oggi pomeriggio avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 15.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 19.00 per le qualifiche, saranno le 20.00 locali, naturalmente quindi in notturna.

DIRETTA FORMULA 1/ Max Verstappen ha vinto il Gp Giappone 2023, trionfo Red Bull (oggi domenica 24 settembre)

Sarà un Gran Premio all’insegna delle novità quindi per la diretta Formula 1: il Gran Premio del Qatar si disputa solo per la seconda volta, torna dopo un anno di pausa, per la prima volta avrà la Sprint ed è praticamente certo che assegnerà il titolo mondiale a Max Verstappen per il terzo anno consecutivo, dal momento che l’olandese della Red Bull ci arriva con addirittura 177 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez. A proposito di novità, ecco allora che ci sono ottime possibilità che il titolo venga assegnato con la Sprint del sabato e sarebbe una prima volta assoluta. Nel 2023 la Formula 1 ha modificato il format dei Gran Premi che prevedono la Sprint Race, quindi le qualifiche di oggi servono per stabilire la griglia di partenza già per il Gran Premio di domenica, mentre per la Sprint Race avremo la sessione cosiddetta ’Sprint Shootout’ direttamente domani, quando poi Max Verstappen potrebbe festeggiare ancora una volta…

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche: Verstappen in pole position, Leclerc 4°! GP Giappone 2023 Suzuka, 23 settembre

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove e qualifiche di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Qatar c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche, la Sprint e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Losail per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), il Gran Premio del Qatar prevede le qualifiche già al venerdì ma le vedremo in differita solo dalle ore 22.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2023: MONDIALE ALL’EPILOGO…

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio del Qatar a Losail, il principale tema d’interesse del weekend è evidentemente legata al titolo iridato che dovrebbe essere definitivamente assegnato a Max Verstappen, resta solo da stabilire se al sabato oppure alla domenica. Si completerà dunque il monopolio della Red Bull, che già due settimane fa si prese la matematica certezza del titolo del Mondiale Costruttori. Nel frattempo c’è la curiosità di riscoprire un circuito sul quale la Formula 1 ha corso una sola volta nella storia e vedremo se le gerarchie cambieranno per l’ennesima volta tra le scuderie “del resto del mondo” alle spalle della Red Bull e di Max Verstappen.

Ad esempio, due settimane fa a Suzuka era stata eccellente la McLaren, con Lando Norris secondo e Oscar Piastri terzo alle spalle solamente (manco a dirlo) del “dittatore” olandese, mentre in precedenza avevamo avuto la Ferrari sugli scudi con terzo e quarto posto a Monza dietro le due Red Bull, la doppia pole position di Carlos Sainz e naturalmente la vittoria del pilota spagnolo a Singapore. In netto calo l’Aston Martin, si difende invece la Mercedes che però vede avvicinarsi la Ferrari nella lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, che è la più intrigante a questo punto. L’attesa per quanto succederà in questo weekend che potrebbe diventare storico sta finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e delle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2023 a Losail sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA