Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: la pole position (Portogallo)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 1° maggio, ci propone l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 sul circuito di Portimao, un evento che l’anno scorso era tornato eccezionalmente in calendario a causa del Coronavirus e che ha trovato una conferma anche per la nuova stagione, passando però dall’autunno alla primavera, tanto che stavolta si tratterà del terzo Gran Premio della stagione, che fa seguito a quello di due settimane fa ad Imola, altra località “ripescata” nel 2020 e poi confermata per il 2021. Si corre dunque a Portimao, una sede fino allo scorso ottobre inedita per il Mondiale di Formula 1, che infatti in passato aveva fatto tappa sempre ad Estoril o altri tracciati quando aveva toccato il Portogallo. Diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno caratterizzati da un’ora di fuso orario rispetto a quelli soliti dell’Europa centrale. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 16.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio del Portogallo 2021 sul circuito di Portimao saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Come già avevamo visto due settimane fa con la conferma di Imola, anche Portimao era stata una tappa aggiunta nel 2020 causa Covid, ma che ha trovato spazio pure nella nuova stagione. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche in chiaro solamente in differita, notizia importante da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire la gara in Algarve, nuova tappa del già appassionante duello Hamilton-Verstappen e se possibile anche occasione di conferma per una Ferrari in crescita.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Portimao ma solamente in differita, a partire dalle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE

Mattinata già ricca di indicazioni significative sulla pista del Portimao nelle Fp1 del GP del Portogallo. La prima sessione di prove libere ha avuto un protagonista indiscusso, ovvero Valtteri Bottas che ha preso subito il comando nella graduatoria dei giri veloci abbassati fino sotto la soglia del minuto e venti. Alle sue spalle le Red Bull, con Verstappen che non è riuscito a restare sui tempi del finlandese ma ha mantenuto costantemente il secondo posto, mentre terzo si è piazzato Perez nel finale di sessione. Attenzione però a Lewis Hamilton che ha fatto registrare un grande tempo nel primo segmento per poi ritrovarsi però a mordere il freno, col britannico che ha avuto probabilmente le risposte che voleva e non ha forzato sul tempo, pur piazzandosi terzo dietro Lecrlerc e davanti a Gasly che si era piazzato momentaneamente terzo. Per quanto riguarda le Ferrari il monegasco ha regalato una buona impressione in pista pur viaggiando lontano rispetto ai ritmi delle Mercedes, mentre da tenere d’occhio anche la prestazione di Sainz che si è ritrovato a girare a ridosso di Bottas, inizialmente, per poi scivolare col nono tempo ma senza forzare nel finale di sessione. Al quattordicesimo e sedicesimo posto Alonso e Vettel, che non hanno dato seguito a prestazioni promettenti sui singoli settori e che sembrano andare incontro ad un weekend problematico.

La seconda sessione di prove libere sulla pista del Portimao all’inizio del weekend dedicato al Gran Premio del Belgio ha confermato un’indicazione già vista in mattinata: Lewis Hamilton è potenzialmente in grado di dominare sulla pista lusitana, e il britannico della Mercedes, campione del mondo in carica, ha iniziato a fare sul serio. Miglior tempo per la Freccia d’Argento guidata da Hamilton, mentre Bottas che era stato il migliore in mattinata è scivolato invece in terza posizione. Il secondo tempo lo ha fatto registrare Max Verstappen, che ha confermato come le Red Bull possano recitare un ruolo da protagonista nel fine settimana. Per Hamilton comunque non tutto rose e fiore, con il britannico che durante le simulazioni del passo gara ha avuto di che lamentarsi riguardo la resa delle gomme. Per quanto riguarda le Ferrari sono arrivate indicazioni incoraggianti, anche se le Rosse sembrano ancora lontane dai ritmi che le Mercedes sembrano poter tenere in Portogallo (Hamilton e Verstappen sono stati gli unici a rompere il muro dell’1:20): quarto tempo per Sainz e settimo per Leclerc, mentre anche Alonso con l’Alpine, dopo una mattinata non esaltante, si è piazzato tra i primi 5 mettendo in mostra le interessanti potenzialità della sua vettura.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP PORTOGALLO

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Gran Premio del Portogallo e del circuito di Portimao, che si toccano per la seconda volta. Fino all’anno scorso, tutte le edizioni del GP Portogallo di Formula 1 erano state disputate ad Estoril in epoca relativamente recente, salvo precedenti ormai davvero antichi su altri tracciati (Boavista e Monsanto tra il 1958 e il 1960), ma l’ultima volta aveva vinto Jacques Villeneuve al volante della Williams nel 1996, dunque la Formula 1 aveva abbandonato il Portogallo ormai da circa un quarto di secolo e ragionevolmente senza il Covid non vi sarebbe tornata. La Ferrari ad Estoril aveva vinto due volte consecutive, nel 1989 con Gerhard Berger e l’anno successivo con Nigel Mansell, che vanta ben tre successi al GP Portogallo grazie a due affermazioni anche al volante della Williams. Possiamo anche ricordare un successo del giovanissimo Michael Schumacher con la Benetton nel 1993, mentre nelle tre edizioni successive si imposero Damon Hill, David Coulthard e infine come detto anche Jacques Villeneuve, tutti con la Williams che sicuramente aveva un feeling speciale con la pista di Estoril.

Fin qui dunque la storia del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 prima del 2020, quando il debutto del ben più giovane circuito di Portimao, nella regione dell’Algarve, è stato nel segno di Lewis Hamilton, autore della pole position al sabato e vincitore della gara alla domenica al volante della sua Mercedes. L’autodromo di Portimao è stato inaugurato nel 2008 e come categorie automobilistiche ha ospitato nel corso degli anni gare di categorie quali A1 GP, GP2, WTCC, FIA GT e Le Mans Series. Portimao è più noto in ambito motociclistico grazie alla Superbike e alla Supersport, che già da diversi anni fanno tappa fissa sul circuito dell’Algarve che nel 2020 ha fatto il salto di qualità debuttando sia in Formula 1 sia nel Motomondiale, confermato poi nel 2021 con il Gran Premio del Portogallo che infatti ha trovato spazio in entrambi i calendari iridati. L’attesa è grande perché sotto certi punti di vista Portimao ricorda circuiti quali Imola oppure il Mugello, dopo il fascino della prima volta nel 2020 vedremo se qualcuno saprà spezzare il dominio di Hamilton – sicuramente Max Verstappen in questo 2021 ha tutte le carte in regola per riuscirci. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Portogallo 2021 a Portimao sta per cominciare…

