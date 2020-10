Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole e tempi (Gp Eifel 2020)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 10 ottobre, ci propone l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Eifel 2020 sul circuito del Nurburgring, che torna in calendario come undicesimo Gran Premio della stagione “grazie” al Coronavirus, che ha stravolto il calendario imponendo di privilegiare l’Europa, compresa la Germania che sarebbe rimasta fuori dal Mondiale 2020 in condizioni normali. Si corre invece al Nurburgring, sia pure con una denominazione inedita che richiama la regione ove sorge il circuito, e sarà una gara particolarmente attesa dalla Mercedes e da Sebastian Vettel, anche se le ambizioni del pilota della Ferrari non potranno certamente essere pari a quelle della Casa di Stoccarda, dominatrice assoluta della stagione. Diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno logicamente quelli soliti europei. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio d’Eifel 2020 sul circuito del Nurburgring saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio d’Eifel sarà l’undicesima tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, che però ha portato almeno il ritorno della Germania e del Nurburgring, sia pure con l’inedita denominazione di Gp Eifel. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche solamente in differita, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo gradito ritorno del tracciato tedesco nel Circus della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e l’inviata Mara Sangiorgio, Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: LE PROVE LIBERE

Non è andato in scena il venerdì di prove libere al Gp d’Eifel 2020 al Nurburgring, in Germania, nel Mondiale di Formula 1. Il maltempo ha flagellato la pista tedesca e soprattutto ha impedito all’elicottero del soccorso medico di alzarsi: una “conditio sine qua non” senza la quale i piloti non possono girare in pista, per motivi di sicurezza. In ogni caso le condizioni di visibilità erano pessime e si è preferito non rischiare né in mattinata per le Fp1, né nel pomeriggio nelle Fp2, quando alla nebbia si è aggiunta anche una fastidiosa pioggia. Il rimpianto maggiore è stato ovviamente per Mick Schumacher, che avrebbe dovuto esordire sull’Alfa Romeo, sostenendo la prima sessione di prove libere. Giovinazzi sarebbe poi subentrato per le Fp2, ma come detto nessuno ha potuto correre. Si proverà a riprendere sabato con il programma, il meteo segnala un probabile e atteso miglioramento, a fronte di un ulteriore abbassamento delle temperature sulla pista del Nurburgring. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: GP EIFEL, UNO SGUARDO ALLA STORIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Nurburgring, non potendolo fare naturalmente per l’inedito Gran Premio d’Eifel, denominazione nata quest’anno al pari di quelle di diverse altre gare come ad esempio il Gp Toscana per il Mugello. La premessa da fare è che parlando del Nurburgring ci riferiamo naturalmente al circuito attuale, cioè il Nürburgring Gp-Strecke (in tedesco, circuito Gp), che ha ospitato quattro edizioni del Gran Premio di Germania di Formula 1 nel 1985, nel 2009, nel 2011 e nel 2013, dodici del Gran Premio d’Europa di Formula 1 nel 1984, dal 1995 al 1996 e dal 1999 al 2007 e anche due del Gran Premio del Lussemburgo di Formula 1 dal 1997 al 1998. Dunque il Gran Premio d’Eifel è addirittura la quarta denominazione differente con la quale si corre al Nurburgring nella sua versione “moderna” dopo che la leggendaria Nordschleife fu esclusa a causa dell’incidente occorso a Niki Lauda nel 1976.

Nella tormentata storia del Nurburgring in Formula 1, che esce e rientra dal calendario e con diverse denominazioni, ci piace ricordare la vittoria di Michele Alboreto sulla Ferrari nel 1985, mentre nelle tre molto più recenti edizioni del Gp Germania si sono imposti Mark Webber (2009), Lewis Hamilton (2011) e Sebastian Vettel (2013). Le due edizioni lussemburghesi furono vinte invece da Jacques Villeneuve nel 1997 e Mika Hakkinen l’anno seguente, infine fra i dodici Gp Europa al Nurburgring spiccano le ben cinque vittorie dell’idolo di casa Michael Schumacher, la prima con la Benetton e le altre quattro con la Ferrari, che colse una vittoria anche con Rubens Barrichello nel 2002. Una volta vinse anche Ralf Schumacher, mentre si contano due successi per Fernando Alonso, che attendiamo al ritorno l’anno prossimo, quando però non sappiamo se in calendario ci sarà di nuovo il Nurburgring. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Eifel 2020 al Nurburgring sta per cominciare…



