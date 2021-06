Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position e tempi (Gp Baku)

DIRETTA FORMULA 1: OGGI FP3 E QUALIFICHE PER IL GP AZERBAIJAN 2021

Siamo in diretta con la Formula 1 oggi, sabato 5 giugno 2021 per la Fp3 e le qualifiche del Gran premio d’Azerbaijan 2021. Dopo dunque le scintille occorse ieri nelle prime sessioni eccoci ancora sul tracciato cittadino di Baku per l’ultima prova libera e soprattutto per le qualifiche che designeranno la griglia di partenza per la gara di domani: pure va detto che il circuito cittadino azero è pista dove è facile sorpassare per cui la pole position non ci appare come condizione indispensabile per ambire al successo (come è invece per Montecarlo, dove abbiamo fatto tappa solo pochi giorni fa) e chissà che possa essere ancora battaglia tra Redbull e Ferrari oggi.

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Formula 1, andiamo però a ricordare in primis per tutti gli appassionati quali saranno gli orari e il programma della giornata, tenuto conto anche del fuso orario tra l’Italia e Baku. Fatti i doverosi calcoli ricordiamo allora primo appuntamento con la Formula 1 oggi, sabato 5 giugno 2021 per il Gran premio d’Azerbaijan 2021 sarà con la Fp3, terza e ultima sessione di prOve libere, prevista alle ore 11.00 (orario italiano) e della durata di un’ora. Per la decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà invece alle ore 14.00, sempre per il fuso orario italiani: a Baku invece saranno le ore 16.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Andiamo allora a vedere come non perderci neppure un istante di questa giornata per la Formula 1. Ricordiamo allora che al solito le imprese dei campioni della formula 1 saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Aggiungiamo però che le qualifiche del Gp d’Azerbaijan 2021 non saranno disponibili in tempo reale e in chiaro su Tv8 , ma solo in differita.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato che purtroppo, coloro che non sono abbonati a Sky non potranno seguire le qualifiche del Gran premio d’Azerbaijan 2021 in chiaro in tempo reale su Tv8, ma solo in differita, sia pure di poco. Di conseguenza saranno ancor più utili i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, sempre aggiornati.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO

Red Bull e Ferrari dominano la scena nella prima giornata di prove del Gp dell’Azerbaijan di Formula 1 a Baku. Le più veloci sono state le Red Bull che hanno fatto doppietta con il primo e il secondo tempo, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. Terzo e quarto tempo per le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che alla Curva-15 non è riuscito a migliorare il giro lamentandosi anche via radio per problemi alle gomme. “Sono distrutte, o mi fermo o vado di nuovo a muro”. A seguire Pierre Gasly, Fernando Alonso e Antonio Giovinazzi con un ottimo settimo tempo. Sono rimaste in disparte le due Mercedes, undicesimo Hamilton e solo sedicesimo Bottas, col britannico che ha dimostrato nervosismo lamentandosi via radio col suo team: “Fate quello che volete, non riesco ad andare più veloce di così, non so dove sia il potenziale”. La pista di Baku d’altronde è stata particolarmente insidiosa, Leclerc è andato addirittura a muro danneggiando l’ala anteriore ma riuscendo a ripartire dopo la sosta ai box, in molti altri invece sono andati lunghi sempre nelle varie curve. Una situazione che anche in mattinata ha visto tanti piloti andare in difficoltà, la giornata di sabato nella corsa alla pole position dovrà dare indicazioni maggiormente chiare soprattutto per le Frecce d’Argento, con le Mercedes che hanno dimostrato di non poter ancora sprigionare il loro potenziale. Una conferma sarebbe invece fondamentale per le Ferrari dopo le disavventure di Montecarlo.

DIRETTA FORMULA 1, GP AZERBAIJAN 2021: LA STORIA A BAKU

Siamo davvero impazienti di dare la parola al tracciato cittadino di Baku per la diretta della Formula 1: dopo tutto i nostri beniamini del campionato del mondo fanno qui ritorno dopo un anno di assenza, visto che l’edizione 2020 della prova era saltato a causa della pandemia. E l’attesa rimane tanta: anche se si tratta di una delle gare di più recente ingresso nel calendario iridato, pure il Gran premio d’Azerbaijan è gara che ha da subito conquistato addetti ai lavoro e appassionati. Ricordiamo infatti che il Gran premio d’Azerbajian, con questo nome, nasce solo nel 2017: l’anno prima pure la Formula 1 era stata in diretta da Baku, ma per una prova denominata Gp d’Europa. Pure tale banco di prova è stato sufficiente per convincere la Fia a inserire la tappa azera dal 2017. Proprio in quell’anno ricordiamo il gran trionfo di Daniel Ricciardo al volante della Redbull, mentre nelle due successive edizione fu la Mercedes a dominare, prima con Lewis Hamilton poi con Vallteri Bottas. Oltre all’albo ‘oro pure possiamo ricordare per il Gp azero di Baku davvero grandi battagli e colpi di scena, impressi fedelmente nella memoria degli appassionati (come lo scontro tra Hamilton e Vettel nel 2017) se dunque pure la storia della prova di Baku è ben poca, l’appuntamento azero è dei più brillanti. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo scrivere un altro capitolo della storia del Gran premio: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio dìAzerbaijan 2021 a Baku sta per cominciare…

