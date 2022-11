Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video, pole position GP Abu Dhabi 2022

DIRETTA FORMULA 1: IL GIORNO DELLE QUALIFICHE!

La diretta Formula 1 si accinge al gran finale e oggi, sabato 19 novembre, ci propone le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2022 sul circuito di Yas Marina, sede del ventiduesimo e ultimo Gran Premio del Mondiale. Non ci sarà il pathos di un anno fa, quando in testa al Mondiale Piloti c’erano Max Verstappen e Lewis Hamilton, incredibilmente appaiati in classifica alla vigilia dell’ultimo Gran Premio. I titoli sono da tempo in cassaforte per Verstappen e la Red Bull e l’atmosfera è più da ultimo giorno di scuola, anche se non mancano altri obiettivi, dal secondo posto nel Mondiale alla caccia alla vittoria di tappa.

Le qualifiche determineranno naturalmente la griglia di partenza e la pole position della gara di domani e, anche se la pista che ormai da qualche stagione è sede fissa del finale della stagione di Formula 1 l’anno scorso è stata modificata per agevolare i sorpassi, partire davanti a tutti resta un elemento fondamentale in ottica domenica. Diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi. La diretta Formula 1 del sabato del Gran Premio di Abu Dhabi 2022 sarà logicamente condizionata dalle tre ore di fuso orario che separano l’Italia da Yas Marina, ma negli Emirati si corre verso sera e questo di fatto azzera ogni differenza. Le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 11.30 italiane (14.30 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 15.00, quando ad Abu Dhabi saranno invece già le 18.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Abu Dhabi c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Abu Dhabi per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solamente in differita a partire dalle ore 18.30 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP ABU DHABI 2021: LA STORIA A YAS MARINA

In attesa di scendere in pista per la diretta Formula 1, ripercorriamo però in breve la storia del Gran Premio di Abu Dhabi. Una storia iniziata esattamente 13 anni fa, dal momento che il primo Gran Premio sul circuito di Yas Marina si disputò nel 2009. Nell’albo d’oro troviamo ben cinque vittorie di Lewis Hamilton (nel 2011 con la McLaren, poi nel 2014, nel 2016, nel 2018 e infine nel 2019 con la Mercedes), tre vittorie di Sebastian Vettel ma nel 2009, 2010 e 2013 e di conseguenza tutte con la Red Bull, due per Max Verstappen che si è imposto nelle ultime due edizioni e una a testa per Kimi Raikkonen (nel 2012 al volante della Lotus), Nico Rosberg e Valtteri Bottas.

Dunque a Yas Marina la Ferrari non ha mai vinto e purtroppo per i tifosi del Cavallino Rampante il ricordo più significativo è quello del 2010, la prima volta di un finale sportivamente drammatico ad Abu Dhabi. Fu il Mondiale perso da Fernando Alonso in favore proprio di Vettel nonostante i 15 punti di vantaggio dello spagnolo sul tedesco alla vigilia della gara (anche allora l’ultima della stagione), anche per colpa di una tattica troppo orientata a fare la corsa su Mark Webber, che in classifica precedeva Vettel fino a quel giorno e sembrava dunque l’avversario più pericoloso per il Cavallino Rampante fra i due piloti della Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1: DOMINIO MERCEDES MA UN ANNO FA…

Nel 2012 vinse Kimi Raikkonen sulla Lotus davanti a Fernando Alonso, ma il protagonista fu ancora una volta Sebastian Vettel grazie a una rimonta dal ventiquattresimo posto sulla griglia di partenza per una penalizzazione al termine delle qualifiche fino al terzo gradino del podio. Nel 2014 il Gp di Abu Dhabi assegnò il titolo, ma con molto meno pathos perché Hamilton arrivò negli Emirati con un buon vantaggio su Nico Rosberg (unico possibile rivale), la cui gara fu per giunta penalizzata da problemi tecnici che lo relegarono al quattordicesimo posto, mentre Hamilton festeggiò il Mondiale nel migliore dei modi, vincendo pure la gara. Nel 2015 ecco invece il successo di Nico, ma il Mondiale era già stato vinto matematicamente dal pilota inglese.

Al contrario, nel 2016 vinse Hamilton in una gara nella quale tuttavia a Rosberg fu ampiamente sufficiente il secondo posto “marcando” il compagno di squadra per conquistare il titolo iridato, nel 2017 ecco un’altra doppietta Mercedes con gioia di Bottas, vincitore davanti a Hamilton di una gara che nulla più aveva da dire sulla stagione. Nel 2018 i tre top team salirono tutti sul podio con la vittoria di Hamilton davanti a Vettel e Verstappen, stesso discorso nel 2019 anche se a rappresentare la Ferrari fu Leclerc. Entrambe erano però corse senza più nulla in palio, come pure nel 2020 quando però il successo di Verstappen spezzò il dominio Mercedes, quasi un annuncio di tutto ciò che sarebbe successo l’anno dopo, in un Gran Premio che fu clamoroso, discusso e discutibile dal primo all’ultimo giro ed infine premiò proprio Verstappen, primo davanti a Hamilton sul traguardo e pure nel Mondiale. Tornando ora a dedicarci all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi 2022 a Yas Marina sta per cominciare…











