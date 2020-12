Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Abu Dhabi)

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia anche oggi, sabato 12 dicembre: in programma abbiamo l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 sul circuito di Yas Marina, sede del diciassettesimo e ultimo Gran Premio dell’anomalo Mondiale di quest’anno, le quali determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che ormai da qualche stagione è sede fissa del finale della stagione di Formula 1. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi. La diretta Formula 1 del sabato del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 sarà logicamente condizionata dalle tre ore di fuso orario che separano l’Italia da Yas Marina, ma negli Emirati si corre in notturna e questo di fatto azzera ogni differenza. Le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 11.00 italiane (14.00 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 14.00, quando ad Abu Dhabi saranno invece già le 17.00. Attenzione alle qualifiche, perché tradizionalmente ad Abu Dhabi superare è quasi impossibile e di conseguenza buona parte dei verdetti potrebbero decidersi già oggi.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Abu Dhabi 2020 sul circuito di Yas Marina saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà la diciassettesima e ultima tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, che vivrà su questo tracciato le ultime emozioni della stagione. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche in tempo reale, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo evento che potrebbe essere gustoso soprattutto oggi, anche se la Formula 1 ha già stabilito i verdetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1, LE FP1

La prima sessione di prove libere della Formula 1 verso il Gran Premio di Abu Dhabi 2020 ha messo in evidenza Max Verstappen e Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes ha dominato per gran parte della sessione che si è svolta a Yas Marina nel primo pomeriggio degli Emirati Arabi, ma nel finale è emerso l’olandese della Red Bull, che ha chiuso al primo posto nella classifica dei tempi le prove libere FP1, mettendosi davanti a Valtteri Bottas anche se di soli 34 millesimi, ottenendo la migliore prestazione del pomeriggio di Abu Dhabi in 1’37″378. Lontanissimi invece tutti gli altri, perché già con il terzo posto della Renault di Esteban Ocon siamo ad oltre un secondo da Verstappen e Bottas. Quarto Alexander Albon e quinto Lewis Hamilton, che solamente nella parte finale della FP1 è riuscito a scendere in pista dopo un guasto tecnico che lo aveva bloccato per gran parte della sessione – nessun tempo invece per Daniel Ricciardo, a sua volta bloccato da un problema al motore. Seguono le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez e le due AlphaTauri di Daniil Kvyat e Pierre Gasly, poi a completare la top 10 ecco l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, che porta dunque almeno una vettura motorizzata dalla Ferrari nelle prime dieci posizioni. Per Maranello il quadro infatti è molto deludente, con Charles Leclerc dodicesimo a 1″966 da Verstappen e Sebastian Vettel quattordicesimo a 2″292. Fuori dalla top 10 a sorpresa anche le due McLaren perché Carlos Sainz è undicesimo e Lando Norris tredicesimo, mentre Robert Kubica – che ha girato con l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi – ha chiuso al quindicesimo posto e Mick Schumacher diciottesimo a 3″857, ma almeno nettamente davanti alla altra Haas di Pietro Fittipaldi, che ha accusato un ritardo di addirittura 6″691 da Verstappen. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1, LE FP2

Seconda sessione di prove libere per la Formula 1 affatto noiosa quella a cui abbiamo assistito venerdi pomeriggio per il Gran premio d’Abu Dhabi 2020, dove pure sono state scintille in pista, nel vero senso del termine. Dobbiamo infatti subito segnalare dell’incidente occorso all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen negli ultimi venticinque minuti della sessione. La vettura in seguito a un guasto alla power unit si è infatti incendiata: per fortuna il finlandese prima che divampassero le fiamme prima è riuscito a portare la monoposto fuori dalla pista e poi è riuscito a uscire dall’abitacolo illeso, collaborando, estintore in mano, con i commissari di pista a domare le fiamme. L’incidente ha chiaramente fermato a lungo la Fp2: pure si è comunque riusciti a mettere insieme parecchi giri utili in vista degli appuntamenti di questo weekend del Gp di Abu Dhabi. Numeri e classifiche alle mano, possiamo dunque dire che la termine della Fp2 della Formula 1, sul giro secco si sono ancora confermate le Mercedes di Bottas e Hamilton (l’inglese non così performante, per alcuni problemi al volante e al cambio), mentre sulla simulazione passo gara, hanno fatto paura le Redbull di Verstappen e Albon, particolarmente prestazionali a Yas Marina. Indietro ancora una volta le Ferrari, con Vettel che addirittura non è andato oltre il 15^ posto nella classifica dei tempi. Aggiungiamo che buona parte della Fp2 è stata impiegata dai piloti per effettuare alcuni giri con le gomme “Proto” della Pirelli per la stagione 20221.

DIRETTA FORMULA 1, GP ABU DHABI 2020: LA STORIA A YAS MARINA

In attesa di scendere in pista per la diretta Formula 1, ripercorriamo però in breve la storia del Gran Premio di Abu Dhabi. Una storia iniziata esattamente 11 anni fa, dal momento che il primo Gran Premio sul circuito di Yas Marina si disputò nel 2009, ma già molto significativa – e molto deludente per la Ferrari. Nell’albo d’oro troviamo ben cinque vittorie di Lewis Hamilton (nel 2011 con la McLaren, poi nel 2014, nel 2016, nel 2018 e infine l’anno scorso con la Mercedes), tre vittorie di Sebastian Vettel ma nel 2009, 2010 e 2013 e di conseguenza tutte con la Red Bull e una a testa per Kimi Raikkonen (nel 2012 al volante della Lotus), Nico Rosberg e Valtteri Bottas, rispettivamente nel 2015 e nel 2017 con la Mercedes. Dunque a Yas Marina la Ferrari non ha mai vinto e purtroppo per i tifosi del Cavallino Rampante il ricordo più significativo è quello del 2010, il Mondiale perso da Fernando Alonso in favore proprio di Vettel nonostante i 15 punti di vantaggio dello spagnolo sul tedesco alla vigilia della gara (anche allora l’ultima della stagione), anche per colpa di una tattica troppo orientata a fare la corsa su Mark Webber, che in classifica precedeva Vettel fino a quel giorno e sembrava dunque l’avversario più pericoloso per il Cavallino Rampante fra i due piloti della Red Bull.

Nel 2012 vinse Kimi Raikkonen sulla Lotus davanti a Fernando Alonso, ma il protagonista fu ancora una volta Sebastian Vettel grazie a una rimonta dal ventiquattresimo posto sulla griglia di partenza per una penalizzazione al termine delle qualifiche fino al terzo gradino del podio, un piazzamento che fu importante per un titolo che ancora una volta si decise solo all’ultima gara (ad Interlagos) in favore del tedesco allora alla Red Bull sullo spagnolo allora alla Ferrari: se la Rossa ad Abu Dhabi va male, è invece indiscutibile il feeling di Seb con Yas Marina. Anche nel 2014 il Gp di Abu Dhabi assegnò il titolo, ma con molto meno pathos perché Hamilton arrivò negli Emirati con un buon vantaggio su Nico Rosberg (unico possibile rivale), la cui gara fu per giunta penalizzata da problemi tecnici che lo relegarono al quattordicesimo posto, mentre Hamilton festeggiò il Mondiale nel migliore dei modi, vincendo pure la gara. Nel 2015 ecco invece il successo di Nico, ma il Mondiale era già stato vinto matematicamente dal pilota inglese. Nel 2016 vinse Hamilton in una gara nella quale tuttavia a Rosberg fu ampiamente sufficiente il secondo posto “marcando” il compagno di squadra per conquistare il titolo iridato, nel 2017 ecco un’altra doppietta Mercedes con gioia di Bottas, vincitore davanti a Hamilton di una gara che nulla più aveva da dire sulla stagione. Nel 2018 i tre top team salirono tutti sul podio con la vittoria di Hamilton davanti a Vettel e Verstappen, stesso discorso l’anno scorso anche se a rappresentare la Ferrari fu Leclerc e le maggiori emozioni furono offerte da Bottas, capace di risalire dal ventesimo posto in griglia (causa penalizzazione) fino ai piedi del podio. Tornando ora a dedicarci all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 a Yas Marina sta per cominciare…



