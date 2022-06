Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Azerbaigian)

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia anche oggi, sabato 11 giugno: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian 2022 sul circuito di Baku, sede dell’ottavo Gp del Mondiale di quest’anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista cittadina che sorge nel cuore della capitale azera, un circuito decisamente anomalo dal momento che si tratta appunto di un cittadino talora angusto, che comprende però anche tratti velocissimi, come il lunghissimo rettilineo del traguardo, richiedendo scelte particolari dal punto di vista tecnico. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi per la diretta Formula 1.

Il sabato del Gran Premio d’Azerbaigian comincerà naturalmente con la terza sessione di prove libere FP3 alle ore 13.00 in Italia, quando a Baku saranno invece già le 15.00. Il pezzo forte della giornata di diretta Formula 1 tuttavia saranno naturalmente le qualifiche: l’appuntamento con le prove ufficiali del Gran Premio d’Azerbaigian a Baku sarà alle nostre ore 16.00, quando comincerà la caccia alla pole position che vedrà come sempre protagonista Charles Leclerc, finora senza dubbio il migliore al sabato nel 2022, anche se sarà fondamentale invertire il trend sfortunato alla domenica.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio d’Azerbaigian 2022 sul circuito di Baku come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian 2022 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti appunto da Baku ma in differita a partire dalle ore 18.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, GP AZERBAIGIAN 2022: LA STORIA A BAKU

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, non possiamo certamente fare una storia molto dettagliata del Gran Premio in Azerbaigian, dal momento che nello Stato ex sovietico si correrà domani per la sesta volta. Nel 2016 vinse Nico Rosberg davanti a Sebastian Vettel e Sergio Perez, nel 2017 invece vivemmo un’edizione da ricordare a causa dell’incidente fra lo stesso Vettel e Lewis Hamilton, con tanto di polemiche post-gara e penalizzazione di tre punti sulla Superlicenza FIA per il tedesco della Ferrari.

La vittoria di Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas e Lance Stroll (sei piloti diversi sul podio in due anni) ha aperto l’albo d’oro del Gp d’Azerbaigian, dal momento che nel 2016 la gara era valida come Gp d’Europa, denominazione che spesso si ritrova nella storia della Formula 1, inizialmente come titolo onorifico che veniva assegnato a uno dei “normali” Gran Premi nazionali, l’ultima nel 1977. Il Gran Premio d’Europa come evento autonomo nacque invece nel 1983 a Brands Hatch (Inghilterra) e nel corso degli anni – pur con diverse interruzioni – fu ospitato anche al Nurburgring, a Donington, a Jerez de la Frontera, a Valencia ed infine appunto nel 2016 a Baku, in una terra che a stretto rigore geografico non è nemmeno Europa, bensì Asia.

DIRETTA FORMULA 1, GP AZERBAIGIAN 2022: MOLTI EPISODI PARTICOLARI

Dall’anno seguente si è giustamente passati alla denominazione di Gp Azerbaigian, che pure nel 2018 ci ha regalato una gara incredibile: l’incidente fra le due Red Bull, l’attacco sbagliato di Vettel a Bottas, il finlandese che vede rovinata una gara fin lì perfetta a causa di un detrito che causa la foratura di uno pneumatico e la vittoria che è andata così a uno Lewis Hamilton più fortunato che bravo nella circostanza, davanti a Kimi Raikkonen e Perez, che così fu il primo pilota capace di salire due volte sul podio a Baku. Nel 2019 invece ecco un Gran Premio più lineare: Valtteri Bottas conquistò la pole position davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, poi questi tre si piazzarono nello stesso ordine anche domenica in gara sotto la bandiera a scacchi.

Nel 2020 il GP Azerbaigian fu una delle tante “vittime” della pandemia di Coronavirus, dunque la corsa a Baku è tornata solamente a partire dall’anno scorso, quando di nuovo è successo di tutto nella capitale azera. Una foratura mise fuori causa Verstappen quando era al comando, Hamilton sprecò questo “assist” con un grave errore che a fine stagione avrebbe pagato a carissimo prezzo, la vittoria andò a Perez (che vanta un bel feeling con Baku) davanti a Vettel e Pierre Gasly, con Charles Leclerc quarto e deluso, dal momento che era scattato dalla pole position. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Azerbaigian 2022 a Baku sta per cominciare…











