Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video, pole position GP Bahrain 2023

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2023: LE PRIME QUALIFICHE!

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia anche oggi, sabato 4 marzo: l’attesa è alle stelle, perché fra poche ore ci sarà il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2023 sul circuito di Sakhir, sede del Gp che apre il Mondiale di quest’anno. Le prove ufficiali naturalmente determineranno la prima griglia di partenza dell’anno e la pole position della gara di domani sulla pista a poca distanza dalla capitale Manama, ma già nel deserto. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi.

La diretta Formula 1 del sabato del Gran Premio del Bahrain 2023 sul circuito di Sakhir sarà logicamente condizionata dalle due ore di fuso orario che separano l’Italia dal Bahrain, ma soprattutto dal fatto che a Sakhir si corre in notturna: le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 12.30 italiane (14.30 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 16.00, quando a Sakhir saranno invece già le 18.00. L’attesa naturalmente per la diretta Formula 1 è grande, perché questo sarà il primo giorno dell’anno in cui tutti dovranno svelare le proprie carte: nei test ognuno lavora a modo suo, forse anche ieri ci possono essere stati programmi di lavoro differenti, ma di certo oggi tutti daranno il massimo nelle qualifiche, dunque cominceremo a capire meglio le gerarchie della Formula 1 per il nuovo Mondiale 2023, almeno sul giro secco, anche se Sakhir è un tracciato dove in gara si potrebbe sorpassare più che altrove.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: LE PROVE LIBERE 1

Sergio Perez scatenato nella prima sessione di prove libere FP1 che ha aperto la diretta Formula 1 non solo del GP Bahrain ma dell’intero Mondiale sul circuito di Sakhir. Il messicano con la sua Red Bull ha dominato praticamente per l’intera sessione del pomeriggio, disputata ancora sotto la luce del sole, infine la classifica dei tempi ha visto al comando appunto Sergio Perez, capace di firmare il tempo di 1’32”758, con un miglioramento costante lungo tutta l’ora che lo ha visto costantemente leader della classifica. Molto soddisfatto può essere anche Fernando Alonso, che si è regalato il secondo posto con la Aston Martin a 438 millesimi dal messicano ma davanti all’altra Red Bull, cioè naturalmente all’iridato Max Verstappen, terzo a 617 millesimi dal compagno di squadra. Si passa poi già abbondantemente oltre il secondo con il quarto posto di Lando Norris, staccato già addirittura di 1”407 con la sua McLaren, poi ecco al quinto posto Charles Leclerc a 1”499, mentre Carlos Sainz è tristemente ultimo, anche a causa di un testa coda. La Ferrari comunque ha lavorato soprattutto sul passo gara senza usare la mescola più morbida, quindi il bilancio potrebbe essere meno negativo di quanto sembri. In ombra anche la Mercedes, con Lewis Hamilton decimo e George Russell undicesimo, entrambi a oltre due secondi da Perez.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: LE PROVE LIBERE 2

Fernando Alonso ha mostrato lampi della sua eterna classe e così ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere FP2 per il GP Bahrain 2023, che ha chiuso il venerdì sul circuito di Sakhir già dopo il tramonto e sotto le luci artificiali per la diretta Formula 1. Le prove libere, compreso il secondo posto nella FP1, confermano quanto di buono il campione spagnolo aveva fatto vedere già nei test con la Aston Martin, con il valore aggiunto costituito appunto dalla classe di Fernando Alonso, che ha fatto bene sia in termini di prestazione assoluta con il primo posto nella classifica dei tempi in 1’30”907 sia sul passo gara, che è sembrato consistente per la Aston Martin. Da questo punto di vista sembrano fare bene anche le immancabili Red Bull ma tutto sommato pure la Ferrari, in particolare con Charles Leclerc, ricalcando anche i valori alle spalle di Alonso nella classifica: al secondo posto abbiamo Max Verstappen a 169 millesimi dallo spagnolo, poi ecco al terzo posto Sergio Perez, solamente due millesimi dietro il compagno di squadra, mentre Charles Leclerc è stato quarto a 460 millesimi da Fernando Alonso. Acuto per la Haas-Ferrari con il quinto posto di Nico Hulkenberg, sono invece in difficoltà entrambe le Mercedes, che non sembrano all’altezza degli altri top team, ma anche Carlos Sainz, che ha forse pagato ancora i problemi della prima sessione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Bahrain c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Sakhir per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio del Bahrain su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solamente in differita a partire dalle ore 21.30 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2023: LA STORIA A SAKHIR

Prima di tuffarci sull’attualità della diretta Formula 1 e in particolare sulle qualifiche, diamo adesso uno sguardo alla storia del Gran Premio del Bahrain, piuttosto breve ma già intensa – e non solo da un punto di vista strettamente sportivo. Questa gara fece il suo debutto nel calendario del Mondiale di Formula 1 nel 2004, con la vittoria di Michael Schumacher in una stagione dominata dal tedesco e dalla Ferrari. Nelle due stagioni successive ecco però la doppietta di Fernando Alonso al volante della Renault, nei Mondiali dei titoli iridati dello spagnolo (2005 e 2006).

Nel 2007 e 2008 riecco vincente la Ferrari, in entrambi i casi per merito di Felipe Massa, che aveva grande feeling con il Bahrain. Dopo la parentesi del 2009, anno decisamente anomalo che vide il successo di Jenson Button e della Brawn Gp sia in Bahrain sia a fine anno, nel 2010 tornano protagonisti Alonso e Massa, che regalarono alla Ferrari una memorabile doppietta nel primo Gran Premio dello spagnolo al volante di una Rossa. Nel 2011 ecco invece una pausa forzata: la corsa fu annullata a causa della travagliata situazione politica del Paese mediorientale, coinvolto nella cosiddetta Primavera araba. Si tornò in Bahrain nel 2012, con la prima di due vittorie consecutive di Sebastian Vettel con la Red Bull. Dopo Seb, doppietta anche per Lewis Hamilton nel 2014 e nel 2015.

DIRETTA FORMULA 1, GP BAHRAIN 2023: NEGLI ULTIMI ANNI

Proseguendo la nostra panoramica storica sulla diretta Formula 1 in Bahrain, per la Mercedes possiamo invece parlare di tripletta, perché nel 2016 vinse Nico Rosberg, che proprio grazie ad un inizio di stagione trionfale avrebbe infine strappato al compagno di squadra il titolo iridato. Nel 2017 e nel 2018 però erano tornati dominanti Sebastian Vettel e la Ferrari, che hanno vinto a Sakhir in entrambe le occasioni. Sakhir dunque è una pista certamente gradita alla Ferrari, anche se nel 2019 il monopolio della prima fila con Charles Leclerc e lo stesso Vettel non fu sfruttato in una domenica amarissima, che terminò con la vittoria di Hamilton e una doppietta Mercedes. Nel 2020 invece ecco un dominio totale di Lewis Hamilton, che si prese prima la pole position e poi anche la vittoria nel Gp Bahrain, mentre la settimana seguente si corse sul tracciato più breve nel Gp Sakhir, con l’inglese assente per Covid e vittoria di Sergio Perez.

Nel 2021 pole position per Max Verstappen ma vittoria per Hamilton, anche a causa della decisione della giuria su un sorpasso dell’olandese a pochi giri dalla fine, primo segnale di un anno che sarebbe stato molto vivace e difficile per la Direzione gara. Infine il 2022 si aprì in Bahrain nel segno di un totale dominio della Ferrari, dal momento che Charles Leclerc si prese pole position, giro più veloce e vittoria in una doppietta con Carlos Sainz, mentre le due Red Bull andarono ko, tuttavia poi il Mondiale prese un’altra direzione… Da segnalare che a partire dal 2014 si gareggia in notturna, innovazione voluta per celebrare il decennale del debutto e il 900° GP della storia del Mondiale di Formula 1, confermata poi anche nelle stagioni successive. Adesso però non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Bahrain 2023 a Sakhir sta per cominciare…











