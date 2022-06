Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (GP Canada 2022)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 18 giugno, è di nuovo protagonista con il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Canada 2022 sull’affascinante circuito cittadino di Montreal, sede del nono Gp del Mondiale di quest’anno, che determineranno naturalmente la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, fra le più attese dell’anno per l’ambientazione, per le caratteristiche del tracciato che sorge sull’Isola di Notre Dame e per la grande passione che si respira nella metropoli francofona del Quebec. Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus il Gran Premio del Canada mancava dal 2019 e questo naturalmente rende ancora più speciale il weekend che stiamo vivendo sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve.

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne della diretta Formula 1 da Montreal. Naturalmente bisognerà tenere presenti le sei ore di fuso orario che separano l’Italia dal Canada, si comincerà dunque alle ore 19.00 italiane (le 13.00 locali) con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani sul circuito di Montreal. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 22.00 italiane, quando in Canada saranno invece le 16.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio del Canada 2022 sul circuito di Montreal come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Dobbiamo però naturalmente ricordare che oggi la programmazione televisiva per le qualifiche di questo importante e affascinante nono appuntamento del nuovo Mondiale riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 queste qualifiche solamente in differita, notizia importante da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che potranno dunque vivere ma secondo questa modalità le emozioni da Montreal dopo le delusioni Ferrari di questo periodo, come ad esempio a Montecarlo ma pure domenica scorsa a Baku, dove la Red Bull ha lanciato la fuga.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio del Canada 2022 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti appunto da Montreal ma in differita a partire dalle ore 23.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, GP CANADA 2022 MONTREAL: LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la lunga e affascinante storia del Gran Premio del Canada. Una storia che ebbe inizio nel 1961, quando si disputò il primo Gp sul circuito di Mosport, in Ontario, che però non era valido per il Mondiale di Formula 1. Bisognerà aspettare il 1967 per vedere finalmente la gara canadese inserita nel calendario iridato: vinse il leggendario Jack Brabham. L’anno successivo si gareggiò sul circuito di Mont Tremblant, in Quebec, che ospitò il Gran Premio anche nel 1970 in un tentativo di alternanza fra l’Ontario anglofono e il Quebec francofono, ma poi Mosport divenne per qualche anno sede fissa del Gp.

La svolta ci fu nel 1978, quando per la prima volta si corse a Montreal sul circuito che da allora è sede fissa del Gran Premio del Canada: quella storica prima edizione della gara sull’isola di Notre Dame fu vinta dall’idolo di casa Gilles Villeneuve, a cui sarà dedicato il circuito in seguito alla tragica morte avvenuta a Zolder nel 1982. Quello fu un anno tragico per la Formula 1, perché proprio a Montreal morì il pilota italiano Riccardo Paletti, che tamponò la Ferrari di Didier Pironi che era rimasta ferma sulla griglia di partenza.

DIRETTA FORMULA 1: I NUMERI DI SCHUMACHER E HAMILTON AL GP CANADA

Nell’albo d’oro del Gran Premio del Canada spiccano le ben sette vittorie a testa ottenute a Montreal da Michael Schumacher e da Lewis Hamilton. Il Kaiser tedesco si impose nel 1994 al volante della Benetton e poi per ben sei volte con la Ferrari (1997, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004). Lewis Hamilton ha raccolto l’eredità di Schumi anche come nuovo “re del Canada”: l’inglese infatti è stato il vincitore sull’isola di Notre Dame nel 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 e infine nel 2019, sia pure in questo caso tra le polemiche per una discussa penalizzazione per Sebastian Vettel, che aveva tagliato per primo il traguardo al volante della Ferrari.

Proprio Vettel aveva spezzato l’anno precedente la serie di Hamilton, ma questo non toglie che l’inglese e Schumacher siano gli indiscussi dominatori del Gran Premio nord-americano. Al terzo posto nell’albo d’oro infatti troviamo Nelson Piquet, che però in Canada ha trionfato “solo” per tre volte (1982, 1984 e 1991). Citando i piloti più recenti, Hamilton a Montreal ha lasciato solo le briciole ai suoi avversari: due vittorie a Vettel (la prima era stata nel 2013 con la Red Bull), una a testa per Kimi Raikkonen e Fernando Alonso ma nel 2005 e 2006, quando l’inglese non aveva ancora debuttato, poi gloria in Canada anche per Robert Kubica nel 2008 (unico successo del polacco), Jenson Button nel 2011 al termine di una gara pazza durata complessivamente oltre quattro ore ed infine Daniel Ricciardo nel 2014. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché una nuova giornata sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Canada 2022 a Montreal sta per cominciare…











