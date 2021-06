Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Francia 2021)

La diretta Formula 1 sarà protagonista oggi, sabato 19 giugno, grazie al grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Francia 2021 sul circuito di Le Castellet, sede del settimo Gp del Mondiale di quest’anno, fin qui reso entusiasmante dal grande duello tra il leader Max Verstappen e il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton. Oggi vivremo soprattutto le qualifiche che determineranno naturalmente la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, la terza in Francia dopo il ritorno nel Circus della Formula 1 nel 2018, contando che un anno fa ci fu la cancellazione per Covid.

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne da Le Castellet, sul tracciato intitolato alla memoria di Paul Ricard: la diretta Formula 1 comincerà dunque alle ore 12.00 con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Francia 2021 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Le Castellet, tuttavia soltanto in differita a partire dalle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE

Giornata di prove libere a Le Castellet per il Gran Premio di Francia 2021. E’ stato Max Verstappen il più veloce nelle Fp2 con il giro chiuso in 1’32″872, la Red Bull ha avuto alti e bassi in questo venerdì ma alla fine si è messa dietro la Mercedes di Valtteri Bottas di soli 8 millesimi, con il finlandese che ha vantato a lungo il giro veloce ma non è riuscito a fare meglio dell’olandese, davvero eccellente sul passo gara. 253 millesimi più lento di Verstappen è stato Lewis Hamilton, eccellente anche la prova dell’Alpine che hanno brillato con il quarto posto di Alonso e il sesto di Ocon. Tempi più lenti per le Ferrari anche se il quinto posto di Leclerc, che ha chiuso il giro più veloce in 1:33.550, lascia speranze per la lotta per il podio in vista della gara, mentre Sainz ha avuto maggiori problemi di gestione del giro. Solite difficoltà per le McLaren che vivono però ormai come una costante un venerdì sotto tono, per poi sprigionare la loro potenza nelle fasi successive del weekend. Ha tenuto banco anche la questione relativa ai dissuasori che hanno procurato più di qualche problema ai piloti: sia Verstappen sia Bottas hanno danneggiato l’ala delle loro auto a causa dei dissuasori e si è sentita una lamentela di Chris Horner verso il direttore di gara Michael Masi, “Michael, questi dissuasori sono pericolosi”, ha spiegato, con i commissari di pista che valuteranno la situazione in vista della giornata di sabato, quella che deciderà la pole position del GP di Francia. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP FRANCIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve la lunga e affascinante storia del Gran Premio di Francia, una storia che è ripresa solamente nel 2018 dopo una lunghissima attesa di 10 anni, un’assenza che davvero stonava con la storia dell’automobilismo mondiale di cui la Francia è sicuramente una delle patrie d’elezione – per fare giusto due nomi, naturalmente Alain Prost per quanto riguarda i piloti e la Renault fra i costruttori. La prima edizione di un Gran Premio di Francia di Formula 1 risale addirittura al 1906 sul circuito di Le Mans, dove pochi anni dopo sarebbe nata la celeberrima 24 Ore. La gara francese divenne dunque una delle più classiche ed ambite già prima della nascita del Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1950, quando naturalmente il Gp Francia fu inserito nel calendario iridato e fino al 2008 sarebbe saltata una sola edizione, quella del 1955 che fu cancellata a causa di un disastroso incidente proprio alla 24 Ore di Le Mans che aveva portato Oltralpe a una sorta di pausa di riflessione che però sarebbe durata solamente per quella stagione.

Una caratteristica del Gran Premio di Francia è quella di non avere mai avuto a lungo una sede fissa: inizialmente si alternarono Reims e Rouen, nel 1965 debutto Clermont-Ferrand, nel 1967 ci fu un’edizione anche a Le Mans (ma sul circuito Bugatti), la prima edizione a Le Castellet risale al 1971 e nel 1974 ecco la prima volta di Digione, con questi circuiti che si sono variamente alternati nel corso degli anni. Tra il 1985 e il 1990 ci furono sei edizioni consecutive proprio al Paul Ricard e mai prima di allora c’era stata una striscia così lunga su un singolo circuito. Eppure anche Le Castellet stava per uscire di scena, soppiantata a partire dal 1991 da Magny-Cours, che riuscì nella clamorosa impresa di essere sede del Gp Francia per ben 18 anni consecutivi senza interruzioni, cioè fino al 2008. Ancora più clamorosa è però stata la successiva assenza per ben nove Mondiali di fila di una delle corse con il maggiore fascino e tradizione: un buco colmato con il grande ritorno del Paul Ricard, dove sia nel 2018 sia nel 2019 ha vinto Lewis Hamilton. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Francia 2021 a Le Castellet sta per cominciare…



