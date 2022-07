Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Francia 2022)

DIRETTA FORMULA 1 GP FRANCIA 2022: FP3 E QUALIFICHE LIVE

La diretta di Formula 1 per sabato 23 luglio è naturalmente quella delle qualifiche: scopriremo oggi chi scatterà in pole position nel Gp Francia 2022, ricordando che sul circuito di Le Castellet l’anno scorso a timbrare il primo posto sulla griglia di partenza era stato Max Verstappen, poi vincitore della gara con tanto di punto addizionale per il giro veloce. Adesso però si arriva da due gare in cui la Red Bull ha dovuto accettare di mettere le ruote dietro la Ferrari; la Rossa non ha sfruttato in pieno la ritrovata superiorità, ma comunque si è avvicinata anche solo nella sensazione generale.

Prima delle qualifiche però assisteremo alla FP3, la terza sessione di prove libere che scatterà alle ore 13:00; avremo un’ora per capire ancora quali migliorie adottare sulle varie monoposto, poi ci sarà appunto la corsa alla pole position che sarà alle ore 16:00. Dunque restiamo in attesa di quello che succederà nella diretta di Formula 1 per FP3 e qualifiche; il Gp Francia 2022 entra nel vivo, e allora con la speranza che la Ferrari faccia il suo mettiamoci comodi e valutiamo la situazione della giornata del sabato, che poi ci lancerà verso la gara della domenica…

FORMULA 1 STREAMING VIDEO SKY GO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Per gli abbonati alla televisione satellitare i canali di riferimento saranno Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno (numeri 207 e 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero.

Federica Masolin si occuperà degli approfondimenti (Paddock Live) insieme a Davide Valsecchi e i vari ospiti, Mara Sangiorgio curerà le interviste dai box e bordo pista mentre Matteo Bobbi sarà alla Sky Sport Tech Room per tutte le analisi sulle monoposto. La bella notizia riguardante il sabato della Formula 1 è invece legata alle qualifiche: la caccia alla pole position infatti sarà in chiaro, e qui bisognerà rivolgersi al canale Tv8 che seguirà questo particolare evento del Gp Francia 2022.

Passando adesso allo streaming video, per la FP3 della Formula 1 nel Gp Francia 2022 dobbiamo riferire quanto detto già ieri, ovvero che soltanto Sky Go è l’opzione utile: riservata agli abbonati del satellite, non comporta costi aggiuntivi perché è un’applicazione compresa nel pacchetto clienti, e si potrà attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Se invece parliamo delle qualifiche, il fatto che in tv siano trasmesse in chiaro su Tv8 ci dice che ci sarà la possibilità di seguirle in streaming video senza abbonamenti “speciali” o aggiuntivi: con gli apparecchi di cui sopra dovrete infatti rivolgervi al sito www.tv8.it, che fornirà le immagini del sabato pomeriggio dedicato alla Formula 1, per il Gp Francia 2022 sul circuito di Le Castellet.

DIRETTA FORMULA 1, ALTRO DUELLO FERRARI-RED BULL?

Dunque la diretta di Formula 1 per il Gp Francia 2022 ci dirà chi scatterà in pole position a Le Castellet. Fino a questo momento è stato un grande duello tra Ferrari e Red Bull: la rossa in particolar modo ha dimostrato che al sabato può avere una marcia costantemente superiore rispetto all’avversaria, poi casomai i “problemi” arrivano il giorno seguente. Va notato che Charles Leclerc è ancora il re delle qualifiche avendo timbrato sei pole position stagionali, ma nelle ultime tre non è riuscito a imporsi (in Canada non ha proprio preso parte alla sessione).

Max Verstappen invece ha ottenuto due primi posti sulla griglia di partenza in questi tre Gran Premi. Come detto, solo Ferrari e Red Bull con quadro stagionale completato da Carlos Sainz e Sergio Pérez (una pole position a testa); al momento è difficile pensare che un’altra monoposto (eventualmente la maggiore indiziata sarebbe la Mercedes) possa spezzare questo duopolio, ma vedremo quello che succederà con la diretta di Formula 1 che scatterà tra poco…











