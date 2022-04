Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Imola 2022)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 22 aprile, torna protagonista con le prove libere FP1 e in seguito le qualifiche del Gran Premio d’Emilia Romagna 2022 dallo storico circuito di Imola, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari che è tornato nel calendario nel 2020 “grazie” alla pandemia e adesso ha trovato collocazione stabile almeno fino al 2025, garantendo all’Italia ben due Gran Premi nella stessa stagione, una rarità di questi tempi. Tra l’altro finalmente la capienza è al 100% e per i tifosi l’entusiasmo è alle stelle grazie al rendimento ai limiti della perfezione di Charles Leclerc e della Ferrari nel primo scorcio della nuova stagione.

La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati dal fatto che il format sarà, per la prima volta nel Mondiale 2022, quello che prevede domani la Sprint Race: questo significa che stamattina avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 13.30; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per le qualifiche, la sessione che in questo caso serve a stabilire la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, che poi a sua volta determinerà la griglia per il Gran Premio di domenica.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE SESSIONI DI OGGI

Le qualifiche e le prove libere FP1 di Formula 1 del Gran Premio d’Emilia Romagna 2022 sul circuito di Imola, che aprono il quarto weekend di una grande stagione per la Formula 1, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go e Now TV. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio d’Emilia Romagna in chiaro Sprint Race e gara nei prossimi giorni saranno visibili in tempo reale. Cosa saprà fare la Ferrari in questo quarto atto di un 2022 cominciato alla grande per il Cavallino Rampante?

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go o Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio d’Emilia Romagna 2022 ci riferiscono dunque di appuntamenti che saranno in tempo reale su Tv8 per quanto riguarda le sessioni di sabato e domenica di Sprint Race e gara, dal momento che siamo in Italia. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni in programma sul circuito di Imola saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI SOGNA A IMOLA

In attesa del via alla diretta Formula 1, è bello ricordare che Imola quest’anno potrebbe davvero essere una festa per la Ferrari: i numeri della prima parte della stagione parlano chiaramente in tal senso, l’unica delusione è stata l’uscita di pista di Carlos Sainz in Australia, ma per il resto praticamente tutto è andato come forse nemmeno si osava più sognare, dopo tanti anni difficili. Due vittorie e altrettante pole position su tre gare per Charles Leclerc, che come peggiore risultato vanta il secondo posto in Arabia Saudita, non senza recriminazioni per come è andato il finale a Gedda, altrimenti magari adesso staremmo parlando di una tripletta di vittorie.

Aggiungiamo tre giri veloci su tre per il monegasco (sono punti supplementari che fanno sempre piacere), i due podi di Sainz quando è arrivato al traguardo, l’abilità di Leclerc in tutti i momenti chiave delle corse (vedi le numerose ripartenze dopo la Safety Car), ogni dettaglio sembra essere andato perfettamente al suo posto, naturalmente a cominciare dall’affidabilità, che attualmente sta facendo gran parte della differenza con la Red Bull. I tifosi sono autorizzati a fare gli scongiuri, anche perché sono passati solamente tre Gran Premi, ma sicuramente la Ferrari è la grande favorita per la vittoria.

DIRETTA FORMULA 1: GLI AVVERSARI

Il quadro della situazione per la Ferrari è ancora migliore perché nessuna avversaria sta facendo bene. La Mercedes non è al momento competitiva ai massimi livelli e si deve accontentare di inseguire podi grazie alle disgrazie altrui, che sono fornite dalla Red Bull, la quale è sicuramente ben più veloce delle Frecce d’Argento, ma anche clamorosamente fragile. Sorride solo George Russell, potremmo dire, perché stare davanti a un compagno di squadra di nome Lewis Hamilton non è da tutti, soprattutto alla prima stagione in Mercedes.

A dire il vero, nella classifica Piloti anche Sergio Perez precede il più blasonato compagno di squadra Max Verstappen, però qui incide il fatto che la Red Bull abbia appiedato “solo” una volta il messicano, contro i ben due ritiri che hanno già afflitto il campione del Mondo in carica. La Red Bull se arriverà fino in fondo sarà la prima minaccia per la Ferrari, ma naturalmente dobbiamo capire se avrà risolto i suoi problemi con l’affidabilità. Adesso però l’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e delle qualifiche del Gran Premio d’Emilia Romagna 2022 a Imola sta per cominciare…











