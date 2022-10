Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (GP Messico 2022)

La diretta Formula 1 ci regalerà un’altra grande serata di automobilismo con le qualifiche del Gran Premio del Messico 2022 sul circuito di Città del Messico, sede del ventesimo Gp del Mondiale di quest’anno, appuntamento che a dire il vero arriva con i verdetti più importanti già acquisiti, naturalmente Max Verstappen campione del Mondo tra i Piloti per il secondo anno consecutivo e la Red Bull iridata fra i Costruttori per la prima volta dopo otto Mondiali vinti dalla Mercedes. In ogni caso, per prima cosa è doveroso dare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi, sabato 29 ottobre 2021, sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, che era tornato in calendario nel 2015 (come vedremo meglio fra poco) e che dopo lo stop per Covid nel 2020 era rientrato già l’anno scorso con la denominazione ufficiale di Gp Città del Messico, dunque con riferimento alla città e non allo Stato.

Le sette ore di fuso orario fra l’Italia e Città del Messico faranno sì che anche stavolta, come già ad Austin, tutto si svolga quando da noi ormai sarà sera. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3: l’appuntamento sarà alle ore 19.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 22.00, cioè le 15.00 locali di Città del Messico.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Messico c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Città del Messico per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio del Messico su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solamente in differita a partire dalle ore 23.30 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, LA STORIA DEL GP MESSICO

In attesa di scendere in pista per la diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la storia del Gran Premio del Messico, che ebbe inizio già nel lontano 1963, quando sul circuito adesso intitolato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez – entrambi tragicamente morti al volante – si disputò il primo Gran Premio del Messico: vinse Jim Clark con la Lotus. L’anno seguente la gara vinta dall’americano Dan Gurney consegnò matematicamente il titolo a John Surtees e alla Ferrari, come accadde poi nel 1967 a Denny Hulme e l’anno successivo a Graham Hill, mentre la vittorie di Richie Ginther nel 1965 fu la prima in Formula 1 della Honda come costruttore.

Nel 1970 vinse per la prima volta la Ferrari con Jacky Ickx, ma fu anche l’ultimo Gp in Messico prima di un lungo stop che si interruppe soltanto nel 1986 con la vittoria di Gerhard Berger sulla Benetton, primo successo in carriera per l’austriaco e anche per il team anglo-italiano. Negli anni seguenti vi furono vittorie di grandi campioni quali Nigel Mansell nel 1987 e 1992, Alain Prost nel 1988 e 1990 (seconda e ancora oggi ultima vittoria della Ferrari in Messico) e Ayrton Senna nel 1989, ma ricordiamo molto volentieri anche il successo di Riccardo Patrese nel 1991 con la Williams. Patrese salì sul podio anche l’anno successivo, secondo dietro al compagno di squadra Mansell e davanti ad un giovanissimo Michael Schumacher, che quel giorno ottenne il primo podio di una carriera che diventerà leggendaria.

DIRETTA FORMULA 1, IL RITORNO DI CITTÀ DEL MESSICO

Quella del 1992 fu invece l’ultima volta della diretta Formula 1 in Messico prima del ritorno nel 2015: ben 23 anni di assenza durante i quali era stata ipotizzata anche la costruzione di un nuovo circuito nei pressi di Cancun per ospitare una gara iridata a partire dal 2007, ma il progetto è naufragato per problemi economici. Dunque alla fine si è tornati sul circuito di Città del Messico, profondamente rinnovato ad opera dell’immancabile architetto Hermann Tilke. La Mercedes ha dominato le prime due edizioni dell’epoca contemporanea della Formula 1, con la vittoria di Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton nel 2015 e l’ordine opposto nel 2016.

In seguito tuttavia c’è stata gloria per la Red Bull: sia nel 2017 sia nel 2018 infatti è stato Max Verstappen a festeggiare, nel primo caso davanti a Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton appena nono, piazzamento che comunque gli bastò per festeggiare la matematica conquista del titolo considerando che Sebastian Vettel finì quarto. Discorso simile nel 2018: Hamilton quarto alle spalle di Verstappen e anche delle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, ma questo piazzamento gli fu sufficiente per festeggiare l’iride, ancora una volta in Messico. Nel 2019 ecco il ritorno alla vittoria per Hamilton, precedendo sul podio Vettel e Bottas, curiosamente in quel caso Lewis in trionfo, ma non ancora iridato. Infine l’anno scorso vinse per la terza volta in carriera Verstappen, dimostrando un feeling speciale con il circuito di Città del Messico, in questo caso trionfo prezioso per la conquista del Mondiale. Tornando a dedicarci all’attualità, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del circuito messicano. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Messico 2022 a Città del Messico sta per cominciare…











