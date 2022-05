Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Miami 2022)

DIRETTA FORMULA 1, DUELLO FERRAI RED BULL

La diretta Formula 1 ci regalerà un sabato sera all’insegna di emozioni forti con le qualifiche del Gran Premio di Miami 2022 evidentemente dall’inedito circuito appunto di Miami, la metropoli della Florida che fa il suo debutto nel calendario del Circus e ospita in questo weekend il quinto appuntamento con il Mondiale 2022 della Formula 1, che promette già di essere un lungo duello tra la Ferrari e la Red Bull e in particolare fra i rispettivi piloti di punta, cioè il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen, che finora hanno vinto due gare a testa.

Diamo subito uno sguardo agli orari, tenendo conto fatalmente delle ben sei ore di fuso orario che ci separano da Miami: la diretta Formula 1 di conseguenza comincerà solamente alle ore 19.00 della sera italiana con la terza sessione di prove libere FP3, mentre il decisivo appuntamento con le qualifiche sarà alle ore 22.00, quindi tutto sommato sarà piacevole vivere una serata in compagnia delle grandi emozioni della diretta Formula 1. Aggiungeteci il fascino della Ferrari tornata ai vertici e il brivido di un circuito nuovo, ed ecco che la battaglia per la pole position si annuncia davvero avvincente anche da casa.

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Miami 2022 sull’inedito circuito naturalmente di Miami come sempre saranno trasmesse in diretta tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend di Formula 1 visibile in diretta per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche di Formula 1 del Gran Premio di Miami 2022 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti appunto da Miami, ma non in diretta a partire dalle ore 23.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1 GP MIAMI 2022: LA STORIA NEGLI USA

In attesa di buttarci sull’attualità con la diretta Formula 1 delle qualifiche del Gran Premio di Miami 2022, l’introduzione di questa nuova gara negli Stati Uniti offre l’occasione di andare a ripercorrere il tormentato rapporto tra gli Usa e la Formula 1, sport che non è mai davvero entrato nel cuore degli americani, appassionati alle loro categorie. Il Mondiale di Formula 1 nacque nel 1950 e da quell’anno fino al 1960 fece parte del calendario iridato la leggendaria 500 Miglia di Indianapolis. A dire il vero, però, i protagonisti europei del Mondiale quasi mai partecipavano alla gara – troppo costosa la trasferta e troppo diversa dal punto di vista tecnico – che rimaneva così una eccezione nella stagione, dal momento che d’altro canto i piloti americani che vi partecipavano non venivano in Europa per gli altri Gran Premi.

Così, già dal 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 per molti anni Watkins Glen. La gara divenne un appuntamento fisso per molti anni, e non portava molta fortuna alla Ferrari (che vinse per la prima volta con Lauda nel 1975). Nel 1976 si decise di raddoppiare gli appuntamenti negli Usa: Watkins Glen, vicina a New York, ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, che si disputò fino al 1983. Nel frattempo a Watkins Glen si corse fino al 1980, poi la gara saltò per un anno a causa di problemi economici e tornò nel 1982, ma a Detroit, dove si corse fino al 1988. Dal 1984 fino a quell’anno la denominazione fu di Gran Premio di Detroit, perché non c’era più la gara a Long Beach. Nel 1981 e nel 1982 ci fu addirittura un altro appuntamento in terra americana, il Gran Premio di Las Vegas – che si disputava nell’immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace.

DIRETTA FORMULA 1 GP MIAMI 2022: GLI ANNI RECENTI E IL FUTURO

Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas, ma che rimase un atto unico, mentre nel 1989 e fino al 1991 Detroit fu rimpiazzata da Phoenix, sull’ennesimo tracciato cittadino ed estemporaneo. La Formula 1 le provava tutte, ma proprio non riusciva a catturare il pubblico degli States, che dal 1992 al 1999 uscirono dal calendario. Il Gran Premio degli Usa rientrò in calendario solo nel 2000, con il ritorno ad un Indianapolis, su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale. Questa soluzione durò per otto edizioni, sei delle quali furono vinte dalla Ferrari, e cinque da Michael Schumacher. Da ricordare le edizioni del 2002 (quando la Ferrari tentò di fare arrivare a pari merito i suoi due piloti, ma Rubens Barrichello sopravanzò il capitano per pochi millesimi) e del 2005, quando per seri problemi alle gomme Michelin corsero soltanto le scuderie gommate Bridgestone.

Dopo l’edizione del 2007 si dovette constatare il fallimento anche di questa soluzione, e per quattro anni gli Usa sono rimasti di nuovo fuori dal calendario. Austin però ha segnato una svolta: la pista piace, attira l’attenzione anche dei latino-americani, in Texas ormai si corre da un decennio, con una solidità che in passato ha riscontro solamente a Watkins Glen. Ad Austin ha vinto per cinque volte Lewis Hamilton, una sola la Ferrari (Kimi Raikkonen nel 2018) e l’anno scorso si impose Max Verstappen, ma soprattutto adesso gli Usa hanno voglia di Formula 1: quest’anno ecco la novità assoluta Miami, mentre l’anno prossimo ci saranno addirittura tre GP negli States grazie al ritorno di Las Vegas, che si spera abbia più fortuna rispetto agli anni Ottanta. Adesso però non è più il tempo del passato, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Miami 2022 sta per cominciare…











