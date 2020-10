Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Portogallo)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 24 ottobre, ci propone l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2020 sul circuito di Portimao, un evento che torna in calendario dopo molti anni di assenza e in una sede inedita, come dodicesimo Gran Premio della stagione “grazie” al Coronavirus, che ha stravolto il calendario imponendo di privilegiare l’Europa, compreso il Portogallo che sarebbe rimasto fuori dal Mondiale 2020 in condizioni normali. Si corre invece a Portimao, una località inedita per il Mondiale di Formula 1, che infatti in passato aveva fatto tappa sempre ad Estoril o altri tracciati quando aveva toccato il Portogallo. Diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno quelli soliti europei, con l’ora di fuso orario annullata da un piccolo spostamento rispetto al solito. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio del Portogallo 2020 sul circuito di Portimao saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio del Portogallo sarà la dodicesima tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, che però ha portato almeno il ritorno del Portogallo, sull’inedito circuito di Portimao – in passato si è sempre corso ad Estoril. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche solamente in differita, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo gradito nuovo ingresso di una pista giudicata da tutti molto interessante nel Circus della Formula 1. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: GP PORTOGALLO, UN GRANDE RITORNO

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Portogallo e del circuito di Portimao, che si toccano per la prima volta. Abbiamo infatti accennato al fatto che tutte le precedenti edizioni del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 erano state disputate ad Estoril in epoca relativamente recente, salvo precedenti ormai davvero antichi su altri tracciati, ma l’ultima volta aveva vinto Jacques Villeneuve al volante della Williams. La Ferrari ad Estoril aveva vinto due volte consecutive, nel 1989 con Gerhard Berger e l’anno successivo con Nigel Mansell, che vanta ben tre successi al Gp Portogallo grazie a due affermazioni anche al volante della Williams. Possiamo anche ricordare un successo del giovanissimo Michael Schumacher con la Benetton nel 1993, mentre nelle tre edizioni successive si imposero Damon Hill, David Coulthard e infine come detto anche Jacques Villeneuve, tutti con la Williams che sicuramente aveva un feeling speciale con la pista di Estoril.

Fin qui dunque la storia del Gran Premio del Portogallo di Formula 1, che mai aveva toccato il ben più giovane circuito di Portimao, nella regione dell’Algarve, che infatti è stato inaugurato nel 2008 e come categorie automobilistiche ha ospitato gare solo di categorie quali A1 GP, GP2, WTCC, FIA GT e Le Mans Series. Forse dunque Portimao è più noto in ambito motociclistico grazie alla Superbike e naturalmente alla Supersport, che già da diversi anni fanno tappa fissa sul circuito dell’Algarve, che in questo 2020 vive un anno di gloria, perché oltre al tradizionale appuntamento con la Sbk adesso debutta con la Formula 1 e fra un mese vivrà per la prima volta anche un atto del Motomondiale, tra l’altro l’ultimo per la stagione. L’attesa è grande, perché sotto certi punti di vista Portimao ricorda circuiti quali Imola oppure il Mugello, una pista molto varia che tutti i piloti del Circus della Formula 1 hanno definito “interessante”. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao sta per cominciare…



