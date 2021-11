Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (GP Qatar 2021)

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN-HAMILTON, DUELLO INFINITO

La diretta Formula 1 oggi, sabato 20 novembre, vivrà le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 sul circuito di Losail, sede del ventesimo e terzultimo Gp del Mondiale di quest’anno, appuntamento completamente inedito per la Formula 1 che “scopre” il Qatar a causa delle modifiche in corso d’opera al calendario del Mondiale 2021 dovute al Covid. Losail ormai da molti anni è sede di Gran Premi motociclistici, ma per la Formula 1 è una prima volta, il che aggiunge ulteriore pepe al duello sempre più acceso tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la conquista del Mondiale Piloti. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi sul circuito di Losail.

Le due ore di fuso orario fra l’Italia e il Qatar non si faranno sentire perché tutto il programma sarà spostato verso sera a Losail, con l’effetto di darci gli orari classici delle gare in Europa. Come di consueto quindi il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 italiane (le 14.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, le 17.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio del Qatar 2021 sul circuito di Losail come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Losail, ma solamente con una differita che sarà disponibile circa alle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, L’INEDITO GP QATAR

In attesa di scendere in pista per la diretta Formula 1, dobbiamo naturalmente annotare che ben due degli ultimi tre Gran Premi di questa lunghissima stagione saranno inediti per il Mondiale di Formula 1, che infatti ha aggiunto una tappa in Arabia Saudita (che sarà fra due settimane) prima della conclusione ad Abu Dhabi, poi in corso d’opera ha dovuto fare ulteriori modifiche e si è aggiunto pure il Qatar, che ha vinto una sorta di ballottaggio con il Bahrain, dove d’altronde la Formula 1 ha fatto tappa già ad inizio stagione. Si è dunque scelto di scoprire una nuova località piuttosto che fare il bis a Sakhir e di conseguenza eccoci in Qatar.

Va inoltre osservato che si sono rispettate le date previste inizialmente, con la conseguenza che il Qatar va a completare una tripletta di Gran Premi consecutivi con Messico e Brasile, il viaggio da San Paolo a Losail in pochissimi giorni sicuramente non è stato dei più agevoli e riposanti e anche questa potrebbe essere una variabile in una situazione nella quale ogni più piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza. Considerando che a seguire ci saranno Arabia Saudita e Abu Dhabi, avrebbe magari avuto più senso fare una tripletta mediorientale, invece l’unica domenica di pausa in questo rovente finale arriverà dopo il Qatar.

DIRETTA FORMULA 1, LOSAIL A DUE RUOTE

Possiamo comunque fare un tuffo nel passato ricordando che Losail è località ben nota a chi ama pure le due ruote, perché ormai da molti anni il Qatar è sede di Gran Premi del Motomondiale. Per la precisione, a Losail si corre fin dal 2004 il Gran Premio motociclistico del Qatar. Quel primo Gran Premio era passato alla storia per la penalizzazione comminata a Valentino Rossi, reo – o per meglio dire, erano accusati alcuni membri del suo team – di avere pulito dalla sabbia la propria piazzola sulla griglia di partenza. D’altronde negli anni non sono mancate situazioni particolari: su tutte, lo spostamento al lunedì della gara nel 2009 a causa di un acquazzone nel deserto, mentre nel 2017 la pioggia portò alla cancellazione delle qualifiche – si potrebbe dire che nel deserto piove più del previsto, o quanto meno che quando arriva l’acqua è un problema da queste parti.

La pandemia di Coronavirus ha avuto effetti anche sul Qatar: nel 2020 saltò il Gp per la classe regina, mentre si salvarono Moto3 e Moto2, già a Losail da qualche giorno per i test. In compenso in questo 2021 ci sono state invece ben due corse per il Motomondiale ad inizio stagione e adesso anche l’imprevisto debutto della Formula 1. Tra i ricordi più felici della MotoGp in Qatar per i nostri colori c’è naturalmente la fantastica tripletta italiana del 2015 con Valentino Rossi vincitore davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Nell’albo d’oro della MotoGp troviamo quattro vittorie del Dottore (2005, 2006, 2010 e 2015) e altrettante di Casey Stoner (2007, 2008, 2009 e 2011), delle quali le prime tre in sella a una Ducati, tornata poi vittoriosa nel 2018 e nel 2019 con le due bellissime vittorie consecutive di Andrea Dovizioso. Quest’anno invece hanno vinto Maverick Vinales nella prima gara e Fabio Quartararo nella successiva, disputata a Pasqua. Adesso però torniamo a quattro ruote: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Qatar 2021 a Losail sta per cominciare…



