Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Sakhir)

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia anche oggi, sabato 5 dicembre: in programma c’è l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020 sull’omonimo circuito in Bahrain, sede del secondo Gp dell’ultima tripletta di impegni dell’anomalo Mondiale di quest’anno, le quali determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista a poca distanza dalla capitale Manama, ma di fatto già nel deserto. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi. La diretta Formula 1 del sabato del Gran Premio di Sakhir 2020 sarà logicamente condizionata dalle due ore di fuso orario che separano l’Italia dal Bahrain, ma soprattutto dal fatto che a Sakhir si corre in notturna, anzi più tardi ancora rispetto a settimana scorsa. Cambia il layout della pista e anche gli orari: le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 15.00 italiane (17.00 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 18.00, quando a Sakhir saranno invece già le 20.00. Questi dunque sono gli appuntamenti di un sabato che sarà privo del campione del Mondo Lewis Hamilton, fermato dal Covid, e anche di Romain Grosjean, uscito quasi illeso dal terribile incidente di domenica scorsa ma comprensibilmente a riposo per il secondo weekend in Bahrain.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Sakhir 2020 sull’omonimo circuito di Sakhir in Bahrain saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio di Sakhir sarà la sedicesima tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, che vivrà su questo tracciato una delle tante doppiette stagionali imposte dalla necessità. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche ma non in tempo reale, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo evento, anche se la Formula 1 ha già stabilito i verdetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

DIRETTA FORMULA 1, LE FP1 DEL GRAN PREMIO DI SAKHIR

Protagonista eccezionale della prima sessione di prove libere della Formula 1 per il Gp del Sakhir è stato senza dubbio George Russell, che per questo fine settimana prenderà il posto di Lewis Hamilton (positivo al coronavirus) in Mercedes. Il giovane talento inglese, entrato in punta di piedi nel box anglo tedesco ha fatto passare appena trenta minuti di timidezza in pista prima di tirare fuori tutto il suo potenziale: nella Fp1 è per lui infatti il miglior passo gara (come per il compagno di squadra Botass) e pure giro più veloce, avendo firmato il crono di 54.546. E facendo riferimento alla classifica dei tempi segnata alla bandiera a scacchi notiamo subito che il primo rivale del giovane Russell non è certo il veterano Bottas, frenato nella ricerca del giro perfetto, dal troppo traffico come da alcuni banali errori, ma le Redbull. Sia Verstappen che Albon hanno infatti presto fatto vedere scintille in pista, realizzando tempi consistenti per la simulazione della gara di domenica, che in vista delle qualifiche di sabato: per loro sono infatti rispettivamente il secondo e terzo posto terminata la Fp1. Aggiungiamo infine che non è stata sessione di prove libere da buttare per le Ferrari sulle dune del Bahrain: benchè altri sono siano davanti nella classifica dei tempi, pure segnaliamo al termine della Fp1 l’ottavo e il decimo posto per Vettel e Leclerc. (Agg. di Michela Colombo)

DIRETTA FORMULA 1, LE FP2 DEL GRAN PREMIO DI SAKHIR

Venerdì sera nel segno di un eccellente George Russell, che ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere FP2 del Gp Sakhir 2020, ultimo atto del venerdì della Formula 1 sul circuito del Bahrain. Il talento inglese chiamato dalla Mercedes a sostituire il connazionale Lewis Hamilton conferma dunque il suo talento e con il tempo di 54″713 si colloca davanti a tutti dando fiato alle trombe di chi sostiene che con la Mercedes tra le mani sarebbero in tanti a dominare. Russell ha preceduto di 128 millesimi – che non sono pochi su un circuito breve come l’Outer Track quello utilizzato in questo weekend a Sakhir – l’olandese Max Verstappen della Red Bull. Terzo posizione per un ottimo Sergio Perez, staccato di 153 millesimi da Russell con la sua Racing Point sempre competitiva, mentre poi abbiamo la Renault di Esteban Ocon – che è stato anche al comando nella prima parte della sessione – e la seconda Red Bull di Alexander Albon per completare le prime cinque posizioni. Bene Daniil Kvyat, sesto con la AlphaTauri davanti a Lance Stroll, poi ci sono Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Carlos Sainz a completare la top 10. Solo undicesimo Valtteri Bottas, che d’altronde ha girato moltissimo con le gomme hard ma rischia di patire così il confronto addirittura con Russell, venerdì non facile per la McLaren con Sainz appunto 10° e Lando Norris ancora più dietro, ma i problemi sono tutti della Ferrari che non è andata oltre un modesto sedicesimo posto per Sebastian Vettel mentre Charles Leclerc, a causa del guasto al cambio che ha colpito fin dalle prime battute la monoposto del monegasco, non è nemmeno nella classifica dei tempi. (Agg di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1, GP SAKHIR 2020: LA STORIA IN BAHRAIN

Prima di tuffarci sull’attualità della diretta Formula 1 e in particolare sulle qualifiche, anche se Sakhir è un tracciato dove in gara si potrebbe sorpassare più che altrove, diamo adesso uno sguardo alla storia naturalmente non del Gp con la denominazione del circuito (che è un inedito dettato dalle note necessità), bensì del Gran Premio del Bahrain, piuttosto breve ma già intensa – e non solo da un punto di vista strettamente sportivo. Questa gara fece il suo debutto nel calendario del Mondiale di Formula 1 nel 2004, con la vittoria di Michael Schumacher in una stagione dominata dal tedesco e dalla Ferrari. Nelle due stagioni successive ecco però la doppietta di Fernando Alonso al volante della Renault, nei Mondiali dei titoli iridati dello spagnolo (2005 e 2006). Nel 2007 e 2008 riecco vincente la Ferrari, in entrambi i casi per merito di Felipe Massa, che aveva grande feeling con il Bahrain così come con la Turchia, dove il Circus è tornato due settimane fa dopo un’assenza di nove anni. Dopo la parentesi del 2009, anno decisamente anomalo che vide il successo di Jenson Button e della Brawn Gp sia in Bahrain sia a fine anno, nel 2010 tornano protagonisti Alonso e Massa, che regalarono alla Ferrari una memorabile doppietta nel primo Gran Premio dello spagnolo al volante di una Rossa, tra l’altro sulla versione più lunga del circuito (mentre stavolta debutta quella più breve). Nel 2011 ecco invece una pausa forzata: la corsa fu annullata a causa della travagliata situazione politica del Paese mediorientale, coinvolto nella cosiddetta Primavera araba.

Si tornò in Bahrain nel 2012, con la prima di due vittorie consecutive di Sebastian Vettel con la Red Bull. Dopo Seb, ecco un’altra doppietta: quella di Lewis Hamilton nel 2014 e nel 2015. Per la Mercedes possiamo invece parlare di tripletta, perché nel 2016 vinse Nico Rosberg, che proprio grazie ad un inizio trionfale avrebbe infine strappato al compagno di squadra il titolo iridato. Negli ultimi anni però erano tornati dominanti Sebastian Vettel e la Ferrari, che hanno vinto a Sakhir sia nel 2017 sia nel 2018: il pilota tedesco è dunque il più vincente in Bahrain con quattro successi agganciato però domenica scorsa da Hamilton, a sua volta quattro volte in trionfo a Sakhir. Quanto ai costruttori, questa è una pista certamente gradita alla Ferrari, che vi ha vinto ben sei volte e l’anno scorso era riuscita a monopolizzare la prima fila con Charles Leclerc e lo stesso Vettel, anche se poi la domenica fu amarissima e terminò con la vittoria di Hamilton e una doppietta Mercedes. Da segnalare che a partire dal 2014 si gareggia in notturna, innovazione voluta per celebrare il decennale del debutto e il 900° GP della storia del mondiale di Formula 1, confermata poi anche nelle stagioni successive. Adesso però non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Sakhir 2020 sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA