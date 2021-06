Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Stiria)

La diretta Formula 1 ci farà compagnia oggi, sabato 26 giugno, con le qualifiche in vista del Gp Stiria 2021 sul circuito del Red Bull Ring, sulle colline fra le località di Zeltweg e Spielberg. Siamo dunque sul circuito austriaco che l’anno scorso aveva raddoppiato il Gran Premio prima di chiunque altro – il calendario 2020 avevo preso le mosse proprio con una doppia gara in Austria – e adesso ospita un doppio evento anche nel 2021, con il confermato Gp Stiria che sostituisce il Canada (dopo una prima ipotesi Turchia) e va ad aggiungersi al Gran Premio d’Austria che sarà invece in programma domenica prossima.

Una situazione dunque particolare, ma adesso ciò che conta è annotare gli orari, naturalmente senza alcun problema di fuso orario tra l’Italia e l’Austria: la diretta Formula 1 per il sabato a Zeltweg comincerà alle ore 12.00 con la sessione di prove libere FP3, mentre alle ore 15.00 del pomeriggio inizieranno le qualifiche che determineranno la composizione della griglia di partenza e l’autore della pole position. Si arriva in casa della Red Bull, proprietaria del circuito, con Max Verstappen sempre più leader tra i Piloti dopo la vittoria di domenica scorsa in Francia e le ‘lattine’ prime anche tra i Costruttori: la Mercedes dovrà ribaltare la situazione in casa del nemico…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Stiria 2021 sul circuito Red Bull Ring che sorge tra le località di Zeltweg e Spielberg saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il calendario di questa stagione, pur con tutte le cautele del caso, è molto più simile a quello tradizionale della Formula 1, ma l’Austria fa doppietta come l’anno scorso, aggiungendo la gara denominata appunto Gp Stiria a quella di settimana prossima. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche in chiaro ma non in tempo reale, notizia importante da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che in ogni caso al Red Bull Ring sono pronti a vivere una nuova tappa del già appassionante duello Hamilton-Verstappen, sperando magari anche in una Ferrari protagonista per riscattare la delusione in Francia.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Stiria 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti dal Red Bull Ring, tuttavia soltanto in differita a partire dalle ore 18.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1: UN TUFFO NELLA STORIA DELLA STIRIA… E DELL’AUSTRIA

In attesa della diretta Formula 1 delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, tratteggiamo la storia dei Gran Premi di Formula 1 in Austria. Mai prima del Covid questo Paese aveva avuto due gare nella stessa stagione e d’altronde prima del 2020 non si era mai visto nela Formula 1 il bis di gare consecutive sullo stesso circuito, perché naturalmente le doppiette di gare in una stessa nazione avvenivano su circuiti diversi e generalmente anche piuttosto lontane nel calendario stagionale. Per fare l’esempio a noi più caro, abbiamo avuto per moltissimi anni due Gp in Italia, uno a Imola in primavera come Gran Premio di San Marino e l’altro a Monza in settembre, come Gran Premio d’Italia. L’Austria non aveva mai avuto due circuiti in calendario, ma si è presa il primato per quanto riguarda le doppiette di gare sullo stesso circuito: nel 2020 ve ne furono parecchie, ma l’onore della prima volta spettò appunto al Red Bull Ring, dove l’anomalo Mondiale scorso iniziò a luglio con il “normale” Gran Premio d’Austria, seguito la settimana seguente dall’inedito Gran Premio di Stiria vinto da Lewis Hamilton, che si rifece della sconfitta di sette giorni prima, quando ad imporsi fu il compagno di squadra Valtteri Bottas.

Stavolta viene prima la gara che porta il nome della regione ove sorge il Red Bull Ring, perché il Gran Premio nazionale era fissato in calendario per domenica 4 luglio ma l’Austria si è dichiarata disponibile ad ospitare una seconda gara per sostituire Montreal e Istanbul, che era stata la prima scelta per rimpiazzare il Canada. Il Gran Premio di Stiria, che avrebbe dovuto rimanere un atto unico come tanti altri anomali Gp della scorsa stagione, conoscerà dunque una seconda edizione. La Stiria dunque lascia la compagnia di altri Gran Premi con una sola edizione nella storia, come quello di Pescara che solo nel 1957 ebbe validità per il Mondiale di Formula 1 (ma in totale ebbe ben 27 edizioni). Dal momento tuttavia che si corre a Zeltweg, è naturalmente doveroso ricordare che nelle otto corse disputate sul Red Bull Ring da quando l’Austria è tornata in calendario abbiamo avuto due vittorie a testa per Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si è imposto in un solo Gp Austria su sette ma in compenso ha trionfato nell’unico Gp Stiria, mentre per la Ferrari nell’epoca contemporanea non ci sono gioie austriache. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Stiria 2021 a Zeltweg sta per cominciare…



