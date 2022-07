Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Ungheria)

DIRETTA FORMULA 1: OGGI LE QUALIFICHE (GP UNGHERIA 2022)

La diretta di Formula 1 per il Gp Ungheria 2022 prosegue sabato 30 luglio: oggi è ovviamente la giornata dedicata alle qualifiche, l’appuntamento con la corsa alla pole position scatta alle ore 16:00 ma prima, vale a dire alle 13:00, avremo i consueti 60 minuti con la FP3, vale a dire la terza sessione di prove libere che sarà l’ultimo momento nel quale i vari team potranno valutare la qualità e la competitività delle loro monoposto, visto che da quel momento in avanti non ci sarà più tempo per scherzare e ogni risultato che maturerà sulla pista di Budapest sarà “ufficiale”, riducendo i margini di errore.

Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video tv: Fp2, comanda Leclerc

A proposito di questo, naturalmente la Ferrari sarà ancora una volta osservata speciale: la rossa infatti ha sempre fatto benissimo in qualifica, in questa stagione ha ottenuto la bellezza di 8 pole position ma si ritrova a inseguire sia la Red Bull nel Mondiale costruttori che il singolo Max Verstappen in tema di campionato piloti. Come sia possibile questo, è un quesito la cui risposta va ricercata nella domenica, perché i dettagli e non solo per il momento hanno fatto la differenza a favore delle Lattine volanti. Ora nella diretta di Formula 1 per il Gp Ungheria 2022 vedremo come andranno le cose nella FP3 e nelle qualifiche…

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Francia! Le due Mercedes sul podio!

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA SKY GO: FP3 E QUALIFICHE

Volendo ora approfondire le modalità per seguire in diretta FP3 e qualifiche di Formula 1 in tv, purtroppo dobbiamo dire che non ci sarà una copertura in chiaro: avremo un appuntamento su Tv8 ma riguarderà soltanto la differita, dunque per assistere alla diretta dell’evento di sabato 30 luglio gli appassionati di Formula 1 dovranno rivolgersi a Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, naturalmente previo abbonamento alla televisione satellitare. La telecronaca in diretta della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, con il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero; avremo poi Matteo Bobbi con la Sky Sport Tech Room, e gli approfondimenti di Mara Sangiorgio che si occuperà delle interviste ai protagonisti del Gp Ungheria 2022.

Diretta Formula 1/ Gp Francia qualifiche live streaming: pole position per Leclerc!

Federica Masolin e Davide Valsecchi condurranno invece i Paddock Live Show, momenti in cui verranno sviscerate le analisi dei vari momenti del sabato, insieme agli ospiti che di volta in volta si alterneranno. Ora per la Formula 1 e il Gp Ungheria dobbiamo ricordare che le prove libere FP3 e le qualifiche in diretta della Formula 1 si potranno seguire anche in streaming video: naturalmente, sarà un evento riservato a tutti gli abbonati al satellite, perché l’applicazione da utilizzare sarà Sky Go che fa parte del pacchetto clienti, e si potrà attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento e senza costi aggiuntivi.

DIRETTA FORMULA 1: CHI CENTRA LA POLE POSITION?

Dunque siamo in attesa della diretta di Formula 1, nel Gp Ungheria 2022 sta per scattare la FP3 e poi avremo il grande appuntamento delle qualifiche. Settimana scorsa in Francia la Ferrari è stata perfetta al sabato pomeriggio: Carlos Sainz, che ha cambiato la power unit e dunque sapeva di dover comunque partire dal fondo, ha creato la scia per Charles Leclerc che grazie al lavoro del compagno di scuderia ha nuovamente ottenuto la pole position, la settima della stagione. Peccato che poi il monegasco abbia terminato la sua gara contro il muro, quando era in testa.

Ancora una volta dunque il primo posto in qualifica ha contato zero per la rossa, con Verstappen che ha ringraziato e ha ottenuto la sua settima vittoria in un 2022 che non era certo iniziato su queste premesse, ma che adesso sta diventando quasi dominante. Le risposte devono arrivare da Maranello: chiudere la prima parte del Mondiale di Formula 1 con una vittoria sarebbe un bel colpo anche dal punto di vista psicologico, poi eventualmente si andranno a valutare i distacchi in classifica ma, come ha già detto Mattia Binotto, la rossa dovrà provare a vincere ogni singola gara da qui al termine della stagione e poi tirare le somme. A cominciare allora dal Gp Ungheria 2022, ma prima spazio a FP3 e qualifiche per scoprire come andranno le cose sul tracciato di Budapest.











© RIPRODUZIONE RISERVATA