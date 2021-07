Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Ungheria)

DIRETTA FORMULA 1, È IL GIORNO DELLE QUALIFICHE DEL GP UNGHERIA

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia oggi, sabato 31 luglio: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2021 sul circuito di Budapest, sede dell’undicesimo Gp del Mondiale di quest’anno, che dopo il weekend sul nastro d’asfalto dell’Hungaroring si concederà la pausa estiva e tornerà solo alla fine di agosto a Spa Francorchamps. Dopo la vittoria di Lewis Hamilton a Silverstone, con tanto di polemiche per l’incidente con Max Verstappen che aveva dominato invece la doppietta di gare in Austria, ora si ritorna nella Mitteleuropa e diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi sull’ormai tradizionale circuito dell’Hungaroring, nei pressi della capitale Budapest.

Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: Bottas al top, Verstappen avvisato

Nessun problema di fuso orario fra l’Ungheria e l’Italia, nulla cambierà nelle abitudini degli spettatori. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani sul circuito magiaro, dettaglio sempre di grandissima importanza se si considera che a Budapest superare in gara non è affatto facile. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Gran Bretagna, Hamilton vendica la nazionale inglese!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE

Sono riflettori puntati sulla Formula 1 per il Gran Premio d’Ungheria oggi sabato 31 luglio 2021: siamo dunque ancora a Budapest, sull’iconico tracciato dell’Hungaroring, per uno dei fine settimana più attesi della stagione della F1, pronti a vivere Fp3 e Qualifiche dell’undicesimo banco di prova del campionato. Ma come non perderci nemmeno un minuto della F1 da Budapest? Segnaliamo subito che le imprese dei campioni della Formula 1 per il Gp d’Ungheria 2021 saranno trasmesse in tv, come ormai è tradizione da qualche anno, su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che fornisce agli abbonati anche il servizio in streaming video. Aggiungiamo però che le qualifiche del Gp d’Ungheria 2021 non saranno disponibili in tempo reale e in chiaro su Tv8 , ma solo in differita, sia pure di poche ore.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Silverstone, sprint race: Verstappen si prende la pole position

Va poi ricordato che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” anche in terra magiara saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati alla tv satellitare avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato che purtroppo, coloro che non sono abbonati a Sky non potranno seguire le qualifiche del Gran premio d’Ungheria 2021 in chiaro e in tempo reale su Tv8, ma solo in differita, sia pure di poco. Di conseguenza saranno ancor più utili i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, sempre aggiornati.

DIRETTA FORMULA 1, LA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria ha portato la firma dell’olandese volante, il super Max Verstappen che ha continuato a sorprendere alla guida della sua Red Bull. Per il pilota, uscito malconcio dall’ultima tappa a Silverstone, uno squillo importante nella prima finestra del venerdì che ha regolato le due Mercedes di Bottas e Hamilton che hanno chiuso la sessione con 61 e 167 millesimi di ritardo. Una prestazione super quella del pilota di Hasselt considerando che per buona parte delle FP1 ha deciso di girare con la hard che non gli ha dato la forza necessaria per occupare i posti nobili dei riscontri cronometrici. Ma una volta “vestita” la sua RB16B della gomma soft, ecco arrivare il tempo che lo ha portato davanti a tutti nel mattino di ieri.

Buone sensazioni e ottimi spunti per la Ferrari, capace di tenere botta nella fuga degli “alieni” Red Bull-Mercedes. Il primo tempo degli “altri” in pista è stato infatti registrato dalla SF21 di Carlos Sainz, con mezzo secondo di ritardo da Verstappen che fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il pilota spagnolo, che ha puntato prevalentemente su mescola media e soft, ha chiuso davanti a Gasly e Alonso, piloti che hanno diviso le due Rosse in classifica. È infatti settimo tempo per Leclerc, che ha chiuso la sessione con gomma hard precedendo l’altra Red Bull di Perez. Il box di Maranello, viste le prestazioni del venerdì di FP1 ha potuto sorridere per il vantaggio netto sulle McLaren, reale avversario della Ferrari nel mondiale costruttori. (Agg. di Luca Bucceri)

DIRETTA FORMULA 1, LA SECONDA SESSIONE DI LIBERE

Nella seconda e ultima sessione di prove libere del venerdì è stata la Mercedes di Valtteri Bottas ad imporsi su tutte le monoposto scese in pista sul circuito dell’Hungaroring di Budapest. Ottima prestazione per la W12 del pilota finlandese, che punta a un ruolo da protagonista (e non da solito gregario) per il GP d’Ungheria di domenica. La Mercedes è uscita sorridente dal venerdì di libere grazie anche al secondo taglio cronometrico di Lewis Hamilton, lontano solo 27 millesimi dal compagno di box, che ha staccato di ben 272 millesimi la Red Bull dell’arcinemico Max Verstappen, arrivato in Ungheria con otto lunghezze di vantaggio sul campione iridato.

Per l’olandese, oltre un terzo tempo con la media da rivedere e analizzare, tanti problemi con il long run e il passo gara, addirittura inferiore di quello registrato dalle Ferrari. Le due Rosse hanno infatti chiuso il venerdì con una simulazione di passo gara interessante, nonostante l’11° e il 12° tempo complessivo in classifica dei due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Riscontri che a dir la verità non hanno allarmato più di tanto il box di Maranello, che nell’analisi complessiva della sessione del pomeriggio si è ritenuta soddisfatta tenendosi dietro la McLaren di Norris per soli 57 millesimi e precedendo quella di Ricciardo di tre decimi abbondanti. (Agg. di Luca Bucceri)

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP UNGHERIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve la storia del Gran Premio d’Ungheria. Il primo atto fu un Gran Premio organizzato a Budapest nel 1936 e vinto dal mitico Tazio Nuvolari. Tuttavia poi la guerra e la politica tennero la Formula 1 lontana dal paese magiaro per ben 50 anni, cioè fino al 1986 quando a Bernie Ecclestone riuscì una delle imprese più memorabili della sua carriera di patron del Circus, cioè inserire nel calendario iridato una gara in quello che era ancora il blocco sovietico. Vinse Nelson Piquet su Williams e da allora l’Hungaroring non ha più saltato nemmeno un anno, presenza fissa che ha accompagnato l’Ungheria oltre la fine della dittatura comunista e l’ingresso nell’Unione Europea. Il tracciato è corto, tortuoso e con poche opportunità di sorpasso, eppure non sono mancate alcune edizioni memorabili, come la vittoria di Nigel Mansell con la Ferrari nel 1989 partendo dalla dodicesima posizione o le gare vivacizzate da motivi climatici, come quella vinta nel 2006 da Jenson Button (il primo successo della sua carriera) o quella del 2014 con il successo di Daniel Ricciardo davanti a Fernando Alonso. A proposito di Red Bull e Ferrari, ricordiamo che l’anno successivo (2015) Sebastian Vettel vinse al debutto al volante della Rossa davanti alle due ‘lattine’ di Daniil Kvyat e dello stesso Ricciardo. Vettel poi si ripeterà anche nel 2017, settima e per ora ultima vittoria della Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria.

Il pilota più vittorioso all’Hungaroring è comunque Lewis Hamilton con la bellezza di otto successi davanti a Michael Schumacher, a quota quattro vittorie. Il tedesco vinse nel 1994 con la Benetton e poi tre volte con la Ferrari nel 1998, 2001 e 2004. Per il britannico invece i successi sono arrivati nel 2007, 2009 e 2012 al volante della McLaren, poi nel 2013 con la Mercedes. Dopo due anni di pausa, il feeling è rinato nelle ultime stagioni, con Hamilton che ha saputo imporsi in Ungheria nel 2016 e poi nelle ultime tre edizioni consecutive, negli anni 2018, 2019 e naturalmente 2020, con la vittoria in quel caso davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas nel terzo atto di un Mondiale a dir poco anomalo. Seguono le tre vittorie di Ayrton Senna nel 1998, 1991 e 1992. Ricordiamo che Fernando Alonso a Budapest ha vinto nel 2003 con la Renault ottenendo la prima vittoria della carriera ma poi non si è più ripetuto, ed è lontanissimo anche il successo di Kimi Raikkonen nel 2005 con la McLaren. Una curiosità riguarda anche Sebastian Vettel, che sul circuito magiaro ha vinto per due volte con la Ferrari ma non si era mai imposto con la Red Bull. Tornando dunque a dedicarci all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questo circuito, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e magari decisivo. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Ungheria 2021 a Budapest sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA