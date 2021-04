Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position, tempi (Gp Imola)

La diretta Formula 1 oggi, sabato 17 aprile, ci propone l’appuntamento graditissimo con le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola, un evento che catturerà la nostra attenzione per molti motivi. Innanzitutto, perché non era affatto scontata la conferma di Imola in calendario, dove era tornata nel 2020 dopo ben 14 anni di assenza “grazie” al Coronavirus. La pandemia purtroppo non è ancora superata, alcuni Paesi hanno dovuto rinunciare anche se il Mondiale quest’anno dovrebbe essere molto più “normale” e lungo – siamo al secondo Gran Premio su 23 – ed allora ecco ancora una volta Imola, località storica per il Mondiale di Formula 1.

La denominazione completa è di Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, la Regione che già nello scorso autunno aveva messo il “marchio” sulla corsa, che d’altronde era stata addirittura la terza in Italia dopo Monza e Mugello. Per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi, ricordiamo che le prove libere FP3 saranno dalle ore 11.00, gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 14.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche in chiaro in tempo reale, notizia importante per questo evento italiano e da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire la gara all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari che potrebbe darci nuove significative indicazioni indicazioni circa i rapporti di forza nel Mondiale di Formula 1 cominciato a fine marzo.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Imola con gli orari già indicati. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1: LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Chiusura anticipata della sessione di prove libere di Formula 1, la prima sul circuito di Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021. E’ arrivata la bandiera rossa dopo che Mazepin sulla sua Haas è finito contro il muro poco dopo mezzogiorno, rendendo impossibile lo svolgimento dell’ultima parte delle Fp1. Alla fine il miglior tempo è stato quello della Mercedes di Bottas, davanti al compagno di squadra Hamilton e poi a Verstappen e Leclerc, che risolti i problemi di inizio sessione ha girato in maniera convincente. Ha chiuso con il sesto tempo ma ha destato un’ottima impressione anche l’altro ferrarista Sainz, che ha tenuto a lungo il comando della tempistica con i giri iniziali, a dimostrazione di un ottimo approccio con la pista di Imola. La prima sessione di prove libere è stata comunque particolarmente tormentata, era già stata mostrata ai piloti la bandiera rossa a causa di un contatto tra Perez e Ocon, con Perez che ha perso il controllo della Red Bull dopo aver visto afflosciarsi la posteriore sinistra, subito dopo si è fermato anche Ocon. Alla fine le due Mercedes sono uscite alla distanza ma prima dell’interruzione va segnalata anche una forte crescita di Verstappen, bloccato proprio nel momento in cui stava provando a forzare con la sua Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1: LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Anche la seconda sessione di prove libere ha fatto segnare uno stop anticipato sulla pista di Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1 2021. In mattinata era stata la Haas di Mazepin ad andare a muro e a forzare lo sventolio della bandiera a scacchi, stavolta è toccato a Charles Leclerc a imporre la bandiera rossa. Incidente comunque senza gravi conseguenze, anzi per la Ferrari del monegasco e per quella di Sainz ci sono da registrare ottime indicazioni, la pista di Imola ha visto le due Rosse girare a buone velocità e a chiudere col quarto e quinto miglior tempo nella seconda sessione di libere. Così come era accaduto nelle Fp1, i più veloci sono stati Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con le due Mercedes che hanno comunque evidenziato qualche problema su cui lavorare, in particolare sul bilanciamento nel passaggio dalla mescola media a quella soft. Bene anche Gasly che ha fatto segnare il terzo tempo complessivo nelle Fp2, male invece Verstappen, solo quindicesimo e piantatosi con la sua Red Bull in fondo alla pista a inizio sessione, coi meccanici chiamati a scoprire quello che non va: domani si inizierà a fare sul serio e la caccia alla pole position non ammette tentennamenti.

DIRETTA FORMULA 1: GP EMILIA ROMAGNA 2021, LA STORIA A IMOLA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Circus sul circuito di Imola. Naturalmente gli ultimi riferimenti sono al 2020, un dominio Mercedes con la pole position di Valtteri Bottas al sabato – che aveva visto una sessione di prove di 90 minuti dopo un venerdì senza alcuna sessione, format che in futuro potrebbe essere riproposto – e la vittoria di Lewis Hamilton alla domenica, ma c’è moltissimo da dire sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che l’anno scorso oltre al ritorno della Formula 1 aveva ospitato pure i Mondiali di ciclismo. Ricordato che Imola ha un posto molto importante anche nella storia del motociclismo, per le quattro ruote la prima volta di Imola nel calendario iridato fu storica, perché nel 1980 si corse qui l’unica edizione del Gran Premio d’Italia non disputata a Monza da quando è nato il Mondiale di Formula 1: vinse Nelson Piquet al volante della sua Brabham. Dall’anno seguente ecco il Gran Premio di San Marino, che conterà ben 26 edizioni consecutive dal 1981 al 2006.

Nel 1981 fu proprio Piquet ad aprire l’albo d’oro del Gp San Marino, facendo doppietta con la vittoria dell’anno precedente. Seguirono due vittorie consecutive della Ferrari con Didier Pironi nel 1982 al termine di un memorabile duello con Gilles Villeneuve e poi con Patrick Tambay nel 1983. Ci sono state anche due vittorie di piloti italiani, nel 1985 Elio De Angelis e nel 1990 Riccardo Patrese, mentre contiamo tre vittorie a testa per Alain Prost e Ayrton Senna, anche se naturalmente quando si pensa al pilota brasiliano e Imola si torna fatalmente con la memoria al 1° maggio 1994, giorno della morte di Senna e culmine di un weekend sciagurato che spezzò la vita anche dell’austriaco Roland Ratzenberger. Imola rimase nel calendario della Formula 1 solo grazie a drastiche modifiche al circuito e cominciò così l’epoca di Michael Schumacher, che aveva vinto già la nefasta gara del 1994 con la Benetton e poi avrebbe colto ben altri sei successi (1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006) al volante della Ferrari, ergendosi a dominatore assoluto dell’albo d’oro del Gp San Marino, di cui però proprio quella del 2006 rimase l’ultima edizione. Nel 2005 invece aveva vinto Fernando Alonso, che tornerà in azione a Imola dopo l’assenza dell’anno scorso. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 a Imola sta per cominciare…



