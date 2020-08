Diretta Formula 1/ Qualifiche live: la pole position (70° Anniversario Silverstone)

La diretta Formula 1 torna protagonista oggi, sabato 8 agosto: siamo nel secondo weekend consecutivo a Silverstone, con le qualifiche del Gran Premio 70° Anniversario della Formula 1, denominazione che ci richiama alla memoria il fatto che proprio sul circuito di Silverstone ebbe luogo la prima gara del primo Mondiale di Formula 1 della storia nel 1950, appunto 70 anni fa. Ecco perché, disputando due gare a Silverstone nel calendario rivoluzionato dalla pandemia di Coronavirus, al secondo Gran Premio inglese è stata data questa denominazione. Naturalmente oggi il focus della diretta Formula 1 sarà appunto sulle qualifiche, necessarie per determinare la griglia di partenza e la pole position della gara di domani in quella che forse è la casa per eccellenza della Formula 1. Come già settimana scorsa per lo storico Gp Gran Bretagna, che ha visto la vittoria di Lewis Hamilton pur con un finale a dir poco rocambolesco, per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni odierne dobbiamo ricordare che l’ora di fuso orario ci separa dal Regno Unito sarà annullata dal fatto che si scenderà in pista un’ora prima del solito. Si comincerà dunque alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) del mattino con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, le 14.00 di Silverstone, quando prenderà il via la sempre fondamentale lotta per le posizioni di vertice.

DIRETTA FORMULA 1: LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

E’ stata una prima sessione di prove libere per la Formula 1 sulla pista di Silverstone piuttosto tranquilla quella a cui abbiamo assistito nel venerdi mattina del Gp del 70° anniversario. Anzi complici le alte temperature che si sono registrate in pista, si può dire che non siano stati poi tanti i giri percorsi e in generale non è occorso neppure un time attack per segnare il primo tempo nella classifica: pure in questa Fp1 non sono mancati i temi da approfondire, considerati gli eccezionali risultati che ha ottenuto ancora una volta la Mercedes. Sia pure con un lavoro limitato, le Frecce nere di Bottas e Hamilton si sono rivelate ancora una volta le migliori sia sul passo gara (l’inglese è sceso su un costante 1.29), che sul giro veloce, tanto che hanno conquistato senza sforzo la vetta della classifica dei tempi (Bottas primo a 1.126.166 e Hamilton subito dietro a un decimo di distacco). Nella mattinata della Formula 1 per il Gp del 70° anniversario pure sono arrivati segnali incoraggianti anche per le Ferrari, le prime ad uscire allo scoperto nella Fp1: sia Vettel che Leclerc hanno beneficiato delle modifiche all’assetto aerodinamico della Sf1000 raccogliendo giri interessanti sia per la classifica dei tempi che sul passo gara. Osservando invece solo la classifica finale, segnata alla bandiera a scacchi dobbiamo allora segnalare per la Fp1 della Formula 1 a Silverstone il terzo crono di Max Verstappen, il quale però ha sfruttato appena gli ultimi 20 minuti della sessione, rimanendo a lungo fermo ai box per aggiustare l’assetto della sua Redbull. Pure merita una nota la Racing Point, di recente penalizzata dalla Fia di ben 15 punti in classifica: nonostante la sanzione, la vettura della Pantera Rosa va ancora molto bene e con Hulkenberg pure ieri mattina ha raccolto il quarto miglior tempo della sessione, davanti a Charles Leclerc.

DIRETTA FORMULA 1: LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Venerdì pomeriggio nel segno di Lewis Hamilton e della Mercedes, tanto per cambiare: la seconda sessione di prove libere FP2 del Gp 70° Anniversario a Silverstone ha confermato per l’ennesima volta (se mai ce ne fosse bisogno) che in Formula 1 quest’anno c’è una sola scuderia ai vertici. Nella prima parte della sessione pomeridiana abbiamo visto addirittura Valtteri Bottas dare oltre un secondo di distacco con le gomme medie ai più immediati inseguitori con le soft. Alla fine però è stato Hamilton a prendersi il miglior tempo in 1’25″606, il suo compagno di squadra finlandese lo segue a 176 millesimi di ritardo, poi si sale oltre gli otto decimi per trovare al terzo posto un ottimo Daniel Ricciardo su Renault, che ha preceduto di una manciata di millesimi Max Verstappen, quarto con la sua Red Bull. Il terzo posto tuttavia, salvo imprevisti, è l’obiettivo massimo al quale il “resto del mondo” può aspirare in un 2020 che non lascia spazio alle speranze di chi non guida una Mercedes. Terza fila virtuale per le due Racing Point in questa FP2, con Lance Stroll quinto davanti al compagno di squadra Nico Hulkenberg in sesta posizione, poi Charles Leclerc settimo con la migliore Ferrari a 1″206 da Hamilton e davanti a Lando Norris, ottavo con la migliore McLaren. Come se non bastasse il modesto piazzamento del monegasco, nel finale di sessione è arrivato anche un guasto tecnico che ha appiedato Sebastian Vettel, protagonista suo malgrado di una vistosa “fumata” che è uscita dalla sua Ferrari, sigillo a un pomeriggio già modesto di suo, come conferma il quattordicesimo posto nella classifica dei tempi. Guasto pure per Antonio Giovinazzi a ridosso del termine della sessione, nemmeno l’Alfa Romeo dunque può sorridere – Kimi Raikkonen è diciassettesimo – al termine di un venerdì che sembra avere già indirizzato in modo chiarissimo l’intero secondo weekend della Formula 1 a Silverstone. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1, LA STORIA A SILVERSTONE

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve l’affascinante e lunghissima storia dell’automobilismo a Silverstone. Il Gran Premio di questo weekend è a suo modo storico, sia perché la denominazione è destinata a rimanere un unicum – un nuovo Gp Stiria a Zeltweg potrebbe anche esserci, ad esempio, ma un altro 70° Anniversario ovviamente no – sia perché questa è la prima volta che Silverstone ospita un Gran Premio che non sia quello di Gran Bretagna, dal momento che, quando nel Regno Unito abbiamo avuto più di una gara nella stessa stagione, Silverstone ha sempre avuto appunto l’evento “nazionale”. Stavolta il doppione è sulla stessa pista e di conseguenza inevitabilmente la seconda gara deve cambiare nome. Ricordiamo allora la gara del 13 maggio 1950, quando la prima edizione del Mondiale di Formula 1 cominciò proprio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, che in quella edizione fu vinto da Nino Farina su Alfa Romeo. L’anno successivo vinse Froilan Gonzalez e fu il primo successo iridato della Ferrari, con cui nei due anni successivi vinse il nostro Alberto Ascari (purtroppo ancora oggi gli ultimi successi di un pilota italiano in Inghilterra).

Nell’albo d’oro della Formula 1 a Silverstone, naturalmente relativo al Gp Gran Bretagna, spiccano i sette successi di Lewis Hamilton, che vincendo l’anno scorso è balzato solitario al comando tra i plurivincitori della corsa britannica davanti alle cinque vittorie a testa di Jim Clark e Alain Prost, seguiti da Nigel Mansell a quota quattro, mentre Jack Brabham, Niki Lauda e Michael Schumacher si sono imposti tre volte a testa. Hamilton ha poi ulteriormente consolidato il suo primato con la vittoria su tre ruote di domenica scorsa, mentre fra gli altri piloti di Formula 1 ancora in attività hanno vinto a Silverstone due volte Sebastian Vettel (2009 e 2018) e una volta Kimi Raikkonen (2007). Nessun altro dei piloti della Formula 1 anno 2020 hanno trionfato qui, perché ci sono poi due successi di Mark Webber e Fernando Alonso più uno di Nico Rosberg – il ritorno dello spagnolo cambierà qualcosa nelle prossime stagioni? Nel 2018 Vettel e la Ferrari riuscirono a spezzare il digiuno che per Seb durava dal 2009 e per la Ferrari dal 2011, tuttavia in seguito è ricominciato il dominio di Hamilton e della Mercedes, che proseguiva già da qualche anno (compresa la vittoria di Rosberg). Adesso invece non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio 70° Anniversario a Silverstone sta per cominciare…



