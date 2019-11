Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Abu Dhabi 2019)

La diretta Formula 1 è di nuovo protagonista: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 sul circuito di Yas Marina, sede del ventunesimo e ultimo Gp del Mondiale di quest’anno, che però ha già emesso tutti i suoi verdetti. Già assegnato a Lewis Hamilton il titolo iridato Piloti e alla Mercedes il Costruttori, resta comunque grande l’attesa per l’ultimo atto della stagione della Formula 1, magari più emozionante oggi nella lotta per la pole position, visto che in gara in genere le emozioni scarseggiano su questo tracciato. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 30 novembre 2019, sul circuito che ha fatto entrare nel Circus gli Emirati Arabi Uniti. Le tre ore di fuso orario fra l’Italia e Abu Dhabi saranno di fatto annullate dal fatto che si corre al tramonto, almeno per quanto riguarda la sessione principale (oggi le qualifiche). Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento con la diretta Formula 1 sarà alle ore 11.00 italiane (le 14.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 14.00, le 17.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE

Abbiamo assistito a una prima sessione per le prove libere della Formula 1 per il Gp di Abu Dhabi 2019 davvero particolare venerdì mattina a Yas Marina: una pista in cui di solito nel primo giorno del weekend della F1 accade poco o nulla. Pure nella Fp1 dell’ultima prova del mondiale della formula 1 non sono mancati i colpi di scena, con le due bandiere rosse innalzate nella seconda a metà della sessione. Il primo è stato Ricciardo, costretto al parcheggio a bordo tracciato dopo che la Power unit della sua Renault è andata letteralmente in fumo: il secondo Vettel, andato contro le barriere con la sua Ferrari proprio mentre si scaldavano le gomme per il time attack finale. Visti questi due episodi non ci sorprende dunque che la classifica dei tempi della prima sessione di prove libere della formula 1 non sia stata così eccezionale. Di fatto molti si sono concentrati sul riprendere confidenza con l’insidiosa pista di Yas Marina e sul test delle gomme in vista della gara domenicale: c’è stato dunque ben poco spazio per il giro veloce. Ecco che però dobbiamo comunque segnalare del primo tempo di Valtteri Bottas nella Fp1 del Gp di Abu Dhabi 2019 con il crono di 1.36.957, seguito a mezzo secondo da Vertsappen: nella top ten poi sono rientrati Hamilton, Albon, Vettel, Grosjean, Leclerc, Magnussen, Giovinazzi e Hulkenberg. (Agg. di Michela Colombo)

Venerdì sera (oltre il tramonto a Yas Marina) all’insegna di Valtteri Bottas, che ha ottenuto il miglior tempo delle prove libere FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 ed è stato anche protagonista incolpevole di un incidente che è stato l’evento principale della sessione. Il pilota finlandese della Mercedes è stato infatti colpito da Romain Grosjean, che non si è accorto della presenza di Bottas all’interno della propria Haas in curva, rendendo inevitabile il patatrac. Nessuna conseguenza fisica per i piloti, ma è stata necessaria la bandiera rossa a causa dei detriti disseminati dalle due vetture sull’asfalto di Yas Marina. Bottas però è stato anche il più veloce, infatti in occasione della sua migliore prestazione ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’36”256, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton di ben 310 millesimi – ma ricordiamo che Valtteri dovrà scontare una penalizzazione sulla griglia per l’utilizzo della quarta power unit. Terzo posto per Charles Leclerc davanti a Sebastian Vettel, entrambi i piloti della Ferrari sono vicinissimi a Hamilton e dunque la Rossa può sperare, anche se naturalmente il tempo di Bottas ci dice che il potenziale delle Frecce d’Argento sembra superiore. Deve invece inseguire la Red Bull, che ha piazzato Max Verstappen al quinto posto e Alexander Albon sesto. Grosjean ha fatto notizia per l’incidente, ma è anche stato ottimo settimo, poi completano la top 10 la Racing Point di Sergio Perez e le due Toro Rosso di Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Lieve incidente per Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo a circa metà sessione, ma il pilota italiano è riuscito subito a ripartire. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI, MALEDIZIONE FERRARI

In attesa di scendere in pista per la diretta Formula 1, ripercorriamo però in breve la storia del Gran Premio di Abu Dhabi. Una storia iniziata esattamente 10 anni fa, dal momento che il primo Gran Premio sul circuito di Yas Marina si disputò nel 2009, ma già molto significativa – e molto deludente per la Ferrari. Nell’albo d’oro troviamo ben quattro vittorie di Lewis Hamilton (nel 2011 con la McLaren, poi nel 2014, nel 2016 e l’anno scorso con la Mercedes), tre vittorie di Sebastian Vettel ma nel 2009, 2010 e 2013 e di conseguenza tutte con la Red Bull e una a testa per Kimi Raikkonen (nel 2012 al volante della Lotus), Nico Rosberg e Valtteri Bottas, rispettivamente nel 2015 e nel 2017 con la Mercedes. Dunque a Yas Marina la Ferrari non ha mai vinto e purtroppo per i tifosi del Cavallino Rampante il ricordo più significativo è quello del 2010, il Mondiale perso da Fernando Alonso in favore proprio di Vettel nonostante i 15 punti di vantaggio dello spagnolo sul tedesco alla vigilia della gara (anche allora l’ultima della stagione), anche per colpa di una tattica troppo orientata a fare la corsa su Mark Webber, che in classifica precedeva Vettel fino a quel giorno e sembrava dunque l’avversario più pericoloso per il Cavallino Rampante fra i due piloti della Red Bull.

RICORDI DOLCI PER VETTEL

Nel 2012 vinse Kimi Raikkonen sulla Lotus davanti a Fernando Alonso, ma il protagonista fu ancora una volta Sebastian Vettel grazie a una rimonta dal ventiquattresimo posto sulla griglia di partenza per una penalizzazione al termine delle qualifiche fino al terzo gradino del podio, un piazzamento che fu importante per un titolo che ancora una volta si decise solo all’ultima gara (ad Interlagos) in favore del tedesco allora alla Red Bull sullo spagnolo allora alla Ferrari: se la Rossa ad Abu Dhabi va male, è invece indiscutibile il feeling di Seb con Yas Marina. Anche nel 2014 il Gp di Abu Dhabi assegnò il titolo, ma con molto meno pathos perché Hamilton arrivò negli Emirati con un buon vantaggio su Nico Rosberg (unico possibile rivale), la cui gara fu per giunta penalizzata da problemi tecnici che lo relegarono al quattordicesimo posto, mentre Hamilton festeggiò il Mondiale nel migliore dei modi, vincendo pure la gara. Nel 2015 ecco invece il successo di Nico, ma il Mondiale era già stato vinto matematicamente dal pilota inglese. Nel 2016 vinse Hamilton in una gara nella quale tuttavia a Rosberg fu ampiamente sufficiente il secondo posto “marcando” il compagno di squadra per conquistare il titolo iridato, nel 2017 ecco un’altra doppietta Mercedes con gioia di Bottas, vincitore davanti a Hamilton di una gara che nulla più aveva da dire sulla stagione. Infine l’anno scorso i tre top team salirono tutti sul podio con la vittoria di Hamilton davanti a Vettel e Verstappen. Tornando ora a dedicarci all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante, visto che qui superare in gara è difficile. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 a Yas Marina sta per cominciare…



