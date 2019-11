Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Brasile 2019)

La diretta Formula 1 è di nuovo nel vivo: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2019 sul circuito di Interlagos, sede del ventesimo e penultimo Gp del Mondiale di quest’anno. Già assegnati a Lewis Hamilton e alla Mercedes i due titoli iridati, resta comunque grande l’attesa per questa classica gara, che si corre in uno dei Paesi storicamente più legati alla Formula 1, anche se c’è un pizzico di tristezza se si pensa che già da due stagioni non troviamo nemmeno un pilota del Brasile nel Circus. Diamo comunque per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni della diretta Formula 1 di oggi, sabato 16 novembre, per il Gp Brasile 2019 sull’Autodromo intitolato alla memoria di José Carlos Pace (come vedremo meglio fra poco). Le quattro ore di fuso orario fra l’Italia e San Paolo causeranno alcune novità, ma disagi minori rispetto alle precedenti uscite del Circus nelle scorse settimane. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 16.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 19.00, le 15.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1: LE PROVE LIBERE

Nel pomeriggio del venerdì della Formula 1 abbiamo assistito certo a una prima sessione di prove libere per il Gp del Brasile 2019 davvero anomala, dove una pioggia battente ha posticipato la vera azione sull’asfalto di Interlagos a circa gli ultimi 30 minuti della Fp1, influenzando pesantemente l’andamento del lavoro di tutti i team. Al via infatti le condizioni erano troppo critiche per poter girare: pure però sono state presto le Ferrari a rompere gli indugi e, seguite dalle Alfa Romeo, hanno messo comunque a segno i primi installation lap. Si è però dovuto attendere a lungo perché arrivasse il primo crono: questo ha visto poi la firma di Carlos Sainz, davvero scatenato assieme alle rosse di Maranello nelle fasi centrali della Fp1. Come detto però è solo nella fase finale della sessione di prove libere della formula 1 che l’azione è entrata nel vivo, con le Ferrari, le Mclaren e Bottas su Mercedes pronti a dare battaglia mentre la pista si stava asciugando in maniera consistente. A meno di 5 minuti dalla bandiera a scacchi erano solo in 4 a non avere alcun crono e tra questi anche Verstappen e Hamilton, che non appena hanno notato il netto miglioramento dell’asfalto, sono entrati in pista con gomme slick, seguiti da molti La mossa però non è stata vincente, specie per le Red bull: sia Verstappen che Albon (che pure precedentemente aveva firmato il primo tempo) com gomma rossa sono incappati in incidenti di lieve entità ma sufficienti (specie per il tailandese) per chiamare la bandiera rossa e chiudere la Fp1 della Formula 1 anticipatamente. Pure però la classifica finale dei tempi ha visto prevalere Albon con il crono di 1.16.142, seguito da Bottas,Vettel, Leclerc e Sainz: nessun tempo quindi per Hamilton, rimasto a becco asciutto nella Fp1 del Gp del Brasile 2019.

Seconda sessione brasiliana all’insegna della Ferrari, che ha ottenuto il miglior tempo con Sebastian Vettel davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Questo dunque è stato l’esito delle prove libere FP2 del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1 a Interlagos, dove le Ferrari hanno dimostrato una notevolissima velocità di punta. Vettel in occasione della sua migliore prestazione ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’09”217, precedendo Leclerc per appena 21 millesimi – ma ricordiamo che Charles dovrà scontare una penalizzazione di ben dieci posizioni in griglia per l’utilizzo della quarta power unit. Terzo posto per Max Verstappen, dunque Red Bull molto competitiva e davanti alle due Mercedes, dal momento che Valtteri Bottas ha stabilito la quarta posizione davanti a Lewis Hamilton, quinto. Va però anche ricordato che proprio le due Frecce d’Argento hanno destato le migliori impressioni sul passo gara, dunque i giochi restano apertissimi. Sesto posto per Kevin Magnussen e la Haas-Ferrari davanti a Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Alexander Albon (solo nono con la seconda Red Bull) e Carlos Sainz. Da segnalare però anche diversi imprevisti nel corso della FP2: già dopo pochi minuti un incidente per Robert Kubica, con molti danni alla sua Williams ma fortunatamente nessun problema fisico per il pilota polacco, poi altri due stop per il doppio guasto sulle due Toro Rosso di Pierre Gasly e Daniil Kvyat, quest’ultimo ha causato la fine anticipata della sessione con bandiera rossa qualche minuto prima della scadenza dell’ora e mezza canonica. Nelle prossime ore i meccanici della scuderia di Faenza avranno tanto da fare…

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP BRASILE

In attesa di scendere in pista con la diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la storia del Gran Premio del Brasile. Una storia lunga e gloriosa anche grazie ad alcuni piloti locali che hanno scritto la storia di questo sport, da Emerson Fittipaldi a Nelson Piquet fino ad Ayrton Senna per citare solo quelli che hanno conquistato il titolo iridato, ma anche altri di grande valore come Rubens Barrichello e Felipe Massa, il cui ritiro ha causato l’assenza di brasiliani cui abbiamo già accennato. La prima edizione del Gran Premio del Brasile inserita nel calendario del Mondiale fu quella del 1973, vinta proprio da Fittipaldi che concesse il bis l’anno successivo. Nel 1975 vinse Carlos Pace, alla cui memoria fu intitolato il circuito dopo l’incidente mortale in aereo che gli tolse la vita nel 1977. La prima vittoria della Ferrari fu nel 1976 grazie a Niki Lauda – fu anche il primo successo di un pilota non brasiliano -, poi per dieci edizioni (nel 1978 e consecutivamente dal 1981 al 1989) la corsa si disputò non ad Interlagos bensì sul circuito di Jacarepagua, nei pressi di Rio de Janeiro. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Alain Prost, di cui però solo l’ultima (nel 1990) ottenuta a Interlagos, dove il pilota più vittorioso è Michael Schumacher grazie ai quattro successi ottenuti nel 1994, 1995, 2000 e 2002. Per Piquet e Senna si contano invece due vittorie a testa in casa: nel 1983 e 1986 a Jacarepagua per Nelson, nel 1991 e 1993 a Interlagos per Ayrton.

DUE EPILOGHI MEMORABILI A INTERLAGOS

Ricordiamo anche l’incredibile vittoria di Giancarlo Fisichella nel 2003, in un Gp flagellato dal maltempo, interrotto in anticipo a causa di troppi incidenti e la cui vittoria fu assegnata al pilota romano solo a distanza di qualche giorno, con cerimonia di premiazione ad Imola in occasione del successivo Gran Premio, e poi in modo speciale le gare del 2007 e del 2008, che furono teatro di due dei più clamorosi epiloghi nella storia del Mondiale di Formula 1. Nel 2007 Kimi Raikkonen vinse e riuscì a ribaltare la situazione nella classifica iridata, che alla partenza lo vedeva alle spalle sia di Lewis Hamilton sia di Fernando Alonso, compagni di squadra in McLaren. Un’impresa fra le più memorabili nella storia della Ferrari, che invece l’anno successivo visse una amara beffa per Felipe Massa, anch’egli vittorioso e ad un passo da una nuova, incredibile rimonta ai danni di Hamilton, che però riuscì a salvarsi solo all’ultimo giro grazie al discusso sorpasso ai danni di Timo Glock che gli permise di piazzarsi al quinto posto, l’ultimo utile per conquistare il Mondiale nonostante la vittoria di Felipe. Di certo però Interlagos non è un circuito molto favorevole all’inglese, che qui ha vinto solamente nel 2016 e poi l’anno scorso, in una gara che verrà ricordata soprattutto per il contatto fra Max Verstappen ed Esteban Ocon, mentre sia nel 2014 sia nel 2015 in Brasile ha vinto Nico Rosberg. Tra i piloti in attività il più vincente è Sebastian Vettel con tre vittorie, l’ultima ottenuta due anni fa spezzando un digiuno di nove anni per la Ferrari in Brasile e sfruttando anche un errore di Hamilton nelle qualifiche, con l’inglese che poi in gara rimontò ma solo fino al quarto posto, dietro anche a Bottas e Raikkonen. Tornando all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del circuito di San Paolo. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Brasile 2019 a Interlagos sta per cominciare…



