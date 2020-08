Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Gran Bretagna 2020)

La diretta Formula 1 torna protagonista oggi, sabato 1 agosto, con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 sul circuito di Silverstone, naturalmente per determinare la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, uno degli appuntamenti più classici della stagione in quella che forse è la casa per eccellenza della Formula 1, sia perché molte scuderie hanno base in Inghilterra sia perché proprio qui si corse la prima gara iridata della storia. Quest’anno poi Silverstone farà il bis e non a caso la gara di settimana prossima onorerà il 70° anniversario della Formula 1: ora però ci attende lo storico Gp Gran Bretagna. Diamo allora per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni odierne. Un’ora di fuso orario ci separa dal Regno Unito, ma sarà annullata dal fatto che si scenderà in pista appunto un’ora prima del solito, si comincerà dunque alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) del mattino con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, le 14.00 di Silverstone, quando prenderà il via la sempre fondamentale lotta per le posizioni di vertice.

DIRETTA FORMULA 1, FP1: IL PROBLEMA DELLE GOMME

Come primo approccio della Formula 1 al weekend dedicato al Gran Premio di Gran Bretagna, possiamo dire che ben poco è emerso nella prima Fp1, occorsa nella mattinata di venerdì. Un po’ tutti i protagonisti del paddock infatti hanno optato per un avvio molto soft e nella prima sessione di prove libere sono stati ben poco gli squilli come i tempi importanti messi nella classifica. E dire che comunque non sono stati pochi i temi di discussione, in questo avvio del gp inglese: dalla riscontrata positività di Sergio Perez al coronavirus (il pilota è asintomatico) al ritorno in pista, con la Racing Point proprio al posto del messicano, di Nico Hulkenberg, fino all’assenza di Sebastian Vettel, la cui Ferrari ha avuto bisogno di controlli extra durati tutta la mattinata, per un sospetto problema all’intercooler della sua PU. Ma oltre a queste notizie extra circuito, va detto che ben poco è accaduto nella Fp1: i tempi registrati, sono stati alti, in molti si sono concentrati sul passo gara e altrettanti non hanno comunque voluto sforzare, lamentando un altro degrado delle gomme. Va comunque riferito che alla bandiera a scacchi il primo tempo della Fp1 della Formula 1 è andato al pilota della Redbull Max Verstappen, che ha realizzato il crono di 1.27422: secondo alle sue spalle, a +0.474 il padrone di casa e uomo dei record a Silverstone Lewis Hamilton, mentre a podio è salito anche Lance Stroll. Va segnalato poi solo il quinto posto della Ferrari di Charles Leclerc, che però ha speso la prima sessione di prove libere della Formula 1 in prove di correlazione: non pervenuta, per i problemi tecnici sopra evidenziati, la rossa di Sebastian Vettel. (agg Michela Colombo)

DIRETTA FORMULA 1, FP2: QUANTI PROBLEMI PER VETTEL

Come occorso nella mattinata, anche nel pomeriggio, la sessione di prove libere della Formula 1 per il Gran premio di Gran Bretagna 2020 si è rivelata abbastanza vivace, non tanto per i tempi segnati quanto per l’azione in pista a Silverstone. Durante la Fp2 infatti abbiamo assistito al brutto incidente di Alexander Albon, che è andato a sbattere contro le barriere con la sua Redbull: nessun grande problema per il pilota thailandese, che comunque prima del botto ha staccato un ottimo secondo miglior crono della sessione di prove libere. Protagonista poi della Fp2, ma non certo in positivo è stato di nuovo Sebastian Vettel. Dopo i problemi all’intercooler registrati nel mattino, il tedesco era impaziente di scendere in pista, ma il suo approdo a Silverstone è stato funestato da un nuovo problema alla sua Ferrari, questa volta alla pedaliera. Risolto il problema, il tedesco della Rossa ha avuto circa 30 minuti per fare scintille, ma di fatto ha raccolto solo il 18^ crono nella classifica dei tempi finale e segnali ben poco incoraggianti sul passo gara. Chi invece si è concentrato sulla simulazione gara con successo è stato Max Verstappen, che si prepara dunque a una domenica da vero protagonista e da primo rivale delle due Mercedes. Dovendo dare un occhio alla classifica dei tempi segnati, va comunque segnalato che in molti hanno presto lasciato perdere la ricerca del giro più veloce: i crono dunque potrebbero non essere così importanti per le qualifiche del sabato, dove pure sono attesi differenti condizioni climatiche. Comunque dobbiamo certo segnalare la prova di Lance Stroll, il più veloce della Fp2 con il crono di 1.27.274: dietro al canadese si sono poi collocati Albon, Bottas, Leclerc e Hamilton per la top five.

DIRETTA FORMULA 1, LA STORIA DEL GP GRAN BRETAGNA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve l’affascinante e lunghissima storia dell’automobilismo in Gran Bretagna. Una storia gloriosa, come è normale che sia visto che stiamo parlando del Paese che ha pure dato i natali a tanti piloti che hanno scritto la storia di questo sport, da Stirling Moss a Lewis Hamilton, passando per Mike Hawthorn e Graham Hill, Jim Clark e John Surtees, Jackie Stewart e James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill e Jenson Button – giusto per fare i nomi più celebri. Quanto al Gran Premio, bisogna ricordare innanzitutto il 13 maggio 1950, quando la prima edizione del Mondiale di Formula 1 cominciò proprio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, che in quella edizione fu vinto da Nino Farina su Alfa Romeo. L’anno successivo vinse Froilan Gonzalez e fu il primo successo iridato della Ferrari, con cui nei due anni successivi vinse il nostro Alberto Ascari (purtroppo ancora oggi gli ultimi successi di un pilota italiano in Inghilterra). Insieme al Gran Premio d’Italia, il Gp Gran Bretagna è l’unico presente in tutte le edizioni del Mondiale, però la sede è spesso cambiata, almeno nei primi decenni: cinque edizioni dal 1955 al 1962 furono ospitate dal circuito di Aintree, che si alternava con Silverstone come poi in seguito fece a lungo Brands Hatch, dove si corse per l’ultima volta nel 1986.

DIRETTA FORMULA 1: L’ALBO D’ORO

A partire dall’anno successivo Silverstone è invece la sede fissa della corsa, il cui fascino è ben esemplificato dal trofeo che viene consegnato al vincitore, il Royal Automobile Club Trophy, che risale addirittura al 1871. Nell’albo d’oro spiccano i sei successi di Lewis Hamilton, che vincendo l’anno scorso è balzato solitario al comando tra i plurivincitori del Gp Gran Bretagna davanti alle cinque vittorie a testa di Jim Clark e Alain Prost, seguiti da Nigel Mansell a quota quattro, mentre Jack Brabham, Niki Lauda e Michael Schumacher si sono imposti tre volte a testa. Hamilton, il grande padrone di casa di questo weekend, è dunque logicamente anche il più vittorioso a Silverstone fra i piloti di Formula 1 ancora in attività: oltre a lui, solo Sebastian Vettel (2009 e 2018) ha vinto la gara più di una volta in carriera, mentre vanta un successo Kimi Raikkonen (2007); ci sono poi due successi di Mark Webber e Fernando Alonso più uno di Nico Rosberg, però ormai lontani dalla Formula 1 – chissà se il ritorno dello spagnolo cambierà qualcosa nelle prossime stagioni. Il dominio di Hamilton e della Mercedes è dunque quasi totale di recente: Lewis ha vinto – oltre che nel 2008 con McLaren – quattro edizioni consecutive fino al 2017, Stoccarda era a quota cinque grazie alla vittoria di Rosberg prima del poker di Hamilton. Nel 2018 Vettel e la Ferrari riuscirono a spezzare il digiuno che per Seb durava dal 2009 e per la Ferrari dal 2011, l’anno scorso tuttavia è ricominciato il dominio di Hamilton e della Mercedes. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 a Silverstone sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA