Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Italia 2019 Monza)

La Formula 1 in diretta ci propone oggi, sabato 7 settembre, il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 sul circuito di Monza, sede del quattordicesimo Gp del Mondiale di quest’anno. Un appuntamento naturalmente attesissimo, quello con una gara leggendaria sulla pista che più volte è stata presente nel calendario del Mondiale, quella dove si raggiungono le maggiori velocità e naturalmente il Gran Premio di casa per la Ferrari, che cercherà di concedere il bis della vittoria di Charles Leclerc a Spa per dare un altro sapore a una stagione globalmente deludente. A Monza oggi, sabato 7 settembre, naturalmente l’appuntamento più atteso sarà appunto quello con le qualifiche sull’Autodromo Nazionale. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi sul leggendario circuito brianzolo. Gli orari della diretta Formula 1 saranno chiaramente quelli classici di tutti i Gran Premi europei. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

DIRETTA FORMULA 1, COSÌ LE LIBERE

E’ stata certo una prima sessione di prove libere per la Formula 1 davvero particolare quella a cui abbiamo assistito venerdi, dove la pioggia ha complicato non poco il programma di lavoro dei vari team nella Fp1 del Gp d’Italia 2019. L’asfalto molto bagnato e i pesanti rovesci delle prime ore del mattino infatti hanno obbligato molti piloti a fare solo pochi giri, o comunque a non poter spingere troppo sull’acceleratore: anzi sono state ben tre le bandiere rosse che sono state elevate dai commissari di gara per poter recuperare monoposto finire fuori pista (nell’ordine Gasly, Raikkonen e Perez nessun incidente grave da segnalare). Dopo quindi quasi un’oretta di poco traffico e poche emozioni all’Autodromo brianzolo, è stato solo nell’ultima mezz’ora della Fp1 della formula 1, che la pista di Monza si è animata sotto un cielo non terso ma almeno non più nero. Tornati in scena i big ecco che pure la classifica dei tempi ha cominciato a vedere crono interessanti: negli ultimi dieci minuti poi con la pista che si stava man mano asciugando, alcuni piloti, in primis il ferrarista Leclerc, hanno pure osato la gomma slick. Alla bandiera a scacchi, è stato poi proprio il monegasco della Ferrari a segnare il primo tempo: Leclerc, scatenato negli ultimi istanti a disposizione nella Fp1, ha fissato il miglior tempo di 1.27.905, davanti a Sainz e Albon. Più indietro gli altri big del Mondiale come Hamilton, Bottas e Vettel, che però hanno giocato a carte coperte in questa sessione. (Agg di Michela Colombo)

Il venerdì della Formula 1 a Monza è tutto nel segno della Ferrari e in particolare di Charles Leclerc. Infatti anche nella seconda sessione di prove libere FP2 in vista del Gran Premio d’Italia 2019 troviamo al comando della classifica dei tempi il pilota monegasco di Maranello, già vincitore domenica scorsa a Spa. Festa Ferrari ma con un rivale perennemente in agguato: il riferimento naturalmente è al solito Lewis Hamilton, che nella sessione del pomeriggio si è fermato a soli 68 millesimi dalla migliore prestazione fatta registrare da Leclerc con il tempo di 1’20”978. Il duello però è lanciato, perché il venerdì di Monza ha dato buone indicazioni alla Ferrari anche sul passo gara, che dovrebbe essere il problema principale per la Rossa. Una variabile importante è naturalmente il meteo, perché la pioggia ha fatto capolino anche nella FP2, sia pure in modo meno significativo rispetto alla prima sessione: nel pomeriggio si è lavorato abbastanza bene, ma di certo i team non hanno raccolto tutti i dati che avrebbero voluto. Terzo posto per Sebastian Vettel staccato di 201 millesimi dal giovane compagno di squadra, in quarta posizione troviamo invece Valtteri Bottas con un ritardo di 369 millesimi da Leclerc, anche nella seconda fila virtuale è duello Ferrari-Mercedes. Vicinissimo a Bottas c’è comunque Max Verstappen, quinto ad appena tre millesimi dal finlandese, il problema di Verstappen sarà la penalizzazione da scontare sulla griglia di partenza; sesto invece Alexander Albon con la seconda Red Bull, che completa il quadro dei top team. Nelle prime dieci posizioni troviamo poi nell’ordine dal settimo posto Pierre Gasly con la Toro Rosso, ottavo Romain Grosjean sulla Haas-Ferrari, nona la Renault di Daniel Ricciardo e poi decima l’altra Toro Rosso di Daniil Kvyat. (Agg di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1: LA GRANDE STORIA DEL GP ITALIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la storia del Gran Premio d’Italia e dell’Autodromo Nazionale. Una storia che è quella dell’automobilismo sportivo fin dai suoi albori: il circuito di Monza infatti fu costruito nel 1922 e fu dunque il terzo autodromo del mondo dopo quello inglese di Brooklands – oggi non più esistente – e quello americano di Indianapolis. Forse basterebbe questo per rendere l’idea del prestigio di Monza e per capire perché la Formula 1 non può fare a meno della pista brianzola. Un ripasso di storia dunque giova anche per il futuro, per essere consapevoli di cosa vuol dire Monza per l’automobilismo: fin da quell’anno la città lombarda è stata sede praticamente fissa del Gran Premio d’Italia che si era corso per la prima volta l’anno precedente a Montichiari, con rare eccezioni. Dunque quando nel 1950 nacque il Campionato del Mondo di Formula 1 naturalmente Monza fu inserita nel calendario di quella prima edizione e da allora ha saltato solo l’edizione del 1980, quando il Gp d’Italia si disputò ad Imola: questi numeri fanno di Monza la pista più presente nel Mondiale con 69 edizioni su 70 (compreso quest’anno) davanti a Montecarlo che ne vanta 66. In totale siamo a 90 edizioni del Gp Italia, delle quali 85 a Monza, che è storia e anche velocità: infatti il tracciato brianzolo è uno dei pochi sopravvissuto ai tempi mantenendo la sua conformazione iniziale con solo piccole modifiche che non ne hanno intaccato la sua essenza di circuito velocissimo. Inoltre da tradizione Monza è l’ultima gara europea della stagione: quando il calendario era più breve, tante volte proprio in Brianza si è deciso il Mondiale – adesso naturalmente è ben più difficile, dal momento che mancano ancora sette gare in giro per il mondo.

SCHUMACHER E HAMILTON AL COMANDO DELL’ALBO D’ORO

Sfogliando l’albo d’oro delle edizioni dal 1950 in poi, notiamo che sono ben 18 le vittorie di Maranello, da Alberto Ascari nel 1951 a Fernando Alonso nel 2010, con una citazione speciale per i ben cinque successi di Michael Schumacher nel 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006. Da ricordare tutti i successi che sono coincisi con le vittorie nei Mondiali: oltre ad Ascari nel 1952 e Schumacher nel 2000 e 2003, ricordiamo Phil Hill nel 1961, John Surtees nel 1964, Jody Scheckter nel 1979. Ci piace però ricordare anche la vittoria di Ludovico Scarfiotti nel 1966, che resta purtroppo l’ultima di un pilota italiano dopo quella di Nino Farina nel 1950 con l’Alfa Romeo e la doppietta di Ascari con la Ferrari nelle due edizioni successive, ed inoltre il successo di Gerhard Berger nel 1988 ad un mese dalla morte di Enzo Ferrari e unico Gp sfuggito alla McLaren in una stagione dominata da Lauda e Prost. Oltre ai successi della Ferrari e a quello dell’Alfa Romeo, ricordiamo le vittorie della Maserati con Juan Manuel Fangio nel 1953 e Stirling Moss nel 1956 e quella della Toro Rosso nel 2008 con un certo Sebastian Vettel, che vinse sotto la pioggia la prima gara della carriera, ripetendosi poi nel 2011 e nel 2013 con la Red Bull. Vettel però non ha ancora vinto a Monza con la Ferrari, il digiuno del Cavallino Rampante dura da nove anni e sarebbe davvero l’ora di spezzarlo. Tra i piloti in attività il più vincente è Lewis Hamilton, che ha trionfato ben cinque volte (2012 con la McLaren, 2014, 2015, 2017 e 2018 con la Mercedes) agganciando Schumacher al comando dell’albo d’oro, sfruttando in queste ultime stagioni la netta superiorità Mercedes sulla pista dove più che in qualsiasi altro Gp conta il motore, fattore alla base anche della vittoria di Nico Rosberg nel 2016 – cinque su cinque per la Mercedes nell’era turbo, con tre doppiette. Tornando ora a dedicarci all’attualità, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve e i rettilinei di Monza, dove bisognerà schiacciare al massimo il pedale dell’acceleratore per conquistare la pole position. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Italia 2019 a Monza sta per cominciare…



