Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Messico 2019)

La Formula 1 è in diretta di nuovo: grande appuntamento oggi sabato 26 ottobre con le qualifiche del Gran Premio del Messico 2019 sul circuito di Città del Messico, la capitale che è sede del diciottesimo Gp del Mondiale di quest’anno, appuntamento che potrebbe essere speciale per Lewis Hamilton, che ha ormai ipotecato il titolo iridato, dunque potrebbe fare festa domani. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 le sessioni di oggi sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, tornato in calendario nel 2015 (come vedremo meglio fra poco). Le sette ore di fuso orario fra l’Italia e Città del Messico logicamente si faranno sentire, ma spostando tutto verso sera non risulteranno tutto sommato scomode. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 17.00 italiane (le 10.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 20.00, le 13.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1, LE LIBERE

Venerdì mattina messicano all’insegna di Lewis Hamilton ma anche di Charles Leclerc. Il pilota britannico della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere FP1 del Gran Premio del Messico 2019 di Formula 1, ma il monegasco della Ferrari ha impressionato con una mescola di gomme più dure. La sessione è entrata nel vivo dopo una prima ora sonnacchiosa a causa di un asfalto umido, né asciutto né bagnato, che ha a lungo rallentato il lavoro. Molto è cambiato dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Lance Stroll, che ha perso il controllo della sua Racing Point finendo contro le barriere del circuito di Città del Messico. Quando la FP1 è ripartita, erano anche migliorate le condizioni della pista e dunque il finale della sessione è stato decisamente più interessante. Hamilton ha stampato il miglior tempo in 1’17”327, precedendo di 119 millesimi Charles Leclerc, che però come abbiamo detto ha utilizzato una mescola di gomme più dura, dunque la Ferrari può certamente sorridere. Terzo posto per Max Verstappen a pochissimi millesimi da Leclerc, ma con la stessa mescola di Hamilton. La Red Bull comunque c’è sulla pista in cui ha vinto negli ultimi due anni, come conferma anche il quarto posto di Alexander Albon a precedere Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, che chiudono le prime sei posizioni. Settimo Carlos Sainz con la McLaren, ormai stabilmente prima forza del resto dello schieramento, seguito da Pierre Gasly, Daniil Kvyat e Antonio Giovinazzi, che si è preso dunque la decima piazza. (Agg. di Mauro Mantegazza)

Seconda sessione di prove libere di Formula 1 praticamente perfette per Sebastian Vettel, che ottiene il miglior tempo in vista del Gran Premio del Messico 2019, che si terrà questa domenica sul circuito di Città del Messico. Il pilota tedesco è stato incontenibile e ha fatto registrare un crono di 1’16”607, ovvero un decimo di rapidità in più rispetto a Max Verstappen di Red Bull e più di quattro decimi sull’altro pilota della Ferrari Charles Leclerc. Restano più defilate le Mercedes con Valtteri Bottas che chiude in quarta posizione a sei decimi da Sebastian Vettel ma davanti ad Hamilton, rimasto indietro di un secondo. Giornata da dimenticare, invece, per Alex Albon: nonostante fosse partito benissimo nella prima sessione con un terzo posto, quella in cui Hamilton si era rivelato il più veloce, si è poi schiantato su un muretto mandando in frantumi l’anteriore della sua vettura nella seconda sessione. Ottima prova per le Toro Rosso di Daniil Kvyat e Pierre Gasly che chiudono rispettivamente al sesto e al settimo posto. Deludente quattordicesima posizione e sedicesima per le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, quest’ultimo indietro con più di due secondi. TOP 10 LIBERE 2: Vettel, Verstappen, Leclerc, Bottas, Hamilton, Kvyat, Gasly, Sainz, Hulkenberg, Norris. (Agg. di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA FORMULA 1, LA STORIA DEL GP MESSICO

In attesa di scendere in pista per la diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la storia del Gran Premio del Messico. Una storia che ebbe inizio già nel lontano 1963, quando sul circuito adesso intitolato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez – entrambi tragicamente morti al volante – si disputò il primo Gran Premio del Messico: vinse Jim Clark con la Lotus. L’anno seguente la gara vinta dall’americano Dan Gurney consegnò matematicamente il titolo a John Surtees e alla Ferrari, come accadde poi nel 1967 a Denny Hulme e l’anno successivo a Graham Hill, mentre la vittorie di Richie Ginther nel 1965 fu la prima in Formula 1 della Honda come costruttore. Nel 1970 vinse per la prima volta la Ferrari con Jacky Ickx, ma fu anche l’ultimo Gp in Messico prima di un lungo stop che si interruppe soltanto nel 1986 con la vittoria di Gerhard Berger sulla Benetton, primo successo in carriera per l’austriaco e anche per il team anglo-italiano. Negli anni seguenti vi furono vittorie di grandi campioni quali Nigel Mansell (1987 e 1992), Alain Prost (1988 e 1990) e Ayrton Senna (1989), ma ricordiamo molto volentieri anche il successo di Riccardo Patrese nel 1991 con la Williams. Patrese salì sul podio anche l’anno successivo, secondo dietro al compagno di squadra Mansell e davanti ad un giovanissimo Michael Schumacher, che quel giorno ottenne il primo podio di una carriera che diventerà leggendaria. Anche in questa fase c’è stata una sola vittoria per la Ferrari, cioè quella di Alain Prost nel 1990.

IL RITORNO DI CITTÀ DEL MESSICO

Quella del 1992 fu invece l’ultima volta della Formula 1 in Messico prima del ritorno nel 2015: ben 23 anni di assenza durante i quali era stata ipotizzata anche la costruzione di un nuovo circuito nei pressi di Cancun per ospitare una gara iridata a partire dal 2007, ma il progetto è naufragato per problemi economici. Dunque alla fine si è tornati sul circuito di Città del Messico, profondamente rinnovato ad opera dell’immancabile architetto Hermann Tilke. La Mercedes ha dominato le prime due edizioni dell’epoca contemporanea della Formula 1, con la vittoria di Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton nel 2015 e l’ordine opposto nel 2016. In seguito tuttavia c’è stata gloria per la Red Bull: sia nel 2017 sia l’anno scorso infatti è stato Max Verstappen a festeggiare. Nel primo caso l’olandese si impose davanti a Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, poi Sebastian Vettel quarto e Lewis Hamilton appena nono, piazzamento che comunque gli bastò per festeggiare la matematica conquista del titolo considerando che Seb finì fuori dal podio. Discorso simile l’anno scorso: Hamilton quarto alle spalle di Verstappen e anche delle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, ma questo piazzamento gli fu sufficiente per festeggiare l’iride, ancora una volta in Messico. La Ferrari invece non ha ancora vinto, a differenza di Mercedes e Red Bull: riuscirà a spezzare questo digiuno e a tornare a festeggiare come in Messico non le riesce dal 1990? Tornando a dedicarci all’attualità, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del circuito messicano. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Messico 2019 a Città del Messico sta per cominciare…



