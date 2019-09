Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Singapore 2019)

La Formula 1 in diretta vivrà oggi il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 sul circuito di Marina Bay, il quartiere portuale della megalopoli asiatica che è sede del quindicesimo Gp del Mondiale. Un appuntamento attesissimo per la Formula 1: trattandosi di un circuito cittadino con spazi stretti e basse velocità, molto simile a Montecarlo, sorpassare in gara non è affatto semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi decisivo – salvo passare indenni la prima curva, come la Ferrari ben ricorda dal 2017… A Singapore oggi, sabato 21 settembre, proprio perché le posizioni di partenza potrebbero già determinare buona parte dell’esito della gara di domani su questo affascinante ma tecnicamente non esaltante tracciato. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno identici a quelli europei nonostante sei ore di fuso orario, perché si gareggia in notturna e dunque tutto è spostato verso la sera locale. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 italiane (le 18.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, quando cioè a Singapore saranno le 21.00.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 di Formula 1 a Singapore si sono chiuse con il miglior tempo di Max Verstappen. Il primo pilota di casa Red Bull ha fatto vedere ancora una volta il suo grande talento, fermando il cronometro sul tempo di 1:40.259. Buon secondo posto per Sebastian Vettel su Ferrari, che per la prima volta negli ultimi tempi riesce a fare meglio del compagno di scuderia, Leclerc, che invece è stato bloccato stamane da alcuni problemi al cambio (poi sostituto ma senza penalità trattandosi delle libere di venerdì). A completare la top 3 ci ha pensato il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, con un ritardo “diabolico” di 666 millesimi, e che ha ricevuto una multa da 5000 euro per via della temperatura sbagliata della benzina della sua Mercedes: il carburante è infatti risultato essere troppo freddo, più di 20 gradi in meno rispetto alla temperatura ambientale (è previsto un range di 10 gradi), e alla fine è arrivata la sanzione pecuniaria. Una buona Ferrari quella vistasi stamane a Marina Bay, soprattutto con Vettel, che ha chiuso a 167 millesimi di distacco da Verstappen, mentre Leclerc è apparso per ora non giudicabile visti i problemi meccanici riscontrati, che si spera, siano stati definitivamente risolti. Quarto tempo per la seconda guida delle Mercedes, Bottas, che è andato a sbattere nella fase finale della sessione, rompendo il muso della propria monoposto, senza comunque conseguenze fisiche. A completare le prime dieci posizioni, Albon, Hulkenberg, Norris, Kvyat, Gasly e Ricciardo.

C’è stato un solo grande protagonista nella seconda sessione di prove libere di Formula 1 a Singapore, leggasi Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, forse stufo di prendere scoppole dalla Ferrari dopo le vittorie a Spa e a Monza, è sceso in pista più agguerrito che mai, segnando fin da subito tempi record, e concludendo la sessione in prima posizione con il tempo di 1:38.733. Ad impressionare, oltre alla “pole”, è stato il ritmo tenuto dall’uomo Mercedes, con la sua W10 velocissima anche sul passo gara, mantenendo una media di un minuto e 44 secondi. Seconda posizione per il talento Max Verstappen, che chiude così un ottimo venerdì alla luce della prima posizione in Fp1: insieme all’alieno, è stato l’unico ad essere sceso oggi sotto l’uno e 39. Conferma un bel feeling con Marina Bay anche Sebastian Vettel, terzo in fp2 dopo il secondo posto in fp1, anche se molto lontano rispetto ad Hamilton. Ma del resto il circuito favorisce le caratteristiche di Mercedes e Red Bull, e lo si è visto in particolare con Leclerc, che nel pomeriggio ha ottenuto solamente un sesto posto, dopo una mattinata problematica a causa di un cambio che lo ha fatto dannare. Completano le prime dieci posizioni, Sainz, Hulkenberg, Norris e Gasly. Domani si torna in pista alle 12 per le Libere 3, e poi dalle 15 al via le qualifiche: la sensazione è che sarà una lotta a due fra Mercedes e Red Bull, anche se la Ferrari potrebbe dire la sua, soprattutto se Leclerc dovesse superare i problemi di oggi.

DIRETTA FORMULA 1: SINGAPORE, STORIA BREVE MA TORMENTATA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la storia del Gran Premio di Singapore. A confronto con le precedenti gare di Spa e Monza è una storia evidentemente assai meno gloriosa, tuttavia non sono mancati molti momenti da ricordare. Le prime gare automobilistiche furono disputate a Singapore già fra gli anni Sessanta e Settanta, tuttavia per vedere il Mondiale di Formula 1 fare il suo debutto nella piccola ma ricca nazione del Sud-Est asiatico bisognerà attendere il 2008. Una gara memorabile ma purtroppo per un motivo poco piacevole, cioè il famoso ‘Crash Gate’ che coinvolse la Renault, accusata di aver volutamente causato l’incidente a Nelson Piquet jr per favorire la vittoria di Fernando Alonso stravolgendo la gara con conseguenze assai pesanti per la Ferrari e Felipe Massa, che con il senno di poi si giocò il titolo mondiale con il pasticcio al rifornimento deciso proprio in base all’ingresso della Safety Car per l’incidente di Nelsinho Piquet. Decisamente più piacevole per la Ferrari e probabilmente anche per il pilota spagnolo il ricordo della seconda vittoria ottenuta da Fernando a Marina Bay, quella conquistata nel 2010 al volante della Ferrari in un weekend caratterizzato dall’unico Grand Chelem (vittoria partendo dalla pole position, con il giro veloce e rimanendo in testa dal primo all’ultimo giro) della carriera di Fernando.

HAMILTON E VETTEL A PARI MERITO

Quattro sono invece le vittorie a Singapore per Lewis Hamilton, che conquistò il primo successo nel 2009 al volante della McLaren, poi ha conquistato la vittoria anche nel 2014 con la Mercedes, un trionfo fondamentale sulla strada del titolo iridato perché arrivò in una gara che vide il ritiro di Nico Rosberg, che si era presentato a Marina Bay in testa alla classifica; discorso simile per il successo del 2017 approfittando dell’incidente in partenza che coinvolse le due Ferrari e Max Verstappen, che erano messi tutti meglio dell’inglese sulla griglia. Doveva essere una gara difficile per Hamilton, invece gli spianò la strada verso l’iride, come poi è successo anche l’anno scorso con il nuovo successo del pilota Mercedes, ora re di Singapore a pari merito con Sebastian Vettel. Anche il tedesco a Marina Bay ha vinto ben quattro volte: le prime tre affermazioni arrivarono consecutivamente dal 2011 al 2013, anni in cui il binomio formato dal pilota tedesco e dalla Red Bull era imbattibile da queste parti. Vettel poi ha vinto anche nel 2015 al volante della Ferrari – ricordate il “Lasciatemi guidare” cantato sulle note di Toto Cutugno per festeggiare dopo il traguardo? Manca solamente di ricordare che cosa successe nel 2016, quando fu Nico Rosberg ad imporsi guadagnando anche 10 punti su Hamilton (terzo), una differenza che al termine della stagione si rivelerà determinante in favore del figlio d’arte. Tornando ora invece a dedicarci all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve di Singapore, dove bisognerà sfiorare i guard rail senza però andare oltre il limite, perché il confine fra capolavoro e disastro è davvero sottile. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Singapore 2019 a Marina Bay sta per cominciare…



