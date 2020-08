Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Spagna 2020)

La diretta Formula 1 torna anche oggi, sabato 15 agosto: sarà un Ferragosto con il grande appuntamento delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona, sede del sesto Gp del Mondiale di quest’anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sul Circuit de Catalunya, tracciato notissimo a piloti e scuderie sia per la sua lunga storia (alla quale poi accenneremo) sia perché sede di numerose sessioni di test, come è successo anche questo inverno, prima che il Coronavirus sconvolgesse tutto. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi. Il sabato del Gran Premio di Spagna comincerà naturalmente con la terza sessione di prove libere FP3 alle ore 12.00, logicamente senza alcun problema di fuso orario tra l’Italia e Barcellona. Il pezzo forte della giornata di diretta Formula 1 tuttavia saranno naturalmente le qualifiche: l’appuntamento con le prove ufficiali del Gran Premio di Spagna al Montmelò sarà dunque alle ore 15.00, quando comincerà la caccia alla pole position.

DIRETTA FORMULA 1, FP1: HAMILTON E BOTTAS UN GRADINO SOPRA A TUTTI

Già durante il primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna – sesto appuntamento della stagione 2020 di Formula 1 – Hamilton e Bottas sono scesi sotto l’1’17” senza nemmeno dover stressare le componenti delle loro Mercedes e tenendo a debita distanza gli avversari, con Verstappen che domenica scorsa trionfava a Silverstone e che ha chiuso la FP1 a nove decimi di ritardo dal sei volte campione del mondo. Entrambe le Ferrari in top 5 con Leclerc che precede Vettel, il tedesco sembra trovarsi meglio con il nuovo telaio ma forse è presto per trarre conclusioni affrettate. Bel balzo in avanti della Haas che finora avevamo sempre visto nelle retrovie, invece qui Grosjean ha archiviato la sessione in sesta posizione, mentre Magnussen ha ottenuto il nono tempo. Il rientrante Perez (risultato negativo al tampone e quindi nuovamente idoneo a correre) è settimo, Albon continua a perdere nettamente il confronto con il suo ingombrante compagno di box ritrovandosi puntualmente a centro gruppo, con McLaren, Renault e Racing Point che hanno ridotto il gap nei confronti delle big. Poteva andare peggio il debutto per l’israeliano Roy Nissany, appena tre decimi più lento del titolare Latifi, anche un testacoda innocuo per lui, dovuto all’inesperienza e alla smania di spingersi oltre il limite. (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA FORMULA 1, FP2: L’AVVERSARIO E’ IL CALDO

Il caldo asfissiante e le temperature elevate con l’asfalto che sfiorava i 50 gradi hanno impedito ai piloti di migliorare significativamente i tempi della FP1 nel corso del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Nel primo pomeriggio di ieri Lewis Hamilton non è andato oltre l’1’16”883 nella simulazione della qualifica con gomma rossa, quasi tre decimi di ritardo per Valtteri Bottas che completa comunque l’uno-due della Mercedes, che si conferma di un’altra categoria sul giro secco. L’eliminazione del party-mode a partire dal Belgio non dovrebbe stravolgere i valori di forza in pista con la pole position che rischia di rimanere un affare privato tra i piloti della Casa di Stoccarda. Max Verstappen non è andato oltre il terzo tempo accusando un gap di 821 millesimi, anche se nella simulazione del passo gara l’olandese ha dato l’impressione di poter tener testa alle due Frecce Nere, come accaduto lo scorso weekend a Silverstone. La Renault dimostra di essere sul pezzo con Daniel Ricciardo, che ha chiuso la FP2 al quarto posto davanti e potrebbe rivelarsi un osso duro per Charles Leclerc. Che dovrà stare attento anche alle McLaren di Sainz e Norris, nonché alle Racing Point di Perez e Stroll. La Haas sembra vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, era da tempo che non vedevamo Grosjean così in alto in classifica e il francese sembra aver ritrovato l’entusiasmo che lo contraddistingueva quando guidava macchine competitive (la Lotus del biennio 2012-2013, ad esempio). Vorremmo poter dire lo stesso di Kimi Raikkonen, alle prese con un Alfa Romeo deludente sotto tutti i punti di vista: manca la velocità, manca il carico aerodinamico, manca l’affidabilità, quest’anno l’ex-Sauber si sta rivelando una profonda delusione, e a 41 anni il finlandese non ha certo intenzione di continuare a queste condizioni. (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2020: LA STORIA A BARCELLONA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo adesso a ripercorrere in breve la storia del Gran Premio di Spagna. Una storia lunghissima, perché ebbe inizio addirittura nel 1913, anche se per decenni il Gran Premio iberico si tenne solo sporadicamente, talvolta addirittura con lunghe pause fra un’edizione e l’altra. Nel 1951 si tenne la prima edizione valida per il Mondiale che era nato l’anno prima: vinse Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo sul circuito di Pedralbes, a Barcellona, dove poi si corse anche nel 1954 con vittoria della Ferrari di Mike Hawthorn. Tuttavia poi si dovette aspettare fino al 1968 per rivedere la Spagna nel calendario iridato: iniziò l’alternanza fra il circuito di Jarama (vicino a Madrid) e la pista del Montjuic a Barcellona, quasi in ossequio alle due anime della Spagna sportiva e non solo, ma finalmente la Spagna divenne una tappa fissa del Circus, salvo le interruzioni dovute all’assenza negli anni fra il 1982 e il 1985. Il più vincente di quegli anni fu Jackie Stewart con i suoi tre successi consecutivi fra il 1969 e il 1971. Il ritorno definitivo della Spagna risale al 1986, quando per la prima volta si corse a Jerez de la Frontera e vinse Ayrton Senna. Il circuito andaluso ospitò la gara per cinque anni consecutivi, poi dal 1991 la sede fissa diventò il Montmelò, che fu inaugurato proprio quell’anno. Qui si entra nell’epopea di Michael Schumacher, che ha vinto per ben sei volte il Gran Premio di Spagna: nel 1995 con la Benetton, nel 1996 invece fu proprio questo il suo primo successo in Ferrari, poi arrivò il poker consecutivo dal 2001 al 2004. Degne di nota anche le tre vittorie consecutive di Mika Hakkinen dal 1998 al 2000.

Dopo Schumacher, gli unici tre piloti che hanno saputo vincere più di una volta al Montmelò sono stati Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Il finlandese ci è riuscito nel 2005 con la McLaren e nel 2008 con la Ferrari, mentre lo spagnolo ha fatto gioire il suo pubblico nel 2006 al volante della Renault e nel 2013 con la Ferrari in quella che però ancora oggi resta l’ultima vittoria della sua carriera (cambierà qualcosa con il suo rientro nel 2021?) e anche ultima delle 12 vittorie della Rossa nel Gp Spagna. Quanto a Hamilton, ha ottenuto le sue quattro vittorie spagnole sempre con la Mercedes nel 2014 e poi con il tris consecutivo nelle edizioni più recenti, cominciato dunque nel 2017 e proseguito con altre due vittorie nel 2018 ed infine l’anno scorso. Nessun altro ha ottenuto il bis, nemmeno Sebastian Vettel che in Spagna ha vinto solo nel 2011 con la Red Bull; quanto alle edizioni più recenti, in mezzo alle vittorie di Hamilton ecco che nel 2015 a trionfare fu Nico Rosberg mentre nel 2016 ci fu la clamorosa prima vittoria di Max Verstappen, favorita dall’incidente fratricida tra le due Mercedes alla prima curva. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Spagna 2020 a Barcellona Montmelò sta per cominciare…



