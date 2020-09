Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole postition e tempi (Gp Toscana 2020 Mugello)

La diretta Formula 1 vivrà oggi, sabato 12 settembre, il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Toscana 2020 sul circuito del Mugello, sede del nono Gp del Mondiale di quest’anno. Un appuntamento inedito e che sarà storico, perché costituisce il millesimo Gran Premio disputato dalla Ferrari nella storia del Mondiale di Formula 1, tanto che la sua denominazione ufficiale è Gran Premio di Toscana Ferrari 1000. Quando il calendario è stato stravolto a causa del Coronavirus, la Ferrari ha colto questa opportunità e ha candidato il Mugello, circuito che è di proprietà del Cavallino Rampante. Proposta accolta dalla Fia e da Liberty Media, oltretutto questa sarà la prima gara stagionale con la presenza di tifosi, sia pure in numero limitato: tutto bellissimo, se non fosse che la Ferrari sta vivendo una stagione pessima, con il dolorosissimo fiasco di Monza come punto più basso, dal quale provare a risalire almeno parzialmente al Mugello. Diamo allora adesso tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi sul circuito toscano, leggendario per il motociclismo e oggi “prestato” alle quattro ruote. Gli orari della diretta Formula 1 saranno chiaramente quelli classici di tutti i Gran Premi europei, a partire dalla terza e ultima sessione di prove libere FP3 alle ore 12.00, per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

DIRETTA FORMULA 1: LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Nella prima sessione di prove libere al Mugello per il Gran Premio di Toscana 2020 si registra un’ottima prova di Valtteri Bottas, tempo più veloce per il finlandese della Mercedes che è riuscito a far meglio anche di un Lewis Hamilton un po’ timido. Max Verstappen secondo, l’olandese come al solito si è dimostrato potenzialmente molto veloce ma nel finale della sessione si è reso protagonista di un alterco con Stroll, reo di aver usato il DRS nella simulazione di passo gara per non farsi passare alla San Donato. Finalmente arrivano spiragli di luce anche dalla Ferrari con un Charles Leclerc apparso competitivo, terzo tempo complessivo per il francese con una top speed di 320 km/h, mentre il più veloce in assoluto è stato Gasly sull’Alpha Tauri che ha toccato i 326 km/h. Staccato invece Sebastian Vettel, che ha confermato le difficoltà e forse anche una condizione mentale non ottimale a livello di stimoli, ormai sancito il divorzio tra il tedesco e la Ferrari con il suo futuro passaggio all’Aston Martin. Ora spazio alle Fp2 a partire dalle ore 15, in cui le gerarchie verso la gara di domenica potranno essere definite con maggiore chiarezza, anche per capire se Lewis Hamilton getterà la maschera dopo aver lasciato momentaneamente il proscenio al compagno di squadra Bottas. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Chiusa anche la seconda sessione di prove libere al Mugello, il venerdì del Gran Premio di Toscana di Formula 1 ha segnato ancora una volta risultati importanti per la Mercedes. Rispetto alla mattinata si è confermato Valtteri Bottas il più veloce, 1:16.989 per il finlandese mentre alle sue spalle c’è il leader della classifica Mondiale, Lewis Hamilton, che ha chiuso il giro più veloce della sessione a 1:17.196. Al terzo e al quarto posto le due Red Bull, prima Max Verstappen con 1:17.235, poi Alexander Albon che ha chiuso in 1:17.971, seguono le due Renault di Ricciardo e Ocon. Male le Ferrari, Leclerc nelle Fp1 aveva fatto registrare il terzo tempo assoluto, si è trovato invece in difficoltà provando assetti diversi e ottenendo solo il decimo tempo nel pomeriggio, con il cronometro fermatosi per lui a 1:18.400. Sessione comunque movimentata, è stata necessaria la bandiera rossa per ripulire la pista dopo un contatto tra Raikkonen e Perez, ancora problemi al motore invece per Sebastian Vettel, nella parte conclusiva delle prove costretto a fermare a bordo pista la sua Ferrari alle Biondetti, una stagione davvero senza pace per il tedesco e in generale per le Rosse, che ora dovranno cercare di dare un segnale diverso nelle qualifiche, magari basando le loro speranze sulla buona performance del mattino di Leclerc. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEI GP IN ITALIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 in Italia fuori dal Gran Premio nazionale. Cominciamo ricordando che il Mugello sarà il quarto circuito della nostra nazione a ospitare un Gran Premio iridato, andando ad aggiungersi a Monza, Imola e Pescara, dove si disputò una sola volta nel 1957 un Gran Premio valido per il Mondiale di Formula 1. Monza è naturalmente la casa del Gran Premio d’Italia, che ha ospitato in tutte le sue edizioni fin dal 1950 con la sola eccezione del 1980, quando si corse a Imola, che poi rimase in calendario per moltissimi altri anni (fino al 2006) ospitando però il Gran Premio di San Marino. Quest’anno tornerà in calendario anche Imola, per una storica tripletta di gare nella stessa nazione su circuiti differenti, un qualcosa di unico nella storia del Mondiale di Formula 1 e che dunque deve rendere orgogliosa l’Italia dell’automobilismo e non solo. A Monza siamo comunque riusciti a sentire il nostro inno nazionale con la clamorosa vittoria della AlphaTauri di Pierre Gasly, stavolta l’auspicio è di vedere bene la Ferrari, anche se per la vittoria servirebbe un altro “miracolo” in stile Gasly oppure in stile Monza 1988, quando arrivò una doppietta Ferrari nell’anno dominato in lungo e in largo dalla McLaren (15 vittorie su 16). Segni particolari? Era morto da pochissimo Enzo Ferrari; stavolta è la gara numero 1000 della Rossa, chissà…

DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI A QUOTA 1000

Parlando di storia in vista di questo inedito Gran Premio di Toscana 2020 di Formula 1 al Mugello, bisogna logicamente rendere omaggio alla Ferrari che sta vivendo il millesimo Gran Premio nella sua storia nel Mondiale di Formula 1 – ovviamente le gare disputate dalla Rossa sono molte di più, soprattutto considerando che nei primi decenni era prassi comune disputare gare anche fuori dal calendario iridato (oltre evidentemente a tutte quelle precedenti al 1950) – mentre è da notare che il Circus già l’anno scorso aveva celebrato la sua millesima gara, perché la Ferrari è stata presente tutti gli anni, ma non sempre disputando ogni gara. In ogni caso, parliamo di una storia leggendaria, che gli ultimi risultati negativi non possono offuscare. D’altronde, in 70 anni gli alti e bassi sono stati parecchi, dai 21 anni senza titoli Piloti alla cinquina consecutiva di Michael Schumacher, ma si contano comunque 238 vittorie di Gran Premi, 15 Mondiali Piloti vinti e 16 Mondiali Costruttori. Per farla breve: è la storia della Formula 1, alla quale il Circus non può rinunciare per nessun motivo. Sperando che in questo weekend al Mugello la Ferrari tragga ispirazione dalle imprese che qui di solito ci regalavano Valentino Rossi piuttosto che la Ducati… Cediamo quindi la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve e i rettilinei della pista di Scarperia. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Toscana 2020 al Mugello sta per cominciare…



