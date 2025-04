DIRETTA FORMULA 1: FP3 GP ARABIA SAUDITA 2025, TERZO TEMPO PER VERSTAPPEN

La diretta Formula 1 prosegue con la terza sessione di prove libere del GP Arabia Saudita 2025 sul circuito di Gedda. Norris si inserisce in seconda posizione dietro al compagno Piastri con un crono di 1:29.203. Verstappen alza il ritmo e si porta al comando in 1:29.077, ma poco dopo è Leclerc a prendersi la scena: nonostante un brivido con il muro, firma un 1:28.860 che lo mette al primo posto. La leadership però dura poco, perché Piastri risponde subito con la McLaren, abbassando il riferimento a 1:28.605. Antonelli intanto si piazza decimo con la Mercedes, apparsa finora un po’ in difficoltà. Si rivede anche Norris, che risale in seconda posizione a soli 158 millesimi dal compagno, mentre Verstappen torna terzo grazie a un tempo di 1:28.747. (agg. di Fabio Belli)

QUALIFICHE GP ARABIA SAUDITA 2025 GEDDA, DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Formula 1 in tv sarà su Sky Sport Formula 1 HD, è una esclusiva che vale anche per la diretta Formula 1 in streaming video su Sky Go o Now TV. In chiaro ci sarà solo la differita su Tv8 alle ore 21.30.

FP3 GP ARABIA SAUDITA 2025, AVVIO BRILLANTE DI DOOHAN

La diretta Formula 1 è iniziata per questo sabato con la terza sessione di prove libere del GP Arabia Saudita 2025 sul circuito di Gedda. È Bortoleto a segnare il primo tempo della giornata con un 1:32.160, ma viene subito battuto da Doohan che scende a 1:30.613. Ocon fa ancora meglio in 1:30.515, poi è Bearman a portarsi in testa con la sua Haas in 1:30.252. Hamilton si avvicina piazzandosi secondo in 1:30.367, ma è ancora Doohan a rispondere, salendo in vetta grazie a un 1:29.666 con l’Alpine. Infine, è Piastri a prendersi la leadership, rifilando mezzo secondo a Doohan e fermando il cronometro su 1:29.118. (agg. di Fabio Belli)

FP3 GP ARABIA SAUDITA 2025, SEMAFORO VERDE ALLE 15.30!

La diretta Formula 1 è pronta a ripartire con la terza sessione di prove libere del GP Arabia Saudita 2025 sul circuito di Gedda, antipasto delle qualifiche che assegneranno la quinta pole position della stagione. La McLaren si conferma la scuderia da battere anche per quello che si è visto nella giornata di venerdì nelle prime due sessioni di prove libere, mentre resta ancora da decifrare il potenziale reale della Ferrari in questo weekend saudita. Fp3 che attendono dunque il semaforo verde che scatterà alle 15.30, ora italiana. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: MCLAREN IN VETTA MA LECLERC È IN FORMA

La diretta Formula 1 ci fa compagnia anche nel sabato di Pasqua oggi, 19 aprile: è il giorno delle qualifiche del GP Arabia Saudita 2025, che scatteranno alle ore 19.00 italiane, anche se dobbiamo ricordare che l’attività sul circuito di Gedda avrà inizio come sempre con le terze libere, la FP3 che è fissata alle ore 15.30. Fissati gli appuntamenti, dobbiamo annotare che ancora una volta è la McLaren ad ergersi a punti di riferimento per tutto il gruppo, con il primo posto di Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri nelle seconde libere del venerdì, la sessione disputata in notturna al pari delle qualifiche e poi anche della gara di domani.

Nella FP1 in verità c’era stato un guizzo a sorpresa da parte di Pierre Gasly, che si era preso il primo posto con la Alpine. Il pilota francese è stato poi ottavo nella FP2, piazzamento dignitoso ma probabilmente più in linea con quello che dovrebbe essere il ruolo della sua scuderia nella diretta Formula 1 a Gedda. La buona notizia per la Ferrari è che Charles Leclerc è stato il pilota più costante fra le due sessioni, almeno escluse le McLaren: il monegasco infatti è stato terzo e quarto e si candida quindi a potenziale primo rivale del team papaya, anche se portare in testa la Ferrari si annuncia piuttosto complicato.

DIRETTA FORMULA 1: COSA DIRE DI MAX VERSTAPPEN E LEWIS HAMILTON?

Nei giorni di Pasqua la diretta Formula 1 ci porta in Arabia Saudita, un Paese sul quale è giusto ricordare i temi legati ai diritti e alla libertà, compresa quella religiosa. Inoltre, dagli anni scorsi abbiamo i ricordi anche dei pericoli per la sicurezza, come i missili che caddero a breve distanza dal circuito nel 2022: è doveroso non trascurare tutti questi aspetti. Con tutto il rispetto per questioni molto più delicate, è passata alla storia (almeno sportiva) un’altra battaglia durissima, per fortuna in questo caso solamente in pista, cioè quella del 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l’inglese che vinse il Gran Premio ma l’olandese che si prese il Mondiale una settimana dopo ad Abu Dhabi.

Spendiamo allora qualche parola su questi due campioni: Hamilton continua a fare fatica nel suo approccio con la Ferrari, infatti nella FP1 è stato ottavo e nella FP2 addirittura tredicesimo, con distacchi molto pesanti anche nel confronto con Leclerc. Il venerdì era iniziato piuttosto male anche per Verstappen, nono nella prima sessione proprio alle spalle dell’inglese, però poi Max ha sfoderato la sua classe con il terzo posto nella FP2, davanti al monegasco e dietro solo alle due McLaren. Forse il 2025 sarà il suo ultimo anno in Red Bull, viste le voci sulla faraonica offerta da parte della Aston Martin, ma di certo Verstappen è anche la variabile che potrebbe infiammare la diretta Formula 1 anche oggi…