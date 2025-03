DIRETTA FORMULA 1: ECCO LE QUALIFICHE A MELBOURNE!

Il giorno del primo verdetto è arrivato, la diretta Formula 1 entra ufficialmente nel vivo della nuova stagione con le qualifiche del GP Australia 2025 a Melbourne. Subito gli orari, che sono come al solito ostici dall’altra parte del mondo: FP3 alle ore 2.30, perfetta per i nottambuli, bisognerà invece essere mattinieri per seguire dalle ore 6.00 le qualifiche, con in palio la prima pole position e quindi il primo verdetto, almeno sul giro secco. Le prove libere di ieri indicherebbero un duello tra Ferrari e McLaren, con Charles Leclerc in vetta davanti a Oscar Piastri e Lando Norris.

Sono state le due scuderie migliori del 2024 e hanno tutta l’intenzione di confermarsi nel 2025, per giocarsi di nuovo il Mondiale Costruttori e magari mettere nel mirino anche il titolo Piloti: la Ferrari in particolare vuole spezzare un digiuno che ormai è troppo lungo, per il momento la punta di diamante è Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha ancora qualcosa da imparare con la Rossa, ma non è lontano. Nelle prove libere la diretta Formula 1 ci ha detto pure che la Ferrari sembra essersi avvicinata alla McLaren anche sul passo gara rispetto ai test in Bahrain, ma oggi è il momento dei brividi sul giro secco, a caccia della pole position.

QUALIFICHE GP AUSTRALIA 2025 MELBOURNE, LA DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Formula 1 in tv riparte con le solite modalità su Sky Sport Formula 1 HD, mentre in chiaro su Tv8 avremo la differita alle ore 13.30 e la diretta Formula 1 in streaming video sarà per gli abbonati con Sky Go o Now TV.

DIRETTA FORMULA 1: LE PRIME IMPRESSIONI DAL GP AUSTRALIA 2025

Il responso del venerdì è stato quindi positivo per la Ferrari nella diretta Formula 1, con Charles Leclerc al comando della classifica dei tempi e soprattutto un miglioramento anche nel passo gara, che poteva essere il punto più critico nel confronto con la McLaren in base agli esiti dei test in Bahrain. La scuderia britannica è comunque in agguato, solida sul ritmo e anche molto veloce, con i suoi due piloti vicinissimi fra loro e staccati di poco più di un decimo dal monegasco. Su un circuito cittadino e non permanente, però, le condizioni della pista oggi cambieranno ancora, ponendo nuove sfide a tutti i team.

Ovviamente però è meglio partire da una posizione di forza, che al momento nella diretta Formula 1 è appunto quella di Ferrari e McLaren. Ad esempio, la Red Bull sembra avere problemi con il bilanciamento e quindi è costretta ad inseguire, confermando il trend in calo della seconda metà del 2024, con Max Verstappen al momento dietro anche a Yuki Tsunoda con il “satellite” Racing Bulls. George Russell invece ha pagato un incidente in FP1, il venerdì di Melbourne è stato in salita anche per la Mercedes ma oggi si attendono nuove e più nette indicazioni…