Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Austria 2025 Red Bull Ring live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, 28 giugno

DIRETTA FORMULA 1: GP AUSTRIA 2025 FP3, ANTONELLI IN SECONDA POSIZIONE

Entra nel vivo la diretta Formula 1 con la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sulla pista del Red Bull Ring. George Russell parte dall’ottava posizione con la sua Mercedes, incastonato tra Bearman e Gasly, mentre Lawson completa momentaneamente la top 10 e Antonelli è dodicesimo. Leclerc chiude il suo primo giro cronometrato all’ottavo posto in 1:05.850, poi si migliora nettamente: prima risale al quinto posto in 1:05.410, quindi balza in seconda posizione con un ottimo 1:05.157, realizzato con gomma usata. Nel frattempo, Piastri segnala un possibile problema al fondo vettura, Russell si piazza al secondo posto, seguito da Antonelli in terza posizione. Stroll conferma le buone sensazioni di ieri portandosi in quarta posizione con l’Aston Martin. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP AUSTRIA 2025 RED BULL RING

GP AUSTRIA 2025 FP3, SECONDO TEMPO PER HAMILTON

È iniziata la diretta Formula 1 con la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sulla pista del Red Bull Ring. La giornata in pista si apre con Max Verstappen che segna il primo tempo in 1:06.131. Subito dopo, Colapinto si piazza secondo in 1:07.516, ma viene presto superato da Gasly con 1:06.800. Tsunoda si porta in seconda posizione, mentre Hamilton sale al terzo posto. È poi Norris a prendersi la vetta della classifica con un 1:05.412 ottenuto su gomma rossa durante la simulazione qualifica. Piastri si inserisce in terza posizione con la sua McLaren in 1:05.794. Leclerc va lungo in frenata, evidenziando instabilità sulla Ferrari, mentre anche Hamilton commette una sbavatura. Tsunoda torna secondo, seguito da Hulkenberg che porta la Sauber al quarto posto. Hamilton risponde e sale al secondo posto, a 0.453 dal tempo di Norris. (agg. di Fabio Belli)

GP AUSTRIA 2025 FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 12.30!

Pronta a partire la diretta Formula 1 con la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sulla pista del Red Bull Ring. A Spielberg è tempo di rifiniture prima delle qualifiche, con team e piloti impegnati a raccogliere gli ultimi dati cruciali. La McLaren si è mostrata in grande forma nelle FP2, tornando protagonista grazie al miglior tempo di Lando Norris, seguito dal compagno di squadra Piastri. Un segnale forte anche nel passo gara, con Norris particolarmente costante. Terzo Verstappen su Red Bull, mentre sorprende Stroll in quarta posizione con l’Aston Martin. Ferrari in ripresa: Leclerc è quinto dopo un’ottima simulazione gara, nonostante l’assenza nelle FP1 per fare spazio al giovane Beganovic. Hamilton chiude decimo, Antonelli undicesimo con la Mercedes. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: LA MCLAREN PER TORNARE A DOMINARE AL RED BULL RING

La Mercedes prova a volare sulle ali dell’entusiasmo, ma la McLaren vuole tornare a dominare la diretta Formula 1: tutto questo sulla pista di casa della Red Bull e mentre la Ferrari ha invece cominciato in salita anche il Gran Premio d’Austria 2025, dopo il modesto rendimento mostrato già due settimane fa a Montreal.

Questa potrebbe essere una sintesi estrema del venerdì sul Red Bull Ring, in attesa naturalmente di scoprire che cosa succederà invece oggi sulle colline della Stiria: ricordiamo che il via all’attività in pista oggi sarà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere FP3, poi le qualifiche saranno alle ore 16.00.

Abbiamo detto di una Mercedes rinvigorita dal Canada: ieri mattina infatti il pilota più veloce è stato proprio George Russell, il vincitore dello scorso Gran Premio, che ha aperto il weekend in Austria girando più veloce di tutti e mostrando anche un’ottima consistenza sul passo gara, per precedere Max Verstappen e le due McLaren.

Problemi invece fin da subito in casa Ferrari, perché la diretta Formula 1 si era aperta con un venerdì mattina difficile per Lewis Hamilton, solamente nono a causa in particolare di problemi di natura idraulica che gli hanno impedito di andare a caccia della prestazione e hanno anche costretto l’inglese a girare poco – mentre sull’altra Ferrari girava il rookie Dino Beganovic.

DIRETTA FORMULA 1: LE PRIME INDICAZIONI VERSO LE QUALIFICHE DEL GP AUSTRIA 2025

Abbiamo però anche accennato a una McLaren che vuole tornare a dominare e allora ecco che il venerdì pomeriggio ha detto che la superiorità delle monoposto ‘papaya’ potrebbe essere netto nella diretta Formula 1. In effetti Lando Norris e Oscar Piastri sono stati velocissimi fin da subito nella FP2, rifilando distacchi abbastanza pesanti, soprattutto considerando che il Red Bull Ring è un tracciato breve e veloce, sul quale di solito possono bastare anche pochi millesimi per fare la differenza. Non solo la velocità sul giro secco: anche il ritmo sul passo della McLaren ha impressionato.

Regge abbastanza bene Max Verstappen, terzo ma già con qualche difficoltà in più (anche sul passo gara), mentre Charles Leclerc si è preso un buon quinto tempo, soprattutto a confronto con le difficoltà di Lewis Hamilton, che non ha fatto meglio del decimo tempo nella sessione pomeridiana. Volendo trovare il bicchiere mezzo pieno, la Ferrari sembra abbastanza consistente sul passo gara. Ormai lo sappiamo, non è certo una novità quest’anno nella diretta Formula 1: il punto debole della Ferrari 2025 è soprattutto la prestazione pura, la Rossa dovrà limitare i danni oggi pomeriggio sul Red Bull Ring?